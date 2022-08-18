《異動股》久泰邦達能源升近１１％突破１０天線，報１﹒６４元

《經濟通通訊社１８日專訊》久泰邦達能源（０２７９８）升１０﹒８１％，報１﹒６４元

，升穿１０天線（１﹒５４３元），最高價１﹒６４元，最低價１﹒４９元；成交６３９﹒５萬

股，成交金額９９８﹒４５萬元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１６２﹒４２萬元

。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額６３﹒７６萬元，加權平均成交價１﹒５６元；現時最

大淨被動賣出券商為京華山一國際，金額５６﹒３８萬元，加權平均成交價１﹒５５元。

現時，恒生指數報１９８３３，跌８９點或０﹒４５％；恒生中國企業指數報６７２７，跌

２７點或０﹒４１％；恒生科技指數報４２０５，跌３２點或０﹒７８％；主板成交

１５４﹒４５億元。

上證綜合指數報３２８４，跌７點或０﹒２４％，成交７４２﹒９６億元人民幣。

深證成份指數報１２５６３，跌３２點或０﹒２５％，成交４６０﹒２５億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒６４０ 變動 ＋１０﹒８１％

最高價 １﹒６４０ 最低價 １﹒４９０

成交股數 ６３９﹒５萬股 成交金額 ９９８﹒４５萬

１０天平均 １﹒５４３ 歷史波幅％ ４４﹒２３５

２０天平均 １﹒６４６ 加權平均價 １﹒５６１

５０天平均 １﹒７７３ ＲＳＩ１４ ４８﹒０６９

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１６２﹒４２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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久泰邦達能源（０２７９８） １﹒６４０ ＋１０﹒８１

弘海高新資源（０００６５） ０﹒４００ －１﹒２３

中國秦發（００８６６） ０﹒４２５ ＋４﹒９４

神華（０１０８８） ２２﹒９００ －０﹒２２

兗礦能源（０１１７１） ２７﹒７００ ＋０﹒５４

南南資源（０１２２９） ０﹒２７０ ＋５﹒８８

恒鼎實業（０１３９３） ０﹒５００ 無升跌

易大宗（０１７３３） １﹒６８０ －１﹒１８

中煤能源（０１８９８） ６﹒４５０ ＋０﹒４７

兗煤澳大利亞（０３６６８） ３０﹒０５０ －１﹒４８

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（ｅｄ）

