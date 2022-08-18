《異動股》北大資源漲逾２５％突破２５０天線，報０﹒１３８元

《經濟通通訊社１８日專訊》北大資源（００６１８）升２５﹒４５％，報０﹒１３８元，
升穿２５０天線（０﹒１３元），最高價０﹒１４２元，最低價０﹒１１４元；成交９４５萬股
，成交金額１１９﹒５７萬元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入３９﹒４７萬元。現
時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額４﹒９３萬元，加權平均成交價０﹒１１６元；現
時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額１８﹒０６萬元，加權平均成交價０﹒１２５元。
現時，恒生指數報１９８６０，跌６２點或０﹒３１％；恒生中國企業指數報６７３９，跌
１５點或０﹒２４％；恒生科技指數報４２１９，跌１９點或０﹒４６％；主板成交
２５０﹒６６億元。
上證綜合指數報３２８１，跌１０點或０﹒３２％，成交１３１１﹒０２億元人民幣。
深證成份指數報１２５５１，跌４４點或０﹒３５％，成交８４３﹒８６億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１３８ 變動 ＋２５﹒４５％
最高價 ０﹒１４２ 最低價 ０﹒１１４
成交股數 ９４５萬股 成交金額 １１９﹒５７萬
１０天平均 ０﹒１５３ 歷史波幅％ ２１７﹒５５３
２０天平均 ０﹒１８３ 加權平均價 ０﹒１２６
５０天平均 ０﹒１９２ ＲＳＩ１４ ４４﹒９７４
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股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入３９﹒４７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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北大資源（００６１８） ０﹒１３８ ＋２５﹒４５
新地（０００１６） ９６﹒３５０ －０﹒１６
中海外（００６８８） １９﹒６４０ －１﹒７０
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１１０ －４﹒０９
龍湖（００９６０） ２４﹒１００ －２﹒６３
潤地（０１１０９） ３０﹒２００ －１﹒６３
長實（０１１１３） ５４﹒４００ ＋１﹒０２
碧桂園（０２００７） ２﹒４１０ －４﹒３６
萬科企業（０２２０２） １４﹒３００ －２﹒１９
佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２１９ －１﹒３５
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（ｅｄ）
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