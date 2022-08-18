《經濟通通訊社１８日專訊》澳優（０１７１７）於１１：０４ａｍ錄得１手２２８萬股交
叉盤，每股造６﹒１７５元，較上日收市價低０﹒７２％，涉資１４０７﹒９萬元。
澳優現價跌１﹒４５％，報６﹒１３元；成交２８９﹒８萬股，成交金額１７８９﹒７６萬
元，主動買沽比率２３：７７，資金淨主動賣出５﹒５５萬元。（ｒｗ）
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18/08/2022 11:05
《大手成交》澳優一手２２８萬股交叉盤，涉資１４０８萬元
《經濟通通訊社１８日專訊》澳優（０１７１７）於１１：０４ａｍ錄得１手２２８萬股交
叉盤，每股造６﹒１７５元，較上日收市價低０﹒７２％，涉資１４０７﹒９萬元。
澳優現價跌１﹒４５％，報６﹒１３元；成交２８９﹒８萬股，成交金額１７８９﹒７６萬
元，主動買沽比率２３：７７，資金淨主動賣出５﹒５５萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 18/08/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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