《異動股》藥明生物升近４％突破１０天線，報７２﹒２５元

《經濟通通訊社１８日專訊》藥明生物（０２２６９）升３﹒５８％，報７２﹒２５元，升
穿１０天線（７１﹒５３元），最高價７２﹒４元，最低價６９﹒０５元；成交５５３﹒５２萬
股，成交金額３﹒８９億元；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１４１５﹒９６萬元。
現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額２６２７﹒４１萬元，加權平均成交價７０﹒１９２元；
現時最大淨被動賣出券商為ＡＢＮ ＡＭＲＯ ＣＬＥＡＲＩＮＧ ＨＫ，金額１７５９﹒５２
萬元，加權平均成交價７０﹒２８８元。
現時，恒生指數報１９８３６，跌８６點或０﹒４３％；恒生中國企業指數報６７１９，跌
３６點或０﹒５３％；恒生科技指數報４２０２，跌３６點或０﹒８６％；主板成交
４３０﹒３５億元。
上證綜合指數報３２７６，跌１６點或０﹒４９％，成交２３９８﹒４８億元人民幣。
深證成份指數報１２５１８，跌７６點或０﹒６１％，成交１４９７﹒２３億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ７２﹒２５０ 變動 ＋３﹒５８％
最高價 ７２﹒４００ 最低價 ６９﹒０５０
成交股數 ５５３﹒５２萬股 成交金額 ３﹒８９億
１０天平均 ７１﹒５３０ 歷史波幅％ ５３﹒２０９
２０天平均 ７３﹒９００ 加權平均價 ７０﹒２７７
５０天平均 ７４﹒０５１ ＲＳＩ１４ ４８﹒２４８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１４１５﹒９６萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
藥明生物（０２２６９） ７２﹒２５ ＋３﹒５８
匯控（００００５） ５０﹒５５ －１﹒３５
港交所（００３８８） ３３５﹒００ －１﹒８２
騰訊（００７００） ３１１﹒００ ＋２﹒５７
建行（００９３９） ４﹒９０ －０﹒２０
中移動（００９４１） ５２﹒５０ 無升跌
友邦（０１２９９） ７５﹒９５ －０﹒２６
中國平安（０２３１８） ４３﹒３０ －１﹒０３
美團（０３６９０） １７２﹒００ ＋１﹒１８
阿里（０９９８８） ８８﹒５５ －１﹒９９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動