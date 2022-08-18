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09626 嗶哩嗶哩－ＳＷ
即時 按盤價 跌180.900 -9.400 (-4.940%)
大手異動

18/08/2022 10:31

《中概異動》嗶哩嗶哩（０９６２６）挫逾５％，報１８０﹒６元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》嗶哩嗶哩（０９６２６）跌５﹒１％，報１８０﹒６元，較
ＡＤＲ收市低３﹒４％，最低價１８０﹒２元，最高價１８９﹒６元；成交６２﹒７３萬股，成
交金額１﹒１５億元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出７１９﹒８２萬元。現時最大
淨被動買入券商為富途證券國際，金額８０８﹒５９萬元，加權平均成交價１８３﹒６９元；現
時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額４６２﹒４萬元，加權平均成交價１８３﹒９１１
元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅９﹒０２％。
　　現時，恒生指數報１９７７９，跌１４２點或０﹒７２％；恒生中國企業指數報６７０９，
跌４６點或０﹒６８％；恒生科技指數報４１９０，跌４８點或１﹒１４％；主板成交
３３５﹒０８億元。
　　上證綜合指數報３２７０，跌２１點或０﹒６６％，成交１７６５﹒８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０１，跌９３點或０﹒７４％，成交１１３０﹒０９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１８０﹒６００　變動　　　　　－５﹒１０％
　　最高價　　　１８９﹒６００　最低價　　　１８０﹒２００
　　成交股數　　６２﹒７３萬股　成交金額　　　　１﹒１５億
　　１０天平均　１９１﹒８３０　歷史波幅％　　５０﹒１６１
　　２０天平均　１９３﹒３８５　加權平均價　１８４﹒０９８
　　５０天平均　２００﹒８６４　ＲＳＩ１４　　４１﹒２１２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出７１９﹒８２萬元；暫連跌４日，累計跌
幅９﹒０２％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１８０﹒６０　－５﹒１０
　　騰訊（００７００）　　　３１１﹒００　＋２﹒５７
　　快手（０１０２４）　　　　６９﹒７５　－２﹒７２
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒７０　＋０﹒１７
　　美團（０３６９０）　　　１７１﹒６０　＋０﹒９４
　　京東集團（０９６１８）　２１９﹒００　－１﹒８８
　　小鵬汽車（０９８６８）　　８７﹒１５　－２﹒９０
　　百度（０９８８８）　　　１２８﹒４０　－３﹒３１
　　阿里（０９９８８）　　　　８８﹒４５　－２﹒１０
　　網易（０９９９９）　　　１４１﹒５０　－１﹒９４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 10:52
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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