《異動股》龍湖（００９６０）跌逾３％，報２４元

《經濟通通訊社１８日專訊》龍湖（００９６０）跌３﹒０３％，報２４元，最低價

２３﹒８５元，最高價２４﹒７５元；成交１５３﹒４１萬股，成交金額３７３４﹒０３萬元；

主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出５２０﹒７萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大

通，金額２２６﹒１５萬元，加權平均成交價２４﹒３７３元；現時最大淨被動賣出券商為中信

里昂證券，金額１４３﹒３６萬元，加權平均成交價２４﹒２３１元。以現價計，該股暫連跌２

日，累計跌幅３﹒６１％。

現時，恒生指數報１９８０３，跌１１８點或０﹒６％；恒生中國企業指數報６７１８，跌

３６點或０﹒５４％；恒生科技指數報４２０１，跌３７點或０﹒８８％；主板成交１８１億元

。

上證綜合指數報３２８２，跌１０點或０﹒３１％，成交８９８﹒４５億元人民幣。

深證成份指數報１２５５５，跌４０點或０﹒３２％，成交５６８﹒４８億元人民幣。



基本資料

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現價 ２４﹒０００ 變動 －３﹒０３％

最高價 ２４﹒７５０ 最低價 ２３﹒８５０

成交股數 １５３﹒４１萬股 成交金額 ３７３４﹒０３萬

１０天平均 ２３﹒６１０ 歷史波幅％ ９５﹒０７３

２０天平均 ２５﹒２３５ 加權平均價 ２４﹒３４１

５０天平均 ２９﹒４１１ ＲＳＩ１４ ４１﹒１０５

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股份狀態：主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出５２０﹒７萬元；暫連跌２日，累計跌幅

３﹒６１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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龍湖（００９６０） ２４﹒００ －３﹒０３

越地（００１２３） ９﹒３７ －１﹒２６

中海外（００６８８） １９﹒６０ －１﹒９０

中國金茂（００８１７） １﹒６４ －１﹒２０

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１１ －４﹒０９

潤地（０１１０９） ３０﹒１０ －１﹒９５

碧桂園（０２００７） ２﹒３８ －５﹒５６

萬科企業（０２２０２） １４﹒２８ －２﹒３３

綠城（０３９００） １４﹒７２ －２﹒００

鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒８４ －１﹒０８

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（ｅｄ）

