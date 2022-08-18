《異動股》聯想集團升逾３％突破５０天線，報７﹒１１元

《經濟通通訊社１８日專訊》聯想集團（００９９２）升３﹒１９％，報７﹒１１元，升穿
５０天線（７﹒０５４元），最高價７﹒１１元，最低價６﹒８元；成交４１２３﹒５２萬股，
成交金額２﹒８５億元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入２９８２﹒０５萬元。現時
最大淨被動買入券商為瑞銀，金額２７０８﹒４４萬元，加權平均成交價６﹒９２元；現時最大
淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１２４４﹒４萬元，加權平均成交價６﹒８９７元。
現時，恒生指數報１９８４２，跌７９點或０﹒４％；恒生中國企業指數報６７３９，跌
１５點或０﹒２３％；恒生科技指數報４２２１，跌１７點或０﹒４２％；主板成交
２２５﹒８７億元。
上證綜合指數報３２８２，跌１０點或０﹒３１％，成交１１４７﹒９５億元人民幣。
深證成份指數報１２５４８，跌４６點或０﹒３７％，成交７３７﹒８８億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ７﹒１１０ 變動 ＋３﹒１９％
最高價 ７﹒１１０ 最低價 ６﹒８００
成交股數 ４１２３﹒５２萬股 成交金額 ２﹒８５億
１０天平均 ７﹒０３８ 歷史波幅％ ２４﹒９０６
２０天平均 ７﹒０９１ 加權平均價 ６﹒９１４
５０天平均 ７﹒０５４ ＲＳＩ１４ ５２﹒２４２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入２９８２﹒０５萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
聯想集團（００９９２） ７﹒１１ ＋３﹒１９
金蝶國際（００２６８） １６﹒３６ －０﹒４９
中國軟件國際（００３５４） ７﹒２５ －２﹒６８
騰訊（００７００） ３１１﹒８０ ＋２﹒８４
中興（００７６３） １６﹒２８ －０﹒１２
網龍（００７７７） １５﹒６８ －０﹒６３
ＩＧＧ（００７９９） ３﹒１０ －１﹒２７
中芯（００９８１） １６﹒０８ ＋０﹒２５
中國擎天軟件（０１２９７） ０﹒４０ ＋２﹒５６
金山軟件（０３８８８） ２４﹒９５ －０﹒４０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動