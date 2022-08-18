《經濟通通訊社１８日專訊》阿里（０９９８８）於１１：４３ａｍ錄得１手５０萬股交叉
盤，每股造８８﹒６２５元，較上日收市價低１﹒９１％，涉資４４３１﹒２５萬元。
阿里現價跌１﹒９４％，報８８﹒６元；成交１９８７﹒３８萬股，成交金額１７﹒６２億
元，主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入１﹒０２億元。（ｒｗ）
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18/08/2022 11:44
《大手成交》阿里一手５０萬股交叉盤，涉資４４３１萬元
《經濟通通訊社１８日專訊》阿里（０９９８８）於１１：４３ａｍ錄得１手５０萬股交叉
盤，每股造８８﹒６２５元，較上日收市價低１﹒９１％，涉資４４３１﹒２５萬元。
阿里現價跌１﹒９４％，報８８﹒６元；成交１９８７﹒３８萬股，成交金額１７﹒６２億
元，主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入１﹒０２億元。（ｒｗ）
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上一篇新聞︰18/08/2022 14:35 《中概異動》阿里（０９９８８）跌近３％，報８７﹒８５元
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18/08/2022 10:18 《大手成交》阿里一手４３萬股交叉盤，涉資３８１５萬元
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17/08/2022 09:30 《中概異動》美團高開逾３％，傳騰訊無意計劃出售所持股份
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16/08/2022 14:31 《異動股》美團等３家公司下午２：３０異動
|備註：
|即時報價更新時間為 18/08/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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