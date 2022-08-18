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09956 安能物流
即時 按盤價 跌3.530 -0.020 (-0.563%)
大手異動

18/08/2022 09:59

《異動股》安能物流（０９９５６）微跌創新低，報３﹒５４元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》安能物流（０９９５６）跌０﹒２８％，報３﹒５４元，最低
價３﹒５４元，創上市新低，最高價３﹒５５元；成交２﹒０５萬股，成交金額７﹒２８萬元；
主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出７﹒２８萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金
額５﹒６８萬元，加權平均成交價３﹒５５元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅
５﹒３５％。
　　現時，恒生指數報１９８５５，跌６６點或０﹒３３％；恒生中國企業指數報６７４３，跌
１１點或０﹒１８％；恒生科技指數報４２２５，跌１３點或０﹒３２％；主板成交
２１６﹒７９億元。
　　上證綜合指數報３２８４，跌８點或０﹒２５％，成交１１０６﹒２１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５６２，跌３２點或０﹒２６％，成交７０１﹒１８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　３﹒５４０　變動　　　　－０﹒２８％
　　最高價　　　　３﹒５５０　最低價　　　　３﹒５４０
　　成交股數　　２﹒０５萬股　成交金額　　　７﹒２８萬
　　１０天平均　　３﹒６８３　歷史波幅％　３０﹒５６６
　　２０天平均　　３﹒８３３　加權平均價　　３﹒５５０
　　５０天平均　　３﹒９４６　ＲＳＩ１４　３２﹒４０７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出７﹒２８萬元；暫連跌４日
，累計跌幅５﹒３５％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　安能物流（０９９５６）　　　　　　　３﹒５４　－０﹒２８
　　嘉里物流（００６３６）　　　　　　１６﹒４４　－１﹒６７
　　ＩＮＦＩＮＩＴＹ（０１４４２）　　　１﹒２８　＋４﹒０６
　　中通快遞－ＳＷ（０２０５７）　　２１３﹒２０　＋０﹒１９
　　嘉泓物流（０２１３０）　　　　　　　８﹒２０　－１﹒２０
　　滄港鐵路（０２１６９）　　　　　　　１﹒７０　　　無升跌
　　快狗打車（０２２４６）　　　　　　　５﹒５４　－０﹒１８
　　京東物流（０２６１８）　　　　　　１４﹒１６　－１﹒５３
　　圓通速遞國際（０６１２３）　　　　　２﹒４１　＋１﹒２６
　　盛良物流（０８２９２）　　　　　　　０﹒７５　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 10:52
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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