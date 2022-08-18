《異動股》四環醫藥（００４６０）跌逾９％，報０﹒９元

《經濟通通訊社１８日專訊》四環醫藥（００４６０）跌９﹒０９％，報０﹒９元，最低價
０﹒８９元，創１個月新低，最高價０﹒９８元；成交７１０２﹒４萬股，成交金額
６５６８﹒４７萬元；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出２２９１﹒３５萬元。現時最
大淨被動買入券商為中國投資信息，金額４６１﹒８１萬元，加權平均成交價０﹒９２８元；現
時最大淨被動賣出券商為星展唯高達，金額３７６﹒０９萬元，加權平均成交價０﹒９３４元。
以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１９﹒６４％。
現時，恒生指數報１９８０４，跌１１７點或０﹒５９％；恒生中國企業指數報６７１４，
跌４０點或０﹒６１％；恒生科技指數報４１９４，跌４４點或１﹒０４％；主板成交
３７４﹒１２億元。
上證綜合指數報３２７３，跌１９點或０﹒５８％，成交２０７５﹒６億元人民幣。
深證成份指數報１２５１１，跌８４點或０﹒６７％，成交１３０４﹒９６億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒９００ 變動 －９﹒０９％
最高價 ０﹒９８０ 最低價 ０﹒８９０
成交股數 ７１０２﹒４萬股 成交金額 ６５６８﹒４７萬
１０天平均 １﹒０７４ 歷史波幅％ ４９﹒７００
２０天平均 １﹒１０２ 加權平均價 ０﹒９２５
５０天平均 １﹒１７３ ＲＳＩ１４ ２５﹒２７２
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出２２９１﹒３５萬元；暫
連跌３日，累計跌幅１９﹒６４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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四環醫藥（００４６０） ０﹒９００ －９﹒０９
中國儒意（００１３６） ２﹒０８０ －０﹒９５
中國鐵塔（００７８８） １﹒０００ －１﹒９６
石藥集團（０１０９３） ８﹒０１０ －１﹒１１
中國生物製藥（０１１７７） ４﹒２４０ －１﹒１７
藥明康德（０２３５９） ９１﹒８００ －０﹒９７
協鑫科技（０３８００） ３﹒０１０ 無升跌
新銳醫藥（０６１０８） ０﹒１７０ －０﹒５８
中國有贊（０８０８３） ０﹒１４２ －２﹒０７
開拓藥業（０９９３９） １５﹒８４０ ＋５﹒１８
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（ｅｄ）
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