《異動股》明源雲（００９０９）挫逾５％創新低，報５﹒８１元

《經濟通通訊社１８日專訊》明源雲（００９０９）跌５﹒０７％，報５﹒８１元，最低價

５﹒７９元，創上市新低，最高價６﹒１元；成交３１４﹒５萬股，成交金額１８５３萬元；主

動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出５１０﹒４萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹

利，金額１６３﹒０１萬元，加權平均成交價５﹒８８４元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環

球金融亞洲，金額１０７﹒２７萬元，加權平均成交價５﹒８７７元。以現價計，該股暫連跌２

日，累計跌幅６﹒５９％。

現時，恒生指數報１９７７０，跌１５２點或０﹒７６％；恒生中國企業指數報６６９９，

跌５５點或０﹒８２％；恒生科技指數報４１８８，跌５０點或１﹒２％；主板成交

４０９﹒０７億元。

上證綜合指數報３２７５，跌１６點或０﹒５１％，成交２２９３﹒８８億元人民幣。

深證成份指數報１２５１３，跌８２點或０﹒６５％，成交１４３４﹒０２億元人民幣。



基本資料

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現價 ５﹒８１０ 變動 －５﹒０７％

最高價 ６﹒１００ 最低價 ５﹒７９０

成交股數 ３１４﹒５萬股 成交金額 １８５３萬

１０天平均 ６﹒３９７ 歷史波幅％ ５５﹒７３５

２０天平均 ６﹒８３２ 加權平均價 ５﹒８９２

５０天平均 ９﹒１６１ ＲＳＩ１４ ２５﹒７６５

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出５１０﹒４萬元；暫連跌２

日，累計跌幅６﹒５９％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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明源雲（００９０９） ５﹒８１ －５﹒０７

騰訊（００７００） ３１０﹒２０ ＋２﹒３１

快手（０１０２４） ６９﹒９０ －２﹒５１

小米（０１８１０） １１﹒６８ 無升跌

美團（０３６９０） １７１﹒３０ ＋０﹒７６

京東集團（０９６１８） ２１８﹒２０ －２﹒２４

嗶哩嗶哩（０９６２６） １８１﹒１０ －４﹒８３

百度（０９８８８） １２８﹒２０ －３﹒４６

阿里（０９９８８） ８８﹒５０ －２﹒０５

網易（０９９９９） １４０﹒７０ －２﹒４９

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（ｅｄ）

