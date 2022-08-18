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01229 南南資源
即時 按盤價 升0.340 +0.085 (+33.333%)
大手異動

18/08/2022 12:00

《異動股》南南資源漲逾４１％突破５０天線，報０﹒３６元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》南南資源（０１２２９）升４１﹒１８％，報０﹒３６元，升
穿５０天線（０﹒２９７元），最高價０﹒３６元，最低價０﹒２６元；成交４８８０﹒８萬股
，成交金額１６０６﹒１５萬元；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入４３３﹒２１萬元
。現時最大淨被動買入券商為天風國際證券與期貨，金額１０﹒９２萬元，加權平均成交價
０﹒３３５元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額５１﹒８３萬元，加權平均成交價
０﹒３３３元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４６﹒３４％。
　　現時，恒生指數報１９７９７，跌１２４點或０﹒６３％；恒生中國企業指數報６７１１，
跌４３點或０﹒６４％；恒生科技指數報４２０２，跌３６點或０﹒８７％；主板成交
４８６﹒８８億元。
　　上證綜合指數報３２７６，跌１５點或０﹒４８％，成交２５６７﹒５７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５１４，跌８０點或０﹒６４％，成交１６００﹒２７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒３６０　變動　　　　　＋４１﹒１８％
　　最高價　　　　　　０﹒３６０　最低價　　　　　　０﹒２６０
　　成交股數　　４８８０﹒８萬股　成交金額　　１６０６﹒１５萬
　　１０天平均　　　　０﹒２７９　歷史波幅％　　１６０﹒０２１
　　２０天平均　　　　０﹒２７６　加權平均價　　　　０﹒３２９
　　５０天平均　　　　０﹒２９７　ＲＳＩ１４　　　６２﹒２７０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入４３３﹒２１萬元；暫連
升２日，累計升幅４６﹒３４％
　
　　　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　南南資源（０１２２９）　　　　　　　　　　　０﹒３６０　＋４１﹒１８
　　弘海高新資源（０００６５）　　　　　　　　　０﹒３９５　　－２﹒４７
　　中國秦發（００８６６）　　　　　　　　　　　０﹒４１０　　＋１﹒２３
　　ＭＯＮＧＯＬ　ＭＩＮＩＮＧ（００９７５）　　１﹒９１０　　＋０﹒５３
　　神華（０１０８８）　　　　　　　　　　　　２２﹒８００　　－０﹒６５
　　兗礦能源（０１１７１）　　　　　　　　　　２７﹒５００　　－０﹒１８
　　易大宗（０１７３３）　　　　　　　　　　　　１﹒６３０　　－４﹒１２
　　中煤能源（０１８９８）　　　　　　　　　　　６﹒３５０　　－１﹒０９
　　久泰邦達能源（０２７９８）　　　　　　　　　１﹒４９０　　＋０﹒６８
　　兗煤澳大利亞（０３６６８）　　　　　　　　２９﹒２００　　－４﹒２６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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