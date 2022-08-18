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01385 上海復旦
即時 按盤價 升36.000 +2.150 (+6.352%)
大手異動

18/08/2022 10:50

《異動股》上海復旦（０１３８５）升逾３％破頂，報３５元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》上海復旦（０１３８５）升３﹒４％，報３５元，最高價３５
元，創上市新高，最低價３３﹒３元；成交２０５﹒１萬股，成交金額７０８７﹒９２萬元；主
動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入２４９４﹒１３萬元。現時最大淨被動買入券商為富瑞
金融集團，金額１７９﹒８９萬元，加權平均成交價３４﹒４５３元；現時最大淨被動賣出券商
為中國投資信息，金額１１５０﹒５８萬元，加權平均成交價３４﹒５０８元。以現價計，該股
暫連升２日，累計升幅４﹒９５％。
　　現時，恒生指數報１９８０３，跌１１９點或０﹒６％；恒生中國企業指數報６７１４，跌
４０點或０﹒６％；恒生科技指數報４１９４，跌４４點或１﹒０４％；主板成交３７６﹒２９
億元。
　　上證綜合指數報３２７３，跌１８點或０﹒５７％，成交２０８６﹒９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５１１，跌８３點或０﹒６６％，成交１３１２﹒１５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　３５﹒０００　變動　　　　　　＋３﹒４０％
　　最高價　　　　３５﹒０００　最低價　　　　　３３﹒３００
　　成交股數　　２０５﹒１萬股　成交金額　　７０８７﹒９２萬
　　１０天平均　　３３﹒７６０　歷史波幅％　　　５０﹒９４７
　　２０天平均　　３１﹒９１０　加權平均價　　　３４﹒５５８
　　５０天平均　　２９﹒７１７　ＲＳＩ１４　　　６６﹒１１０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新高；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入２４９４﹒１３萬元；暫連
升２日，累計升幅４﹒９５％
　
　　　　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　上海復旦（０１３８５）　　　　　　　　　　　　３５﹒０００　＋３﹒４０
　　中電華大科技（０００８５）　　　　　　　　　　　０﹒７５０　＋１﹒３５
　　ＡＳＭＰＴ（００５２２）　　　　　　　　　　　６４﹒８５０　－０﹒１５
　　ＡＶ　ＣＯＮＣＥＰＴ　ＨＯＬＤ（００５９５）　　０﹒５４０　　　無升跌
　　中芯（００９８１）　　　　　　　　　　　　　　１６﹒０８０　＋０﹒２５
　　華虹（０１３４７）　　　　　　　　　　　　　　２４﹒２００　－１﹒４３
　　康特隆（０１９１２）　　　　　　　　　　　　　　０﹒１３４　－６﹒２９
　　芯智控股（０２１６６）　　　　　　　　　　　　　１﹒８９０　－１﹒０５
　　晶門（０２８７８）　　　　　　　　　　　　　　　０﹒５６０　＋５﹒６６
　　宏光半導體（０６９０８）　　　　　　　　　　　　４﹒４００　－０﹒９０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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