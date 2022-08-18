《異動股》安科系統升近８２％突破２５０天線，報０﹒５元

《經濟通通訊社１８日專訊》安科系統（０８３５３）升８１﹒８２％，報０﹒５元，升穿
２５０天線（０﹒４２元），最高價０﹒５元，創１個月新高，最低價０﹒３２元；成交９﹒３
萬股，成交金額４﹒１３萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入４﹒１３萬元。現時
最大淨被動賣出券商為元宇證券，金額４﹒１３萬元，加權平均成交價０﹒４４５元。以現價計
，該股暫連升２日，累計升幅８５﹒１９％。
現時，恒生指數報１９８４４，跌７７點或０﹒３９％；恒生中國企業指數報６７２８，跌
２６點或０﹒３９％；恒生科技指數報４２０３，跌３５點或０﹒８４％；主板成交１４０﹒４
億元。
上證綜合指數報３２８２，跌９點或０﹒２９％，成交６６６﹒９６億元人民幣。
深證成份指數報１２５４６，跌４９點或０﹒３９％，成交４１０﹒６１億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒５００ 變動 ＋８１﹒８２％
最高價 ０﹒５００ 最低價 ０﹒３２０
成交股數 ９﹒３萬股 成交金額 ４﹒１３萬
１０天平均 ０﹒３２０ 歷史波幅％ １４７﹒１４２
２０天平均 ０﹒３６６ 加權平均價 ０﹒４４４
５０天平均 ０﹒４０２ ＲＳＩ１４ ８３﹒２５３
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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入
４﹒１３萬元；暫連升２日，累計升幅８５﹒１９％
（ｅｄ）
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