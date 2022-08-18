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06823 香港電訊－ＳＳ
即時 按盤價 跌11.000 -0.100 (-0.901%)
大手異動

18/08/2022 13:01

《大手成交》香港電訊一手１００萬股交叉盤，涉資１１０６萬元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》香港電訊（０６８２３）於１：００ｐｍ錄得１手１００萬股
交叉盤，每股造１１﹒０６元，較上日收市價低０﹒３６％，涉資１１０６萬元。
　　香港電訊現價跌０﹒７２％，報１１﹒０２元；成交２２４﹒５８萬股，成交金額
２４８７﹒９１萬元，主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出９５﹒０６萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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