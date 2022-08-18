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02768 佳源國際控股
即時 按盤價 跌0.215 -0.007 (-3.153%)
大手異動

18/08/2022 13:14

《異動股》佳源國際控股跌逾３％創新低，報０﹒２１５元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》佳源國際控股（０２７６８）跌３﹒１５％，報０﹒２１５元
，最低價０﹒２１４元，創上市新低，最高價０﹒２２３元；成交１﹒２４億股，成交金額
２６９８﹒９９萬元；主動買沽比率２９：７１，資金淨主動賣出１１５０﹒９萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額５６８﹒０９萬元，加權平均成交價０﹒２１７元；
現時最大淨被動賣出券商為海通國際證券，金額２５﹒８２萬元，加權平均成交價０﹒２１６元
。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅８﹒５１％。
　　現時，恒生指數報１９８３２，跌８９點或０﹒４５％；恒生中國企業指數報６７２９，跌
２５點或０﹒３８％；恒生科技指數報４２１７，跌２１點或０﹒５％；主板成交５２５﹒６３
億元。
　　上證綜合指數報３２７９，跌１３點或０﹒４１％，成交２７６３﹒５１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５３１，跌６３點或０﹒５１％，成交１７１１﹒６２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒２１５　變動　　　　　　－３﹒１５％
　　最高價　　　　０﹒２２３　最低價　　　　　　０﹒２１４
　　成交股數　　１﹒２４億股　成交金額　　２６９８﹒９９萬
　　１０天平均　　０﹒２２７　歷史波幅％　　　７２﹒２５６
　　２０天平均　　０﹒２５４　加權平均價　　　　０﹒２１７
　　５０天平均　　０﹒３４２　ＲＳＩ１４　　　２８﹒９８１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２９：７１，資金淨主動賣出１１５０﹒９萬元；暫連跌
４日，累計跌幅８﹒５１％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　佳源國際控股（０２７６８）　　０﹒２１５　－３﹒１５
　　新地（０００１６）　　　　　９６﹒３００　－０﹒２１
　　中海宏洋（０００８１）　　　　３﹒５００　－４﹒８９
　　中海外（００６８８）　　　　１９﹒５６０　－２﹒１０
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒１４０　－２﹒７３
　　龍湖（００９６０）　　　　　２４﹒３００　－１﹒８２
　　潤地（０１１０９）　　　　　３０﹒３００　－１﹒３０
　　長實（０１１１３）　　　　　５４﹒９００　＋１﹒９５
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒３７０　－５﹒９５
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒４６０　－１﹒０９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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