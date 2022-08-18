  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00618 北大資源
即時 按盤價 升0.141 +0.031 (+28.182%)
大手異動

18/08/2022 10:08

《異動股》北大資源漲逾２５％突破２５０天線，報０﹒１３８元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》北大資源（００６１８）升２５﹒４５％，報０﹒１３８元，
升穿２５０天線（０﹒１３元），最高價０﹒１４２元，最低價０﹒１１４元；成交９４５萬股
，成交金額１１９﹒５７萬元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入３９﹒４７萬元。現
時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額４﹒９３萬元，加權平均成交價０﹒１１６元；現
時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額１８﹒０６萬元，加權平均成交價０﹒１２５元。
　　現時，恒生指數報１９８６０，跌６２點或０﹒３１％；恒生中國企業指數報６７３９，跌
１５點或０﹒２４％；恒生科技指數報４２１９，跌１９點或０﹒４６％；主板成交
２５０﹒６６億元。
　　上證綜合指數報３２８１，跌１０點或０﹒３２％，成交１３１１﹒０２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５５１，跌４４點或０﹒３５％，成交８４３﹒８６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒１３８　變動　　　　＋２５﹒４５％
　　最高價　　　０﹒１４２　最低價　　　　　０﹒１１４
　　成交股數　　９４５萬股　成交金額　　１１９﹒５７萬
　　１０天平均　０﹒１５３　歷史波幅％　２１７﹒５５３
　　２０天平均　０﹒１８３　加權平均價　　　０﹒１２６
　　５０天平均　０﹒１９２　ＲＳＩ１４　　４４﹒９７４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入３９﹒４７萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　北大資源（００６１８）　　　　０﹒１３８　＋２５﹒４５
　　新地（０００１６）　　　　　９６﹒３５０　　－０﹒１６
　　中海外（００６８８）　　　　１９﹒６４０　　－１﹒７０
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒１１０　　－４﹒０９
　　龍湖（００９６０）　　　　　２４﹒１００　　－２﹒６３
　　潤地（０１１０９）　　　　　３０﹒２００　　－１﹒６３
　　長實（０１１１３）　　　　　５４﹒４００　　＋１﹒０２
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒４１０　　－４﹒３６
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒３００　　－２﹒１９
　　佳源國際控股（０２７６８）　　０﹒２１９　　－１﹒３５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰12/08/2022 10:42  《異動股》北大資源跌近２２％失守５０天線，報０﹒１６９元

其他大手異動
More

11/08/2022 09:51  《異動股》北大資源等２家公司上午９：５０異動

11/08/2022 09:50  《異動股》北大資源（６１８）達成復牌指引，升幅擴大至逾６０％

11/08/2022 09:50  《異動股》北大資源等２家公司上午９：４９異動

11/08/2022 09:47  《異動股》北大資源升逾６０％突破５０天線，報０﹒２６元

11/08/2022 09:32  《異動股》北大資源漲近４２％突破５０天線，報０﹒２３元

備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 10:52
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金