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02798 久泰邦達能源
即時 按盤價 升1.500 +0.020 (+1.351%)
大手異動

18/08/2022 09:46

《異動股》久泰邦達能源升近１１％突破１０天線，報１﹒６４元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》久泰邦達能源（０２７９８）升１０﹒８１％，報１﹒６４元
，升穿１０天線（１﹒５４３元），最高價１﹒６４元，最低價１﹒４９元；成交６３９﹒５萬
股，成交金額９９８﹒４５萬元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１６２﹒４２萬元
。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額６３﹒７６萬元，加權平均成交價１﹒５６元；現時最
大淨被動賣出券商為京華山一國際，金額５６﹒３８萬元，加權平均成交價１﹒５５元。
　　現時，恒生指數報１９８３３，跌８９點或０﹒４５％；恒生中國企業指數報６７２７，跌
２７點或０﹒４１％；恒生科技指數報４２０５，跌３２點或０﹒７８％；主板成交
１５４﹒４５億元。
　　上證綜合指數報３２８４，跌７點或０﹒２４％，成交７４２﹒９６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５６３，跌３２點或０﹒２５％，成交４６０﹒２５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１﹒６４０　變動　　　　＋１０﹒８１％
　　最高價　　　　　１﹒６４０　最低價　　　　　１﹒４９０
　　成交股數　　６３９﹒５萬股　成交金額　　９９８﹒４５萬
　　１０天平均　　　１﹒５４３　歷史波幅％　　４４﹒２３５
　　２０天平均　　　１﹒６４６　加權平均價　　　１﹒５６１
　　５０天平均　　　１﹒７７３　ＲＳＩ１４　　４８﹒０６９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１６２﹒４２萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　久泰邦達能源（０２７９８）　　１﹒６４０　＋１０﹒８１
　　弘海高新資源（０００６５）　　０﹒４００　　－１﹒２３
　　中國秦發（００８６６）　　　　０﹒４２５　　＋４﹒９４
　　神華（０１０８８）　　　　　２２﹒９００　　－０﹒２２
　　兗礦能源（０１１７１）　　　２７﹒７００　　＋０﹒５４
　　南南資源（０１２２９）　　　　０﹒２７０　　＋５﹒８８
　　恒鼎實業（０１３９３）　　　　０﹒５００　　　　無升跌
　　易大宗（０１７３３）　　　　　１﹒６８０　　－１﹒１８
　　中煤能源（０１８９８）　　　　６﹒４５０　　＋０﹒４７
　　兗煤澳大利亞（０３６６８）　３０﹒０５０　　－１﹒４８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 10:51
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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