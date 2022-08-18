《異動股》佳源國際控股跌逾３％創新低，報０﹒２１５元

《經濟通通訊社１８日專訊》佳源國際控股（０２７６８）跌３﹒１５％，報０﹒２１５元
，最低價０﹒２１４元，創上市新低，最高價０﹒２２３元；成交１﹒２４億股，成交金額
２６９８﹒９９萬元；主動買沽比率２９：７１，資金淨主動賣出１１５０﹒９萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額５６８﹒０９萬元，加權平均成交價０﹒２１７元；
現時最大淨被動賣出券商為海通國際證券，金額２５﹒８２萬元，加權平均成交價０﹒２１６元
。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅８﹒５１％。
現時，恒生指數報１９８３２，跌８９點或０﹒４５％；恒生中國企業指數報６７２９，跌
２５點或０﹒３８％；恒生科技指數報４２１７，跌２１點或０﹒５％；主板成交５２５﹒６３
億元。
上證綜合指數報３２７９，跌１３點或０﹒４１％，成交２７６３﹒５１億元人民幣。
深證成份指數報１２５３１，跌６３點或０﹒５１％，成交１７１１﹒６２億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒２１５ 變動 －３﹒１５％
最高價 ０﹒２２３ 最低價 ０﹒２１４
成交股數 １﹒２４億股 成交金額 ２６９８﹒９９萬
１０天平均 ０﹒２２７ 歷史波幅％ ７２﹒２５６
２０天平均 ０﹒２５４ 加權平均價 ０﹒２１７
５０天平均 ０﹒３４２ ＲＳＩ１４ ２８﹒９８１
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２９：７１，資金淨主動賣出１１５０﹒９萬元；暫連跌
４日，累計跌幅８﹒５１％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２１５ －３﹒１５
新地（０００１６） ９６﹒３００ －０﹒２１
中海宏洋（０００８１） ３﹒５００ －４﹒８９
中海外（００６８８） １９﹒５６０ －２﹒１０
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１４０ －２﹒７３
龍湖（００９６０） ２４﹒３００ －１﹒８２
潤地（０１１０９） ３０﹒３００ －１﹒３０
長實（０１１１３） ５４﹒９００ ＋１﹒９５
碧桂園（０２００７） ２﹒３７０ －５﹒９５
萬科企業（０２２０２） １４﹒４６０ －１﹒０９
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（ｅｄ）
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