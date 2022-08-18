《異動股》南南資源漲逾４１％突破５０天線，報０﹒３６元

《經濟通通訊社１８日專訊》南南資源（０１２２９）升４１﹒１８％，報０﹒３６元，升

穿５０天線（０﹒２９７元），最高價０﹒３６元，最低價０﹒２６元；成交４８８０﹒８萬股

，成交金額１６０６﹒１５萬元；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入４３３﹒２１萬元

。現時最大淨被動買入券商為天風國際證券與期貨，金額１０﹒９２萬元，加權平均成交價

０﹒３３５元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額５１﹒８３萬元，加權平均成交價

０﹒３３３元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４６﹒３４％。

現時，恒生指數報１９７９７，跌１２４點或０﹒６３％；恒生中國企業指數報６７１１，

跌４３點或０﹒６４％；恒生科技指數報４２０２，跌３６點或０﹒８７％；主板成交

４８６﹒８８億元。

上證綜合指數報３２７６，跌１５點或０﹒４８％，成交２５６７﹒５７億元人民幣。

深證成份指數報１２５１４，跌８０點或０﹒６４％，成交１６００﹒２７億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒３６０ 變動 ＋４１﹒１８％

最高價 ０﹒３６０ 最低價 ０﹒２６０

成交股數 ４８８０﹒８萬股 成交金額 １６０６﹒１５萬

１０天平均 ０﹒２７９ 歷史波幅％ １６０﹒０２１

２０天平均 ０﹒２７６ 加權平均價 ０﹒３２９

５０天平均 ０﹒２９７ ＲＳＩ１４ ６２﹒２７０

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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入４３３﹒２１萬元；暫連

升２日，累計升幅４６﹒３４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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南南資源（０１２２９） ０﹒３６０ ＋４１﹒１８

弘海高新資源（０００６５） ０﹒３９５ －２﹒４７

中國秦發（００８６６） ０﹒４１０ ＋１﹒２３

ＭＯＮＧＯＬ ＭＩＮＩＮＧ（００９７５） １﹒９１０ ＋０﹒５３

神華（０１０８８） ２２﹒８００ －０﹒６５

兗礦能源（０１１７１） ２７﹒５００ －０﹒１８

易大宗（０１７３３） １﹒６３０ －４﹒１２

中煤能源（０１８９８） ６﹒３５０ －１﹒０９

久泰邦達能源（０２７９８） １﹒４９０ ＋０﹒６８

兗煤澳大利亞（０３６６８） ２９﹒２００ －４﹒２６

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（ｅｄ）

