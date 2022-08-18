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08353 安科系統
即時 按盤價 升0.470 +0.195 (+70.909%)
大手異動

18/08/2022 09:42

《異動股》安科系統漲逾４５％突破５０天線，報０﹒４元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》安科系統（０８３５３）升４５﹒４５％，報０﹒４元，升穿
５０天線（０﹒４元），最高價０﹒４元，創１個月新高，最低價０﹒３２元；成交４﹒２萬股
，成交金額１﹒５８萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒５８萬元。現時最大
淨被動賣出券商為元宇證券，金額１﹒５８萬元，加權平均成交價０﹒３７７元。以現價計，該
股暫連升２日，累計升幅４８﹒１５％。
　　現時，恒生指數報１９８４８，跌７３點或０﹒３７％；恒生中國企業指數報６７３２，跌
２３點或０﹒３４％；恒生科技指數報４２０７，跌３１點或０﹒７４％；主板成交
１３２﹒４４億元。
　　上證綜合指數報３２８３，跌８點或０﹒２７％，成交６１７﹒５９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５４９，跌４６點或０﹒３７％，成交３８０﹒２９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒４００　變動　　　　＋４５﹒４５％
　　最高價　　　０﹒４００　最低價　　　　　０﹒３２０
　　成交股數　　４﹒２萬股　成交金額　　　　１﹒５８萬
　　１０天平均　０﹒３１０　歷史波幅％　１４７﹒１４２
　　２０天平均　０﹒３６１　加權平均價　　　０﹒３７７
　　５０天平均　０﹒４００　ＲＳＩ１４　　７４﹒２２９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒５８
萬元；暫連升２日，累計升幅４８﹒１５％
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 10:50
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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