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09988 阿里巴巴－ＳＷ
即時 按盤價 跌88.250 -2.100 (-2.324%)
大手異動

18/08/2022 10:48

《大手成交》阿里一手４０萬股交叉盤，涉資３５４７萬元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》阿里（０９９８８）於１０：４７ａｍ錄得１手４０萬股交叉
盤，每股造８８﹒６７５元，較上日收市價低１﹒８５％，涉資３５４７萬元。
　　阿里現價跌１﹒９４％，報８８﹒６元；成交１３７３﹒８６萬股，成交金額１２﹒１９億
元，主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入４８９２﹒０２萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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