《異動股》久泰邦達能源升近１１％突破１０天線，報１﹒６４元

《經濟通通訊社１８日專訊》久泰邦達能源（０２７９８）升１０﹒８１％，報１﹒６４元
，升穿１０天線（１﹒５４３元），最高價１﹒６４元，最低價１﹒４９元；成交６３９﹒５萬
股，成交金額９９８﹒４５萬元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１６２﹒４２萬元
。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額６３﹒７６萬元，加權平均成交價１﹒５６元；現時最
大淨被動賣出券商為京華山一國際，金額５６﹒３８萬元，加權平均成交價１﹒５５元。
現時，恒生指數報１９８３３，跌８９點或０﹒４５％；恒生中國企業指數報６７２７，跌
２７點或０﹒４１％；恒生科技指數報４２０５，跌３２點或０﹒７８％；主板成交
１５４﹒４５億元。
上證綜合指數報３２８４，跌７點或０﹒２４％，成交７４２﹒９６億元人民幣。
深證成份指數報１２５６３，跌３２點或０﹒２５％，成交４６０﹒２５億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒６４０ 變動 ＋１０﹒８１％
最高價 １﹒６４０ 最低價 １﹒４９０
成交股數 ６３９﹒５萬股 成交金額 ９９８﹒４５萬
１０天平均 １﹒５４３ 歷史波幅％ ４４﹒２３５
２０天平均 １﹒６４６ 加權平均價 １﹒５６１
５０天平均 １﹒７７３ ＲＳＩ１４ ４８﹒０６９
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１６２﹒４２萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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久泰邦達能源（０２７９８） １﹒６４０ ＋１０﹒８１
弘海高新資源（０００６５） ０﹒４００ －１﹒２３
中國秦發（００８６６） ０﹒４２５ ＋４﹒９４
神華（０１０８８） ２２﹒９００ －０﹒２２
兗礦能源（０１１７１） ２７﹒７００ ＋０﹒５４
南南資源（０１２２９） ０﹒２７０ ＋５﹒８８
恒鼎實業（０１３９３） ０﹒５００ 無升跌
易大宗（０１７３３） １﹒６８０ －１﹒１８
中煤能源（０１８９８） ６﹒４５０ ＋０﹒４７
兗煤澳大利亞（０３６６８） ３０﹒０５０ －１﹒４８
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（ｅｄ）
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