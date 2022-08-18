《異動股》百威亞太升逾３％突破２０天線，報２３﹒５元

《經濟通通訊社１８日專訊》百威亞太（０１８７６）升３﹒０７％，報２３﹒５元，升穿
２０天線（２２﹒８７２元），最高價２３﹒５元，最低價２２﹒８５元；成交２２０﹒６３萬
股，成交金額５１２３﹒３７萬元；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入１３０３﹒１６
萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額１８５﹒１４萬元，加權平均成交價２３﹒１８３
元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額４１０﹒０３萬元，加權平均成交價
２３﹒２５５元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒２１％。
現時，恒生指數報１９８１７，跌１０４點或０﹒５３％；恒生中國企業指數報６７２５，
跌２９點或０﹒４４％；恒生科技指數報４２０７，跌３１點或０﹒７３％；主板成交
１９０﹒５８億元。
上證綜合指數報３２７９，跌１２點或０﹒３９％，成交９６３﹒０９億元人民幣。
深證成份指數報１２５４４，跌５１點或０﹒４１％，成交６０７﹒５５億元人民幣。
基本資料
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現價 ２３﹒５００ 變動 ＋３﹒０７％
最高價 ２３﹒５００ 最低價 ２２﹒８５０
成交股數 ２２０﹒６３萬股 成交金額 ５１２３﹒３７萬
１０天平均 ２２﹒８６５ 歷史波幅％ ４１﹒６３１
２０天平均 ２２﹒８７２ 加權平均價 ２３﹒２２２
５０天平均 ２２﹒３６３ ＲＳＩ１４ ５８﹒６３４
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入１３０３﹒１６萬元；暫
連升２日，累計升幅４﹒２１％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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百威亞太（０１８７６） ２３﹒５０ ＋３﹒０７
潤啤（００２９１） ５８﹒７５ ＋４﹒９１
安踏體育（０２０２０） ８５﹒２５ －２﹒２９
申洲國際（０２３１３） ８２﹒３０ －２﹒６６
蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒１０ －０﹒１５
李寧（０２３３１） ６９﹒８０ －０﹒４３
滔搏（０６１１０） ６﹒４５ －０﹒６２
中國飛鶴（０６１８６） ６﹒７９ －１﹒８８
海底撈（０６８６２） １６﹒８８ －０﹒９４
九毛九（０９９２２） １８﹒８０ ＋０﹒３２
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（ｅｄ）
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