《異動股》聯想集團升逾３％突破５０天線，報７﹒１１元

《經濟通通訊社１８日專訊》聯想集團（００９９２）升３﹒１９％，報７﹒１１元，升穿

５０天線（７﹒０５４元），最高價７﹒１１元，最低價６﹒８元；成交４１２３﹒５２萬股，

成交金額２﹒８５億元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入２９８２﹒０５萬元。現時

最大淨被動買入券商為瑞銀，金額２７０８﹒４４萬元，加權平均成交價６﹒９２元；現時最大

淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１２４４﹒４萬元，加權平均成交價６﹒８９７元。

現時，恒生指數報１９８４２，跌７９點或０﹒４％；恒生中國企業指數報６７３９，跌

１５點或０﹒２３％；恒生科技指數報４２２１，跌１７點或０﹒４２％；主板成交

２２５﹒８７億元。

上證綜合指數報３２８２，跌１０點或０﹒３１％，成交１１４７﹒９５億元人民幣。

深證成份指數報１２５４８，跌４６點或０﹒３７％，成交７３７﹒８８億元人民幣。



基本資料

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現價 ７﹒１１０ 變動 ＋３﹒１９％

最高價 ７﹒１１０ 最低價 ６﹒８００

成交股數 ４１２３﹒５２萬股 成交金額 ２﹒８５億

１０天平均 ７﹒０３８ 歷史波幅％ ２４﹒９０６

２０天平均 ７﹒０９１ 加權平均價 ６﹒９１４

５０天平均 ７﹒０５４ ＲＳＩ１４ ５２﹒２４２

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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入２９８２﹒０５萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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聯想集團（００９９２） ７﹒１１ ＋３﹒１９

金蝶國際（００２６８） １６﹒３６ －０﹒４９

中國軟件國際（００３５４） ７﹒２５ －２﹒６８

騰訊（００７００） ３１１﹒８０ ＋２﹒８４

中興（００７６３） １６﹒２８ －０﹒１２

網龍（００７７７） １５﹒６８ －０﹒６３

ＩＧＧ（００７９９） ３﹒１０ －１﹒２７

中芯（００９８１） １６﹒０８ ＋０﹒２５

中國擎天軟件（０１２９７） ０﹒４０ ＋２﹒５６

金山軟件（０３８８８） ２４﹒９５ －０﹒４０

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（ｅｄ）

