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09939 開拓藥業－Ｂ
即時 按盤價 升16.300 +1.240 (+8.234%)
大手異動

18/08/2022 11:21

《異動股》開拓藥業（０９９３９）漲近１０％，報１６﹒５６元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》開拓藥業（０９９３９）升９﹒９６％，報１６﹒５６元，最
高價１６﹒６元，最低價１４﹒７４元；成交８７３﹒８萬股，成交金額１﹒３８億元；主動買
沽比率５９：４１，資金淨主動買入２５１８﹒３９萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲
證券，金額６０１﹒５３萬元，加權平均成交價１５﹒４５２元；現時最大淨被動賣出券商為中
國創盈市場服務，金額２１８３﹒１１萬元，加權平均成交價１５﹒６８４元。以現價計，該股
暫連升４日，累計升幅３２﹒２７％。
　　現時，恒生指數報１９８２５，跌９６點或０﹒４８％；恒生中國企業指數報６７１６，跌
３８點或０﹒５８％；恒生科技指數報４２０３，跌３５點或０﹒８４％；主板成交
４４０﹒４９億元。
　　上證綜合指數報３２７７，跌１５點或０﹒４７％，成交２４６９﹒８８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５１６，跌７９點或０﹒６３％，成交１５４０﹒４８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１６﹒５６０　變動　　　　＋９﹒９６％
　　最高價　　　　１６﹒６００　最低價　　　１４﹒７４０
　　成交股數　　８７３﹒８萬股　成交金額　　　１﹒３８億
　　１０天平均　　１４﹒０６０　歷史波幅％　７６﹒５９９
　　２０天平均　　１４﹒６０２　加權平均價　１５﹒７６０
　　５０天平均　　１７﹒２３６　ＲＳＩ１４　５７﹒７５８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入２５１８﹒３９萬元；暫連升４日，累計
升幅３２﹒２７％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　開拓藥業（０９９３９）　１６﹒５６０　＋９﹒９６
　　中國儒意（００１３６）　　２﹒０８０　－０﹒９５
　　四環醫藥（００４６０）　　０﹒９１０　－８﹒０８
　　中國鐵塔（００７８８）　　１﹒０１０　－０﹒９８
　　信達生物（０１８０１）　３４﹒１５０　－２﹒４３
　　藥明生物（０２２６９）　７２﹒４００　＋３﹒８０
　　協鑫科技（０３８００）　　３﹒０００　－０﹒３３
　　新銳醫藥（０６１０８）　　０﹒１７１　　　無升跌
　　中國有贊（０８０８３）　　０﹒１３８　－４﹒８３
　　康方生物（０９９２６）　２１﹒６５０　－２﹒０４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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