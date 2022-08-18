《異動股》上海復旦（０１３８５）升逾３％破頂，報３５元

《經濟通通訊社１８日專訊》上海復旦（０１３８５）升３﹒４％，報３５元，最高價３５

元，創上市新高，最低價３３﹒３元；成交２０５﹒１萬股，成交金額７０８７﹒９２萬元；主

動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入２４９４﹒１３萬元。現時最大淨被動買入券商為富瑞

金融集團，金額１７９﹒８９萬元，加權平均成交價３４﹒４５３元；現時最大淨被動賣出券商

為中國投資信息，金額１１５０﹒５８萬元，加權平均成交價３４﹒５０８元。以現價計，該股

暫連升２日，累計升幅４﹒９５％。

現時，恒生指數報１９８０３，跌１１９點或０﹒６％；恒生中國企業指數報６７１４，跌

４０點或０﹒６％；恒生科技指數報４１９４，跌４４點或１﹒０４％；主板成交３７６﹒２９

億元。

上證綜合指數報３２７３，跌１８點或０﹒５７％，成交２０８６﹒９億元人民幣。

深證成份指數報１２５１１，跌８３點或０﹒６６％，成交１３１２﹒１５億元人民幣。



基本資料

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現價 ３５﹒０００ 變動 ＋３﹒４０％

最高價 ３５﹒０００ 最低價 ３３﹒３００

成交股數 ２０５﹒１萬股 成交金額 ７０８７﹒９２萬

１０天平均 ３３﹒７６０ 歷史波幅％ ５０﹒９４７

２０天平均 ３１﹒９１０ 加權平均價 ３４﹒５５８

５０天平均 ２９﹒７１７ ＲＳＩ１４ ６６﹒１１０

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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入２４９４﹒１３萬元；暫連

升２日，累計升幅４﹒９５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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上海復旦（０１３８５） ３５﹒０００ ＋３﹒４０

中電華大科技（０００８５） ０﹒７５０ ＋１﹒３５

ＡＳＭＰＴ（００５２２） ６４﹒８５０ －０﹒１５

ＡＶ ＣＯＮＣＥＰＴ ＨＯＬＤ（００５９５） ０﹒５４０ 無升跌

中芯（００９８１） １６﹒０８０ ＋０﹒２５

華虹（０１３４７） ２４﹒２００ －１﹒４３

康特隆（０１９１２） ０﹒１３４ －６﹒２９

芯智控股（０２１６６） １﹒８９０ －１﹒０５

晶門（０２８７８） ０﹒５６０ ＋５﹒６６

宏光半導體（０６９０８） ４﹒４００ －０﹒９０

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（ｅｄ）

