《異動股》百威亞太升逾３％突破２０天線，報２３﹒５元

《經濟通通訊社１８日專訊》百威亞太（０１８７６）升３﹒０７％，報２３﹒５元，升穿

２０天線（２２﹒８７２元），最高價２３﹒５元，最低價２２﹒８５元；成交２２０﹒６３萬

股，成交金額５１２３﹒３７萬元；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入１３０３﹒１６

萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額１８５﹒１４萬元，加權平均成交價２３﹒１８３

元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額４１０﹒０３萬元，加權平均成交價

２３﹒２５５元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒２１％。

現時，恒生指數報１９８１７，跌１０４點或０﹒５３％；恒生中國企業指數報６７２５，

跌２９點或０﹒４４％；恒生科技指數報４２０７，跌３１點或０﹒７３％；主板成交

１９０﹒５８億元。

上證綜合指數報３２７９，跌１２點或０﹒３９％，成交９６３﹒０９億元人民幣。

深證成份指數報１２５４４，跌５１點或０﹒４１％，成交６０７﹒５５億元人民幣。



基本資料

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現價 ２３﹒５００ 變動 ＋３﹒０７％

最高價 ２３﹒５００ 最低價 ２２﹒８５０

成交股數 ２２０﹒６３萬股 成交金額 ５１２３﹒３７萬

１０天平均 ２２﹒８６５ 歷史波幅％ ４１﹒６３１

２０天平均 ２２﹒８７２ 加權平均價 ２３﹒２２２

５０天平均 ２２﹒３６３ ＲＳＩ１４ ５８﹒６３４

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入１３０３﹒１６萬元；暫

連升２日，累計升幅４﹒２１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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百威亞太（０１８７６） ２３﹒５０ ＋３﹒０７

潤啤（００２９１） ５８﹒７５ ＋４﹒９１

安踏體育（０２０２０） ８５﹒２５ －２﹒２９

申洲國際（０２３１３） ８２﹒３０ －２﹒６６

蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒１０ －０﹒１５

李寧（０２３３１） ６９﹒８０ －０﹒４３

滔搏（０６１１０） ６﹒４５ －０﹒６２

中國飛鶴（０６１８６） ６﹒７９ －１﹒８８

海底撈（０６８６２） １６﹒８８ －０﹒９４

九毛九（０９９２２） １８﹒８０ ＋０﹒３２

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（ｅｄ）

