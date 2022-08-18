  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00960 龍湖集團
即時 按盤價 跌24.000 -0.750 (-3.030%)
大手異動

18/08/2022 09:51

《異動股》龍湖（００９６０）跌逾３％，報２４元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》龍湖（００９６０）跌３﹒０３％，報２４元，最低價
２３﹒８５元，最高價２４﹒７５元；成交１５３﹒４１萬股，成交金額３７３４﹒０３萬元；
主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出５２０﹒７萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大
通，金額２２６﹒１５萬元，加權平均成交價２４﹒３７３元；現時最大淨被動賣出券商為中信
里昂證券，金額１４３﹒３６萬元，加權平均成交價２４﹒２３１元。以現價計，該股暫連跌２
日，累計跌幅３﹒６１％。
　　現時，恒生指數報１９８０３，跌１１８點或０﹒６％；恒生中國企業指數報６７１８，跌
３６點或０﹒５４％；恒生科技指數報４２０１，跌３７點或０﹒８８％；主板成交１８１億元

　　上證綜合指數報３２８２，跌１０點或０﹒３１％，成交８９８﹒４５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５５５，跌４０點或０﹒３２％，成交５６８﹒４８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２４﹒０００　變動　　　　　　－３﹒０３％
　　最高價　　　　　２４﹒７５０　最低價　　　　　２３﹒８５０
　　成交股數　　１５３﹒４１萬股　成交金額　　３７３４﹒０３萬
　　１０天平均　　　２３﹒６１０　歷史波幅％　　　９５﹒０７３
　　２０天平均　　　２５﹒２３５　加權平均價　　　２４﹒３４１
　　５０天平均　　　２９﹒４１１　ＲＳＩ１４　　　４１﹒１０５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出５２０﹒７萬元；暫連跌２日，累計跌幅
３﹒６１％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　龍湖（００９６０）　　　　　２４﹒００　－３﹒０３
　　越地（００１２３）　　　　　　９﹒３７　－１﹒２６
　　中海外（００６８８）　　　　１９﹒６０　－１﹒９０
　　中國金茂（００８１７）　　　　１﹒６４　－１﹒２０
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒１１　－４﹒０９
　　潤地（０１１０９）　　　　　３０﹒１０　－１﹒９５
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒３８　－５﹒５６
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒２８　－２﹒３３
　　綠城（０３９００）　　　　　１４﹒７２　－２﹒００
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　１﹒８４　－１﹒０８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰17/08/2022 10:39  《異動股》龍湖升近３％突破２０天線，報２５﹒５５元

其他大手異動
More

17/08/2022 09:32  《異動股》ＣＴＲ等４家公司上午９：３１異動

16/08/2022 10:09  《異動股》民企內房升幅急擴大，碧服、旭輝永升飆兩成

16/08/2022 09:38  《異動股》旭輝永升服務等２家公司上午９：３７異動

16/08/2022 09:33  《異動股》虎視傳媒等７家公司上午９：３２異動

16/08/2022 09:31  《異動股》碧桂園高開逾８％，據報內地擬全額擔保助房企發債

備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 10:51
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金