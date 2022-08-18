《經濟通通訊社１８日專訊》阿里（０９９８８）於１０：１７ａｍ錄得１手４３萬股交叉
盤，每股造８８﹒７２５元，較上日收市價低１﹒８％，涉資３８１５﹒１７萬元。
阿里現價跌１﹒８３％，報８８﹒７元；成交１０４７﹒６７萬股，成交金額９﹒３億元，
主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入４０６７﹒８６萬元。（ｒｗ）
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18/08/2022 10:18
《大手成交》阿里一手４３萬股交叉盤，涉資３８１５萬元
《經濟通通訊社１８日專訊》阿里（０９９８８）於１０：１７ａｍ錄得１手４３萬股交叉
盤，每股造８８﹒７２５元，較上日收市價低１﹒８％，涉資３８１５﹒１７萬元。
阿里現價跌１﹒８３％，報８８﹒７元；成交１０４７﹒６７萬股，成交金額９﹒３億元，
主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入４０６７﹒８６萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 18/08/2022 10:52
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