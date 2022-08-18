《中概異動》嗶哩嗶哩（０９６２６）挫逾５％，報１８０﹒６元

《經濟通通訊社１８日專訊》嗶哩嗶哩（０９６２６）跌５﹒１％，報１８０﹒６元，較

ＡＤＲ收市低３﹒４％，最低價１８０﹒２元，最高價１８９﹒６元；成交６２﹒７３萬股，成

交金額１﹒１５億元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出７１９﹒８２萬元。現時最大

淨被動買入券商為富途證券國際，金額８０８﹒５９萬元，加權平均成交價１８３﹒６９元；現

時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額４６２﹒４萬元，加權平均成交價１８３﹒９１１

元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅９﹒０２％。

現時，恒生指數報１９７７９，跌１４２點或０﹒７２％；恒生中國企業指數報６７０９，

跌４６點或０﹒６８％；恒生科技指數報４１９０，跌４８點或１﹒１４％；主板成交

３３５﹒０８億元。

上證綜合指數報３２７０，跌２１點或０﹒６６％，成交１７６５﹒８億元人民幣。

深證成份指數報１２５０１，跌９３點或０﹒７４％，成交１１３０﹒０９億元人民幣。



基本資料

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現價 １８０﹒６００ 變動 －５﹒１０％

最高價 １８９﹒６００ 最低價 １８０﹒２００

成交股數 ６２﹒７３萬股 成交金額 １﹒１５億

１０天平均 １９１﹒８３０ 歷史波幅％ ５０﹒１６１

２０天平均 １９３﹒３８５ 加權平均價 １８４﹒０９８

５０天平均 ２００﹒８６４ ＲＳＩ１４ ４１﹒２１２

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股份狀態：主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出７１９﹒８２萬元；暫連跌４日，累計跌

幅９﹒０２％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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嗶哩嗶哩（０９６２６） １８０﹒６０ －５﹒１０

騰訊（００７００） ３１１﹒００ ＋２﹒５７

快手（０１０２４） ６９﹒７５ －２﹒７２

小米（０１８１０） １１﹒７０ ＋０﹒１７

美團（０３６９０） １７１﹒６０ ＋０﹒９４

京東集團（０９６１８） ２１９﹒００ －１﹒８８

小鵬汽車（０９８６８） ８７﹒１５ －２﹒９０

百度（０９８８８） １２８﹒４０ －３﹒３１

阿里（０９９８８） ８８﹒４５ －２﹒１０

網易（０９９９９） １４１﹒５０ －１﹒９４

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（ｅｄ）

