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00992 聯想集團
即時 按盤價 升6.950 +0.060 (+0.871%)
大手異動

18/08/2022 10:01

《異動股》聯想集團升逾３％突破５０天線，報７﹒１１元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》聯想集團（００９９２）升３﹒１９％，報７﹒１１元，升穿
５０天線（７﹒０５４元），最高價７﹒１１元，最低價６﹒８元；成交４１２３﹒５２萬股，
成交金額２﹒８５億元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入２９８２﹒０５萬元。現時
最大淨被動買入券商為瑞銀，金額２７０８﹒４４萬元，加權平均成交價６﹒９２元；現時最大
淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１２４４﹒４萬元，加權平均成交價６﹒８９７元。
　　現時，恒生指數報１９８４２，跌７９點或０﹒４％；恒生中國企業指數報６７３９，跌
１５點或０﹒２３％；恒生科技指數報４２２１，跌１７點或０﹒４２％；主板成交
２２５﹒８７億元。
　　上證綜合指數報３２８２，跌１０點或０﹒３１％，成交１１４７﹒９５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５４８，跌４６點或０﹒３７％，成交７３７﹒８８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　７﹒１１０　變動　　　　＋３﹒１９％
　　最高價　　　　　　　７﹒１１０　最低價　　　　６﹒８００
　　成交股數　　４１２３﹒５２萬股　成交金額　　　２﹒８５億
　　１０天平均　　　　　７﹒０３８　歷史波幅％　２４﹒９０６
　　２０天平均　　　　　７﹒０９１　加權平均價　　６﹒９１４
　　５０天平均　　　　　７﹒０５４　ＲＳＩ１４　５２﹒２４２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入２９８２﹒０５萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　聯想集團（００９９２）　　　　　７﹒１１　＋３﹒１９
　　金蝶國際（００２６８）　　　　１６﹒３６　－０﹒４９
　　中國軟件國際（００３５４）　　　７﹒２５　－２﹒６８
　　騰訊（００７００）　　　　　３１１﹒８０　＋２﹒８４
　　中興（００７６３）　　　　　　１６﹒２８　－０﹒１２
　　網龍（００７７７）　　　　　　１５﹒６８　－０﹒６３
　　ＩＧＧ（００７９９）　　　　　　３﹒１０　－１﹒２７
　　中芯（００９８１）　　　　　　１６﹒０８　＋０﹒２５
　　中國擎天軟件（０１２９７）　　　０﹒４０　＋２﹒５６
　　金山軟件（０３８８８）　　　　２４﹒９５　－０﹒４０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 10:52
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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