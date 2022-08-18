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09866 蔚來－ＳＷ
即時 按盤價 跌156.000 -7.700 (-4.704%)
大手異動

18/08/2022 09:48

《中概異動》蔚來跌逾５％失守５０天線，報１５５﹒５元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》蔚來（０９８６６）跌５﹒０１％，報１５５﹒５元，較
ＡＤＲ收市低１﹒２５％，跌穿５０天線（１６２﹒５５２元），最低價１５５﹒５元，最高價
１６０元；成交９﹒８５萬股，成交金額１５４９﹒５４萬元；主動買沽比率５６：４４，資金
淨主動買入１６１﹒２５萬元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額２０６﹒３３萬
元，加權平均成交價１５７﹒０１１元；現時最大淨被動賣出券商為盈透證券香港，金額
１４３﹒１５萬元，加權平均成交價１５６﹒６１７元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅
５﹒６４％。
　　現時，恒生指數報１９８１９，跌１０３點或０﹒５２％；恒生中國企業指數報６７２５，
跌２９點或０﹒４３％；恒生科技指數報４２０７，跌３１點或０﹒７４％；主板成交
１６４﹒３７億元。
　　上證綜合指數報３２８３，跌８點或０﹒２７％，成交８１２﹒４１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５７０，跌２５點或０﹒２％，成交５００﹒５３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１５５﹒５００　變動　　　　　　－５﹒０１％
　　最高價　　　１６０﹒０００　最低價　　　　１５５﹒５００
　　成交股數　　　９﹒８５萬股　成交金額　　１５４９﹒５４萬
　　１０天平均　１５９﹒６１０　歷史波幅％　　　６３﹒７７３
　　２０天平均　１５７﹒５３０　加權平均價　　１５７﹒２８１
　　５０天平均　１６２﹒５５２　ＲＳＩ１４　　　４７﹒０３４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入１６１﹒２５萬元；暫連
跌２日，累計跌幅５﹒６４％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　蔚來（０９８６６）　　　１５５﹒５０　－５﹒０１
　　騰訊（００７００）　　　３０９﹒８０　＋２﹒１８
　　快手（０１０２４）　　　　７０﹒８０　－１﹒２６
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒６８　　　無升跌
　　美團（０３６９０）　　　１７１﹒８０　＋１﹒０６
　　京東集團（０９６１８）　２１９﹒８０　－１﹒５２
　　小鵬汽車（０９８６８）　　８６﹒９５　－３﹒１２
　　百度（０９８８８）　　　１２９﹒１０　－２﹒７９
　　阿里（０９９８８）　　　　８８﹒５０　－２﹒０５
　　網易（０９９９９）　　　１４２﹒００　－１﹒５９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 10:51
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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