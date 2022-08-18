《異動股》四環醫藥（００４６０）跌逾９％，報０﹒９元

《經濟通通訊社１８日專訊》四環醫藥（００４６０）跌９﹒０９％，報０﹒９元，最低價

０﹒８９元，創１個月新低，最高價０﹒９８元；成交７１０２﹒４萬股，成交金額

６５６８﹒４７萬元；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出２２９１﹒３５萬元。現時最

大淨被動買入券商為中國投資信息，金額４６１﹒８１萬元，加權平均成交價０﹒９２８元；現

時最大淨被動賣出券商為星展唯高達，金額３７６﹒０９萬元，加權平均成交價０﹒９３４元。

以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１９﹒６４％。

現時，恒生指數報１９８０４，跌１１７點或０﹒５９％；恒生中國企業指數報６７１４，

跌４０點或０﹒６１％；恒生科技指數報４１９４，跌４４點或１﹒０４％；主板成交

３７４﹒１２億元。

上證綜合指數報３２７３，跌１９點或０﹒５８％，成交２０７５﹒６億元人民幣。

深證成份指數報１２５１１，跌８４點或０﹒６７％，成交１３０４﹒９６億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒９００ 變動 －９﹒０９％

最高價 ０﹒９８０ 最低價 ０﹒８９０

成交股數 ７１０２﹒４萬股 成交金額 ６５６８﹒４７萬

１０天平均 １﹒０７４ 歷史波幅％ ４９﹒７００

２０天平均 １﹒１０２ 加權平均價 ０﹒９２５

５０天平均 １﹒１７３ ＲＳＩ１４ ２５﹒２７２

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出２２９１﹒３５萬元；暫

連跌３日，累計跌幅１９﹒６４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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四環醫藥（００４６０） ０﹒９００ －９﹒０９

中國儒意（００１３６） ２﹒０８０ －０﹒９５

中國鐵塔（００７８８） １﹒０００ －１﹒９６

石藥集團（０１０９３） ８﹒０１０ －１﹒１１

中國生物製藥（０１１７７） ４﹒２４０ －１﹒１７

藥明康德（０２３５９） ９１﹒８００ －０﹒９７

協鑫科技（０３８００） ３﹒０１０ 無升跌

新銳醫藥（０６１０８） ０﹒１７０ －０﹒５８

中國有贊（０８０８３） ０﹒１４２ －２﹒０７

開拓藥業（０９９３９） １５﹒８４０ ＋５﹒１８

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（ｅｄ）

