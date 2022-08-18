《中概異動》嗶哩嗶哩（０９６２６）挫逾５％，報１８０﹒６元

《經濟通通訊社１８日專訊》嗶哩嗶哩（０９６２６）跌５﹒１％，報１８０﹒６元，較
ＡＤＲ收市低３﹒４％，最低價１８０﹒２元，最高價１８９﹒６元；成交６２﹒７３萬股，成
交金額１﹒１５億元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出７１９﹒８２萬元。現時最大
淨被動買入券商為富途證券國際，金額８０８﹒５９萬元，加權平均成交價１８３﹒６９元；現
時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額４６２﹒４萬元，加權平均成交價１８３﹒９１１
元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅９﹒０２％。
現時，恒生指數報１９７７９，跌１４２點或０﹒７２％；恒生中國企業指數報６７０９，
跌４６點或０﹒６８％；恒生科技指數報４１９０，跌４８點或１﹒１４％；主板成交
３３５﹒０８億元。
上證綜合指數報３２７０，跌２１點或０﹒６６％，成交１７６５﹒８億元人民幣。
深證成份指數報１２５０１，跌９３點或０﹒７４％，成交１１３０﹒０９億元人民幣。
基本資料
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現價 １８０﹒６００ 變動 －５﹒１０％
最高價 １８９﹒６００ 最低價 １８０﹒２００
成交股數 ６２﹒７３萬股 成交金額 １﹒１５億
１０天平均 １９１﹒８３０ 歷史波幅％ ５０﹒１６１
２０天平均 １９３﹒３８５ 加權平均價 １８４﹒０９８
５０天平均 ２００﹒８６４ ＲＳＩ１４ ４１﹒２１２
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股份狀態：主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出７１９﹒８２萬元；暫連跌４日，累計跌
幅９﹒０２％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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嗶哩嗶哩（０９６２６） １８０﹒６０ －５﹒１０
騰訊（００７００） ３１１﹒００ ＋２﹒５７
快手（０１０２４） ６９﹒７５ －２﹒７２
小米（０１８１０） １１﹒７０ ＋０﹒１７
美團（０３６９０） １７１﹒６０ ＋０﹒９４
京東集團（０９６１８） ２１９﹒００ －１﹒８８
小鵬汽車（０９８６８） ８７﹒１５ －２﹒９０
百度（０９８８８） １２８﹒４０ －３﹒３１
阿里（０９９８８） ８８﹒４５ －２﹒１０
網易（０９９９９） １４１﹒５０ －１﹒９４
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（ｅｄ）
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