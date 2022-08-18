《經濟通通訊社１８日專訊》友邦（０１２９９）於１０：５６ａｍ錄得１手５４﹒８萬股
交叉盤，每股造７５﹒８７５元，較上日收市價低０﹒３６％，涉資４１５７﹒９５萬元。
友邦現價跌０﹒３９％，報７５﹒８５元；成交５９６﹒５８萬股，成交金額４﹒５４億元
，主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入８６３﹒７７萬元。（ｒｗ）
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18/08/2022 10:57
《大手成交》友邦一手約５５萬股交叉盤，涉資４１５８萬元
《經濟通通訊社１８日專訊》友邦（０１２９９）於１０：５６ａｍ錄得１手５４﹒８萬股
交叉盤，每股造７５﹒８７５元，較上日收市價低０﹒３６％，涉資４１５７﹒９５萬元。
友邦現價跌０﹒３９％，報７５﹒８５元；成交５９６﹒５８萬股，成交金額４﹒５４億元
，主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入８６３﹒７７萬元。（ｒｗ）
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|即時報價更新時間為 18/08/2022 17:59
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