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01876 百威亞太
即時 按盤價 升23.300 +0.500 (+2.193%)
大手異動

18/08/2022 09:53

《異動股》百威亞太升逾３％突破２０天線，報２３﹒５元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》百威亞太（０１８７６）升３﹒０７％，報２３﹒５元，升穿
２０天線（２２﹒８７２元），最高價２３﹒５元，最低價２２﹒８５元；成交２２０﹒６３萬
股，成交金額５１２３﹒３７萬元；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入１３０３﹒１６
萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額１８５﹒１４萬元，加權平均成交價２３﹒１８３
元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額４１０﹒０３萬元，加權平均成交價
２３﹒２５５元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒２１％。
　　現時，恒生指數報１９８１７，跌１０４點或０﹒５３％；恒生中國企業指數報６７２５，
跌２９點或０﹒４４％；恒生科技指數報４２０７，跌３１點或０﹒７３％；主板成交
１９０﹒５８億元。
　　上證綜合指數報３２７９，跌１２點或０﹒３９％，成交９６３﹒０９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５４４，跌５１點或０﹒４１％，成交６０７﹒５５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２３﹒５００　變動　　　　　　＋３﹒０７％
　　最高價　　　　　２３﹒５００　最低價　　　　　２２﹒８５０
　　成交股數　　２２０﹒６３萬股　成交金額　　５１２３﹒３７萬
　　１０天平均　　　２２﹒８６５　歷史波幅％　　　４１﹒６３１
　　２０天平均　　　２２﹒８７２　加權平均價　　　２３﹒２２２
　　５０天平均　　　２２﹒３６３　ＲＳＩ１４　　　５８﹒６３４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入１３０３﹒１６萬元；暫
連升２日，累計升幅４﹒２１％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　百威亞太（０１８７６）　２３﹒５０　＋３﹒０７
　　潤啤（００２９１）　　　５８﹒７５　＋４﹒９１
　　安踏體育（０２０２０）　８５﹒２５　－２﹒２９
　　申洲國際（０２３１３）　８２﹒３０　－２﹒６６
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３４﹒１０　－０﹒１５
　　李寧（０２３３１）　　　６９﹒８０　－０﹒４３
　　滔搏（０６１１０）　　　　６﹒４５　－０﹒６２
　　中國飛鶴（０６１８６）　　６﹒７９　－１﹒８８
　　海底撈（０６８６２）　　１６﹒８８　－０﹒９４
　　九毛九（０９９２２）　　１８﹒８０　＋０﹒３２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 10:51
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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