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02269 藥明生物
即時 按盤價 升71.700 +1.950 (+2.796%)
大手異動

18/08/2022 11:15

《異動股》藥明生物升近４％突破１０天線，報７２﹒２５元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》藥明生物（０２２６９）升３﹒５８％，報７２﹒２５元，升
穿１０天線（７１﹒５３元），最高價７２﹒４元，最低價６９﹒０５元；成交５５３﹒５２萬
股，成交金額３﹒８９億元；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１４１５﹒９６萬元。
現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額２６２７﹒４１萬元，加權平均成交價７０﹒１９２元；
現時最大淨被動賣出券商為ＡＢＮ　ＡＭＲＯ　ＣＬＥＡＲＩＮＧ　ＨＫ，金額１７５９﹒５２
萬元，加權平均成交價７０﹒２８８元。
　　現時，恒生指數報１９８３６，跌８６點或０﹒４３％；恒生中國企業指數報６７１９，跌
３６點或０﹒５３％；恒生科技指數報４２０２，跌３６點或０﹒８６％；主板成交
４３０﹒３５億元。
　　上證綜合指數報３２７６，跌１６點或０﹒４９％，成交２３９８﹒４８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５１８，跌７６點或０﹒６１％，成交１４９７﹒２３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　７２﹒２５０　變動　　　　＋３﹒５８％
　　最高價　　　　　７２﹒４００　最低價　　　６９﹒０５０
　　成交股數　　５５３﹒５２萬股　成交金額　　　３﹒８９億
　　１０天平均　　　７１﹒５３０　歷史波幅％　５３﹒２０９
　　２０天平均　　　７３﹒９００　加權平均價　７０﹒２７７
　　５０天平均　　　７４﹒０５１　ＲＳＩ１４　４８﹒２４８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１４１５﹒９６萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物（０２２６９）　　７２﹒２５　＋３﹒５８
　　匯控（００００５）　　　　５０﹒５５　－１﹒３５
　　港交所（００３８８）　　３３５﹒００　－１﹒８２
　　騰訊（００７００）　　　３１１﹒００　＋２﹒５７
　　建行（００９３９）　　　　　４﹒９０　－０﹒２０
　　中移動（００９４１）　　　５２﹒５０　　　無升跌
　　友邦（０１２９９）　　　　７５﹒９５　－０﹒２６
　　中國平安（０２３１８）　　４３﹒３０　－１﹒０３
　　美團（０３６９０）　　　１７２﹒００　＋１﹒１８
　　阿里（０９９８８）　　　　８８﹒５５　－１﹒９９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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