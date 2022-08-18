《異動股》開拓藥業（０９９３９）漲近１０％，報１６﹒５６元

《經濟通通訊社１８日專訊》開拓藥業（０９９３９）升９﹒９６％，報１６﹒５６元，最

高價１６﹒６元，最低價１４﹒７４元；成交８７３﹒８萬股，成交金額１﹒３８億元；主動買

沽比率５９：４１，資金淨主動買入２５１８﹒３９萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲

證券，金額６０１﹒５３萬元，加權平均成交價１５﹒４５２元；現時最大淨被動賣出券商為中

國創盈市場服務，金額２１８３﹒１１萬元，加權平均成交價１５﹒６８４元。以現價計，該股

暫連升４日，累計升幅３２﹒２７％。

現時，恒生指數報１９８２５，跌９６點或０﹒４８％；恒生中國企業指數報６７１６，跌

３８點或０﹒５８％；恒生科技指數報４２０３，跌３５點或０﹒８４％；主板成交

４４０﹒４９億元。

上證綜合指數報３２７７，跌１５點或０﹒４７％，成交２４６９﹒８８億元人民幣。

深證成份指數報１２５１６，跌７９點或０﹒６３％，成交１５４０﹒４８億元人民幣。



基本資料

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現價 １６﹒５６０ 變動 ＋９﹒９６％

最高價 １６﹒６００ 最低價 １４﹒７４０

成交股數 ８７３﹒８萬股 成交金額 １﹒３８億

１０天平均 １４﹒０６０ 歷史波幅％ ７６﹒５９９

２０天平均 １４﹒６０２ 加權平均價 １５﹒７６０

５０天平均 １７﹒２３６ ＲＳＩ１４ ５７﹒７５８

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股份狀態：主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入２５１８﹒３９萬元；暫連升４日，累計

升幅３２﹒２７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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開拓藥業（０９９３９） １６﹒５６０ ＋９﹒９６

中國儒意（００１３６） ２﹒０８０ －０﹒９５

四環醫藥（００４６０） ０﹒９１０ －８﹒０８

中國鐵塔（００７８８） １﹒０１０ －０﹒９８

信達生物（０１８０１） ３４﹒１５０ －２﹒４３

藥明生物（０２２６９） ７２﹒４００ ＋３﹒８０

協鑫科技（０３８００） ３﹒０００ －０﹒３３

新銳醫藥（０６１０８） ０﹒１７１ 無升跌

中國有贊（０８０８３） ０﹒１３８ －４﹒８３

康方生物（０９９２６） ２１﹒６５０ －２﹒０４

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（ｅｄ）

