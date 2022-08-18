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02020 安踏體育
即時 按盤價 跌84.900 -2.350 (-2.693%)
大手異動

18/08/2022 11:05

《異動股》安踏體育跌逾３％失守１０天線，報８４﹒５５元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》安踏體育（０２０２０）跌３﹒０９％，報８４﹒５５元，跌
穿１０天線（８６﹒０５元），最低價８４﹒５元，最高價８７﹒５元；成交８７﹒８８萬股，
成交金額７５０２﹒２９萬元；主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出２７００﹒９４萬元
。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額７１５﹒１９萬元，加權平均成交價
８５﹒０１４元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額５２７﹒４６萬元，加權平均成交價
８５﹒３１１元。
　　現時，恒生指數報１９７８７，跌１３４點或０﹒６８％；恒生中國企業指數報６７０７，
跌４７點或０﹒７％；恒生科技指數報４１９２，跌４５點或１﹒０８％；主板成交
４０６﹒０３億元。
　　上證綜合指數報３２７６，跌１５點或０﹒４８％，成交２２８８﹒１５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５１８，跌７６點或０﹒６１％，成交１４２９﹒５１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　８４﹒５５０　變動　　　　　　－３﹒０９％
　　最高價　　　　８７﹒５００　最低價　　　　　８４﹒５００
　　成交股數　　８７﹒８８萬股　成交金額　　７５０２﹒２９萬
　　１０天平均　　８６﹒０５０　歷史波幅％　　　３５﹒３６１
　　２０天平均　　８７﹒１０７　加權平均價　　　８５﹒３７４
　　５０天平均　　８９﹒９３７　ＲＳＩ１４　　　４２﹒９９０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出２７００﹒９４萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　安踏體育（０２０２０）　８４﹒５５　－３﹒０９
　　潤啤（００２９１）　　　５７﹒９０　＋３﹒３９
　　百威亞太（０１８７６）　２３﹒３０　＋２﹒１９
　　申洲國際（０２３１３）　８２﹒７０　－２﹒１９
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３４﹒１０　－０﹒１５
　　李寧（０２３３１）　　　６９﹒５０　－０﹒８６
　　滔搏（０６１１０）　　　　６﹒３８　－１﹒６９
　　中國飛鶴（０６１８６）　　６﹒７８　－２﹒０２
　　海底撈（０６８６２）　　１６﹒７８　－１﹒５３
　　九毛九（０９９２２）　　１８﹒４６　－１﹒４９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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