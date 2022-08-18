《異動股》安科系統漲逾４５％突破５０天線，報０﹒４元

《經濟通通訊社１８日專訊》安科系統（０８３５３）升４５﹒４５％，報０﹒４元，升穿
５０天線（０﹒４元），最高價０﹒４元，創１個月新高，最低價０﹒３２元；成交４﹒２萬股
，成交金額１﹒５８萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒５８萬元。現時最大
淨被動賣出券商為元宇證券，金額１﹒５８萬元，加權平均成交價０﹒３７７元。以現價計，該
股暫連升２日，累計升幅４８﹒１５％。
現時，恒生指數報１９８４８，跌７３點或０﹒３７％；恒生中國企業指數報６７３２，跌
２３點或０﹒３４％；恒生科技指數報４２０７，跌３１點或０﹒７４％；主板成交
１３２﹒４４億元。
上證綜合指數報３２８３，跌８點或０﹒２７％，成交６１７﹒５９億元人民幣。
深證成份指數報１２５４９，跌４６點或０﹒３７％，成交３８０﹒２９億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒４００ 變動 ＋４５﹒４５％
最高價 ０﹒４００ 最低價 ０﹒３２０
成交股數 ４﹒２萬股 成交金額 １﹒５８萬
１０天平均 ０﹒３１０ 歷史波幅％ １４７﹒１４２
２０天平均 ０﹒３６１ 加權平均價 ０﹒３７７
５０天平均 ０﹒４００ ＲＳＩ１４ ７４﹒２２９
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股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒５８
萬元；暫連升２日，累計升幅４８﹒１５％
（ｅｄ）
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