《異動股》安能物流（０９９５６）微跌創新低，報３﹒５４元

《經濟通通訊社１８日專訊》安能物流（０９９５６）跌０﹒２８％，報３﹒５４元，最低

價３﹒５４元，創上市新低，最高價３﹒５５元；成交２﹒０５萬股，成交金額７﹒２８萬元；

主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出７﹒２８萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金

額５﹒６８萬元，加權平均成交價３﹒５５元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅

５﹒３５％。

現時，恒生指數報１９８５５，跌６６點或０﹒３３％；恒生中國企業指數報６７４３，跌

１１點或０﹒１８％；恒生科技指數報４２２５，跌１３點或０﹒３２％；主板成交

２１６﹒７９億元。

上證綜合指數報３２８４，跌８點或０﹒２５％，成交１１０６﹒２１億元人民幣。

深證成份指數報１２５６２，跌３２點或０﹒２６％，成交７０１﹒１８億元人民幣。



基本資料

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現價 ３﹒５４０ 變動 －０﹒２８％

最高價 ３﹒５５０ 最低價 ３﹒５４０

成交股數 ２﹒０５萬股 成交金額 ７﹒２８萬

１０天平均 ３﹒６８３ 歷史波幅％ ３０﹒５６６

２０天平均 ３﹒８３３ 加權平均價 ３﹒５５０

５０天平均 ３﹒９４６ ＲＳＩ１４ ３２﹒４０７

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出７﹒２８萬元；暫連跌４日

，累計跌幅５﹒３５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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安能物流（０９９５６） ３﹒５４ －０﹒２８

嘉里物流（００６３６） １６﹒４４ －１﹒６７

ＩＮＦＩＮＩＴＹ（０１４４２） １﹒２８ ＋４﹒０６

中通快遞－ＳＷ（０２０５７） ２１３﹒２０ ＋０﹒１９

嘉泓物流（０２１３０） ８﹒２０ －１﹒２０

滄港鐵路（０２１６９） １﹒７０ 無升跌

快狗打車（０２２４６） ５﹒５４ －０﹒１８

京東物流（０２６１８） １４﹒１６ －１﹒５３

圓通速遞國際（０６１２３） ２﹒４１ ＋１﹒２６

盛良物流（０８２９２） ０﹒７５ 無升跌

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（ｅｄ）

