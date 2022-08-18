《異動股》安踏體育跌逾３％失守１０天線，報８４﹒５５元

《經濟通通訊社１８日專訊》安踏體育（０２０２０）跌３﹒０９％，報８４﹒５５元，跌
穿１０天線（８６﹒０５元），最低價８４﹒５元，最高價８７﹒５元；成交８７﹒８８萬股，
成交金額７５０２﹒２９萬元；主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出２７００﹒９４萬元
。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額７１５﹒１９萬元，加權平均成交價
８５﹒０１４元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額５２７﹒４６萬元，加權平均成交價
８５﹒３１１元。
現時，恒生指數報１９７８７，跌１３４點或０﹒６８％；恒生中國企業指數報６７０７，
跌４７點或０﹒７％；恒生科技指數報４１９２，跌４５點或１﹒０８％；主板成交
４０６﹒０３億元。
上證綜合指數報３２７６，跌１５點或０﹒４８％，成交２２８８﹒１５億元人民幣。
深證成份指數報１２５１８，跌７６點或０﹒６１％，成交１４２９﹒５１億元人民幣。
基本資料
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現價 ８４﹒５５０ 變動 －３﹒０９％
最高價 ８７﹒５００ 最低價 ８４﹒５００
成交股數 ８７﹒８８萬股 成交金額 ７５０２﹒２９萬
１０天平均 ８６﹒０５０ 歷史波幅％ ３５﹒３６１
２０天平均 ８７﹒１０７ 加權平均價 ８５﹒３７４
５０天平均 ８９﹒９３７ ＲＳＩ１４ ４２﹒９９０
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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出２７００﹒９４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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安踏體育（０２０２０） ８４﹒５５ －３﹒０９
潤啤（００２９１） ５７﹒９０ ＋３﹒３９
百威亞太（０１８７６） ２３﹒３０ ＋２﹒１９
申洲國際（０２３１３） ８２﹒７０ －２﹒１９
蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒１０ －０﹒１５
李寧（０２３３１） ６９﹒５０ －０﹒８６
滔搏（０６１１０） ６﹒３８ －１﹒６９
中國飛鶴（０６１８６） ６﹒７８ －２﹒０２
海底撈（０６８６２） １６﹒７８ －１﹒５３
九毛九（０９９２２） １８﹒４６ －１﹒４９
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（ｅｄ）
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