  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00881 中升控股
即時 按盤價 跌41.100 -1.400 (-3.294%)
大手異動

18/08/2022 11:44

《異動股》中升控股跌逾３％失守１０天線，報４１﹒０５元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中升控股（００８８１）跌３﹒４１％，報４１﹒０５元，跌
穿１０天線（４１﹒４元），最低價４１﹒０５元，最高價４２﹒３元；成交７０﹒２９萬股，
成交金額２９２５﹒５萬元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入６６９﹒８６萬元。現
時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額１１４﹒４５萬元，加權平均成交價４１﹒４２元；現時最
大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額２２６﹒６５萬元，加權平均成交價４１﹒６３２
元。
　　現時，恒生指數報１９８０３，跌１１９點或０﹒６％；恒生中國企業指數報６７１２，跌
４３點或０﹒６４％；恒生科技指數報４２０１，跌３７點或０﹒８９％；主板成交
４７０﹒８８億元。
　　上證綜合指數報３２７６，跌１５點或０﹒４８％，成交２５６７﹒５７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５１４，跌８０點或０﹒６４％，成交１６００﹒２７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　４１﹒０５０　變動　　　　　－３﹒４１％
　　最高價　　　　４２﹒３００　最低價　　　　４１﹒０５０
　　成交股數　　７０﹒２９萬股　成交金額　　２９２５﹒５萬
　　１０天平均　　４１﹒４００　歷史波幅％　　３４﹒１６０
　　２０天平均　　４３﹒１６８　加權平均價　　４１﹒６２１
　　５０天平均　　５０﹒４９８　ＲＳＩ１４　　２９﹒２９４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入６６９﹒８６萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中升控股（００８８１）　　４１﹒０５　－３﹒４１
　　吉利汽車（００１７５）　　１６﹒８０　－３﹒２３
　　力勁科技（００５５８）　　１３﹒４４　＋１﹒０５
　　比亞迪（０１２１１）　　２８４﹒４０　－１﹒５２
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　７１﹒０５　＋０﹒０７
　　理想汽車（０２０１５）　１１９﹒６０　－２﹒２９
　　廣汽集團（０２２３８）　　　６﹒９８　－１﹒４１
　　長汽（０２３３３）　　　　１０﹒９８　－４﹒０２
　　永達汽車（０３６６９）　　　６﹒１０　－０﹒８１
　　小鵬汽車（０９８６８）　　８７﹒１０　－２﹒９５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰11/08/2022 09:50  《異動股》北大資源等２家公司上午９：４９異動

其他大手異動
More

04/08/2022 13:01  《異動股》九置等２家公司下午１：００異動

03/08/2022 10:43  《異動股》中升控股（００８８１）跌近５％，報４１﹒４元

03/08/2022 10:22  《異動股》中升控股（００８８１）跌近３％，報４２﹒２５元

02/08/2022 09:36  《異動股》中國宏橋等６家公司上午９：３５異動

27/07/2022 14:51  《大手成交》中升控股一手約３７２萬股交叉盤，涉資１﹒６９億元

備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金