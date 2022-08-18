《中概異動》蔚來跌逾５％失守５０天線，報１５５﹒５元

《經濟通通訊社１８日專訊》蔚來（０９８６６）跌５﹒０１％，報１５５﹒５元，較
ＡＤＲ收市低１﹒２５％，跌穿５０天線（１６２﹒５５２元），最低價１５５﹒５元，最高價
１６０元；成交９﹒８５萬股，成交金額１５４９﹒５４萬元；主動買沽比率５６：４４，資金
淨主動買入１６１﹒２５萬元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額２０６﹒３３萬
元，加權平均成交價１５７﹒０１１元；現時最大淨被動賣出券商為盈透證券香港，金額
１４３﹒１５萬元，加權平均成交價１５６﹒６１７元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅
５﹒６４％。
現時，恒生指數報１９８１９，跌１０３點或０﹒５２％；恒生中國企業指數報６７２５，
跌２９點或０﹒４３％；恒生科技指數報４２０７，跌３１點或０﹒７４％；主板成交
１６４﹒３７億元。
上證綜合指數報３２８３，跌８點或０﹒２７％，成交８１２﹒４１億元人民幣。
深證成份指數報１２５７０，跌２５點或０﹒２％，成交５００﹒５３億元人民幣。
基本資料
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現價 １５５﹒５００ 變動 －５﹒０１％
最高價 １６０﹒０００ 最低價 １５５﹒５００
成交股數 ９﹒８５萬股 成交金額 １５４９﹒５４萬
１０天平均 １５９﹒６１０ 歷史波幅％ ６３﹒７７３
２０天平均 １５７﹒５３０ 加權平均價 １５７﹒２８１
５０天平均 １６２﹒５５２ ＲＳＩ１４ ４７﹒０３４
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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入１６１﹒２５萬元；暫連
跌２日，累計跌幅５﹒６４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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蔚來（０９８６６） １５５﹒５０ －５﹒０１
騰訊（００７００） ３０９﹒８０ ＋２﹒１８
快手（０１０２４） ７０﹒８０ －１﹒２６
小米（０１８１０） １１﹒６８ 無升跌
美團（０３６９０） １７１﹒８０ ＋１﹒０６
京東集團（０９６１８） ２１９﹒８０ －１﹒５２
小鵬汽車（０９８６８） ８６﹒９５ －３﹒１２
百度（０９８８８） １２９﹒１０ －２﹒７９
阿里（０９９８８） ８８﹒５０ －２﹒０５
網易（０９９９９） １４２﹒００ －１﹒５９
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（ｅｄ）
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