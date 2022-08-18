《異動股》北大資源漲逾２５％突破２５０天線，報０﹒１３８元

《經濟通通訊社１８日專訊》北大資源（００６１８）升２５﹒４５％，報０﹒１３８元，

升穿２５０天線（０﹒１３元），最高價０﹒１４２元，最低價０﹒１１４元；成交９４５萬股

，成交金額１１９﹒５７萬元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入３９﹒４７萬元。現

時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額４﹒９３萬元，加權平均成交價０﹒１１６元；現

時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額１８﹒０６萬元，加權平均成交價０﹒１２５元。

現時，恒生指數報１９８６０，跌６２點或０﹒３１％；恒生中國企業指數報６７３９，跌

１５點或０﹒２４％；恒生科技指數報４２１９，跌１９點或０﹒４６％；主板成交

２５０﹒６６億元。

上證綜合指數報３２８１，跌１０點或０﹒３２％，成交１３１１﹒０２億元人民幣。

深證成份指數報１２５５１，跌４４點或０﹒３５％，成交８４３﹒８６億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１３８ 變動 ＋２５﹒４５％

最高價 ０﹒１４２ 最低價 ０﹒１１４

成交股數 ９４５萬股 成交金額 １１９﹒５７萬

１０天平均 ０﹒１５３ 歷史波幅％ ２１７﹒５５３

２０天平均 ０﹒１８３ 加權平均價 ０﹒１２６

５０天平均 ０﹒１９２ ＲＳＩ１４ ４４﹒９７４

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股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入３９﹒４７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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北大資源（００６１８） ０﹒１３８ ＋２５﹒４５

新地（０００１６） ９６﹒３５０ －０﹒１６

中海外（００６８８） １９﹒６４０ －１﹒７０

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１１０ －４﹒０９

龍湖（００９６０） ２４﹒１００ －２﹒６３

潤地（０１１０９） ３０﹒２００ －１﹒６３

長實（０１１１３） ５４﹒４００ ＋１﹒０２

碧桂園（０２００７） ２﹒４１０ －４﹒３６

萬科企業（０２２０２） １４﹒３００ －２﹒１９

佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２１９ －１﹒３５

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（ｅｄ）

