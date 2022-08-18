《異動股》中升控股跌逾３％失守１０天線，報４１﹒０５元

《經濟通通訊社１８日專訊》中升控股（００８８１）跌３﹒４１％，報４１﹒０５元，跌
穿１０天線（４１﹒４元），最低價４１﹒０５元，最高價４２﹒３元；成交７０﹒２９萬股，
成交金額２９２５﹒５萬元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入６６９﹒８６萬元。現
時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額１１４﹒４５萬元，加權平均成交價４１﹒４２元；現時最
大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額２２６﹒６５萬元，加權平均成交價４１﹒６３２
元。
現時，恒生指數報１９８０３，跌１１９點或０﹒６％；恒生中國企業指數報６７１２，跌
４３點或０﹒６４％；恒生科技指數報４２０１，跌３７點或０﹒８９％；主板成交
４７０﹒８８億元。
上證綜合指數報３２７６，跌１５點或０﹒４８％，成交２５６７﹒５７億元人民幣。
深證成份指數報１２５１４，跌８０點或０﹒６４％，成交１６００﹒２７億元人民幣。
基本資料
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現價 ４１﹒０５０ 變動 －３﹒４１％
最高價 ４２﹒３００ 最低價 ４１﹒０５０
成交股數 ７０﹒２９萬股 成交金額 ２９２５﹒５萬
１０天平均 ４１﹒４００ 歷史波幅％ ３４﹒１６０
２０天平均 ４３﹒１６８ 加權平均價 ４１﹒６２１
５０天平均 ５０﹒４９８ ＲＳＩ１４ ２９﹒２９４
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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入６６９﹒８６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中升控股（００８８１） ４１﹒０５ －３﹒４１
吉利汽車（００１７５） １６﹒８０ －３﹒２３
力勁科技（００５５８） １３﹒４４ ＋１﹒０５
比亞迪（０１２１１） ２８４﹒４０ －１﹒５２
贛鋒鋰業（０１７７２） ７１﹒０５ ＋０﹒０７
理想汽車（０２０１５） １１９﹒６０ －２﹒２９
廣汽集團（０２２３８） ６﹒９８ －１﹒４１
長汽（０２３３３） １０﹒９８ －４﹒０２
永達汽車（０３６６９） ６﹒１０ －０﹒８１
小鵬汽車（０９８６８） ８７﹒１０ －２﹒９５
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（ｅｄ）
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