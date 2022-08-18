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00909 明源雲
即時 按盤價 跌5.920 -0.200 (-3.268%)
大手異動

18/08/2022 11:06

《異動股》明源雲（００９０９）挫逾５％創新低，報５﹒８１元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》明源雲（００９０９）跌５﹒０７％，報５﹒８１元，最低價
５﹒７９元，創上市新低，最高價６﹒１元；成交３１４﹒５萬股，成交金額１８５３萬元；主
動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出５１０﹒４萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹
利，金額１６３﹒０１萬元，加權平均成交價５﹒８８４元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環
球金融亞洲，金額１０７﹒２７萬元，加權平均成交價５﹒８７７元。以現價計，該股暫連跌２
日，累計跌幅６﹒５９％。
　　現時，恒生指數報１９７７０，跌１５２點或０﹒７６％；恒生中國企業指數報６６９９，
跌５５點或０﹒８２％；恒生科技指數報４１８８，跌５０點或１﹒２％；主板成交
４０９﹒０７億元。
　　上證綜合指數報３２７５，跌１６點或０﹒５１％，成交２２９３﹒８８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５１３，跌８２點或０﹒６５％，成交１４３４﹒０２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　５﹒８１０　變動　　　　－５﹒０７％
　　最高價　　　　　６﹒１００　最低價　　　　５﹒７９０
　　成交股數　　３１４﹒５萬股　成交金額　　　１８５３萬
　　１０天平均　　　６﹒３９７　歷史波幅％　５５﹒７３５
　　２０天平均　　　６﹒８３２　加權平均價　　５﹒８９２
　　５０天平均　　　９﹒１６１　ＲＳＩ１４　２５﹒７６５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出５１０﹒４萬元；暫連跌２
日，累計跌幅６﹒５９％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　明源雲（００９０９）　　　　５﹒８１　－５﹒０７
　　騰訊（００７００）　　　３１０﹒２０　＋２﹒３１
　　快手（０１０２４）　　　　６９﹒９０　－２﹒５１
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒６８　　　無升跌
　　美團（０３６９０）　　　１７１﹒３０　＋０﹒７６
　　京東集團（０９６１８）　２１８﹒２０　－２﹒２４
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１８１﹒１０　－４﹒８３
　　百度（０９８８８）　　　１２８﹒２０　－３﹒４６
　　阿里（０９９８８）　　　　８８﹒５０　－２﹒０５
　　網易（０９９９９）　　　１４０﹒７０　－２﹒４９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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