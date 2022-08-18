《異動股》藥明生物升近４％突破１０天線，報７２﹒２５元

《經濟通通訊社１８日專訊》藥明生物（０２２６９）升３﹒５８％，報７２﹒２５元，升

穿１０天線（７１﹒５３元），最高價７２﹒４元，最低價６９﹒０５元；成交５５３﹒５２萬

股，成交金額３﹒８９億元；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１４１５﹒９６萬元。

現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額２６２７﹒４１萬元，加權平均成交價７０﹒１９２元；

現時最大淨被動賣出券商為ＡＢＮ ＡＭＲＯ ＣＬＥＡＲＩＮＧ ＨＫ，金額１７５９﹒５２

萬元，加權平均成交價７０﹒２８８元。

現時，恒生指數報１９８３６，跌８６點或０﹒４３％；恒生中國企業指數報６７１９，跌

３６點或０﹒５３％；恒生科技指數報４２０２，跌３６點或０﹒８６％；主板成交

４３０﹒３５億元。

上證綜合指數報３２７６，跌１６點或０﹒４９％，成交２３９８﹒４８億元人民幣。

深證成份指數報１２５１８，跌７６點或０﹒６１％，成交１４９７﹒２３億元人民幣。



基本資料

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現價 ７２﹒２５０ 變動 ＋３﹒５８％

最高價 ７２﹒４００ 最低價 ６９﹒０５０

成交股數 ５５３﹒５２萬股 成交金額 ３﹒８９億

１０天平均 ７１﹒５３０ 歷史波幅％ ５３﹒２０９

２０天平均 ７３﹒９００ 加權平均價 ７０﹒２７７

５０天平均 ７４﹒０５１ ＲＳＩ１４ ４８﹒２４８

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１４１５﹒９６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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藥明生物（０２２６９） ７２﹒２５ ＋３﹒５８

匯控（００００５） ５０﹒５５ －１﹒３５

港交所（００３８８） ３３５﹒００ －１﹒８２

騰訊（００７００） ３１１﹒００ ＋２﹒５７

建行（００９３９） ４﹒９０ －０﹒２０

中移動（００９４１） ５２﹒５０ 無升跌

友邦（０１２９９） ７５﹒９５ －０﹒２６

中國平安（０２３１８） ４３﹒３０ －１﹒０３

美團（０３６９０） １７２﹒００ ＋１﹒１８

阿里（０９９８８） ８８﹒５５ －１﹒９９

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（ｅｄ）

