《異動股》佳源國際控股跌逾３％創新低，報０﹒２１５元

《經濟通通訊社１８日專訊》佳源國際控股（０２７６８）跌３﹒１５％，報０﹒２１５元

，最低價０﹒２１４元，創上市新低，最高價０﹒２２３元；成交１﹒２４億股，成交金額

２６９８﹒９９萬元；主動買沽比率２９：７１，資金淨主動賣出１１５０﹒９萬元。現時最大

淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額５６８﹒０９萬元，加權平均成交價０﹒２１７元；

現時最大淨被動賣出券商為海通國際證券，金額２５﹒８２萬元，加權平均成交價０﹒２１６元

。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅８﹒５１％。

現時，恒生指數報１９８３２，跌８９點或０﹒４５％；恒生中國企業指數報６７２９，跌

２５點或０﹒３８％；恒生科技指數報４２１７，跌２１點或０﹒５％；主板成交５２５﹒６３

億元。

上證綜合指數報３２７９，跌１３點或０﹒４１％，成交２７６３﹒５１億元人民幣。

深證成份指數報１２５３１，跌６３點或０﹒５１％，成交１７１１﹒６２億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒２１５ 變動 －３﹒１５％

最高價 ０﹒２２３ 最低價 ０﹒２１４

成交股數 １﹒２４億股 成交金額 ２６９８﹒９９萬

１０天平均 ０﹒２２７ 歷史波幅％ ７２﹒２５６

２０天平均 ０﹒２５４ 加權平均價 ０﹒２１７

５０天平均 ０﹒３４２ ＲＳＩ１４ ２８﹒９８１

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２９：７１，資金淨主動賣出１１５０﹒９萬元；暫連跌

４日，累計跌幅８﹒５１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２１５ －３﹒１５

新地（０００１６） ９６﹒３００ －０﹒２１

中海宏洋（０００８１） ３﹒５００ －４﹒８９

中海外（００６８８） １９﹒５６０ －２﹒１０

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１４０ －２﹒７３

龍湖（００９６０） ２４﹒３００ －１﹒８２

潤地（０１１０９） ３０﹒３００ －１﹒３０

長實（０１１１３） ５４﹒９００ ＋１﹒９５

碧桂園（０２００７） ２﹒３７０ －５﹒９５

萬科企業（０２２０２） １４﹒４６０ －１﹒０９

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（ｅｄ）

