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00460 四環醫藥
即時 按盤價 跌0.930 -0.060 (-6.061%)
大手異動

18/08/2022 10:49

《異動股》四環醫藥（００４６０）跌逾９％，報０﹒９元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》四環醫藥（００４６０）跌９﹒０９％，報０﹒９元，最低價
０﹒８９元，創１個月新低，最高價０﹒９８元；成交７１０２﹒４萬股，成交金額
６５６８﹒４７萬元；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出２２９１﹒３５萬元。現時最
大淨被動買入券商為中國投資信息，金額４６１﹒８１萬元，加權平均成交價０﹒９２８元；現
時最大淨被動賣出券商為星展唯高達，金額３７６﹒０９萬元，加權平均成交價０﹒９３４元。
以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１９﹒６４％。
　　現時，恒生指數報１９８０４，跌１１７點或０﹒５９％；恒生中國企業指數報６７１４，
跌４０點或０﹒６１％；恒生科技指數報４１９４，跌４４點或１﹒０４％；主板成交
３７４﹒１２億元。
　　上證綜合指數報３２７３，跌１９點或０﹒５８％，成交２０７５﹒６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５１１，跌８４點或０﹒６７％，成交１３０４﹒９６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒９００　變動　　　　　　－９﹒０９％
　　最高價　　　　　　０﹒９８０　最低價　　　　　　０﹒８９０
　　成交股數　　７１０２﹒４萬股　成交金額　　６５６８﹒４７萬
　　１０天平均　　　　１﹒０７４　歷史波幅％　　　４９﹒７００
　　２０天平均　　　　１﹒１０２　加權平均價　　　　０﹒９２５
　　５０天平均　　　　１﹒１７３　ＲＳＩ１４　　　２５﹒２７２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出２２９１﹒３５萬元；暫
連跌３日，累計跌幅１９﹒６４％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　四環醫藥（００４６０）　　　　０﹒９００　－９﹒０９
　　中國儒意（００１３６）　　　　２﹒０８０　－０﹒９５
　　中國鐵塔（００７８８）　　　　１﹒０００　－１﹒９６
　　石藥集團（０１０９３）　　　　８﹒０１０　－１﹒１１
　　中國生物製藥（０１１７７）　　４﹒２４０　－１﹒１７
　　藥明康德（０２３５９）　　　９１﹒８００　－０﹒９７
　　協鑫科技（０３８００）　　　　３﹒０１０　　　無升跌
　　新銳醫藥（０６１０８）　　　　０﹒１７０　－０﹒５８
　　中國有贊（０８０８３）　　　　０﹒１４２　－２﹒０７
　　開拓藥業（０９９３９）　　　１５﹒８４０　＋５﹒１８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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