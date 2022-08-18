《異動股》財訊傳媒（００２０５）跌近２０％，報０﹒６８元

《經濟通通訊社１８日專訊》財訊傳媒（００２０５）跌２０％，報０﹒６８元，最低價

０﹒６８元，最高價０﹒９７元；成交７４０﹒０８萬股，成交金額５８９﹒１８萬元；主動買

沽比率２３：７７，資金淨主動賣出３２２﹒４３萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國

際，金額４２﹒９４萬元，加權平均成交價０﹒７７８元；現時最大淨被動賣出券商為中銀國際

證券，金額１２﹒９６萬元，加權平均成交價０﹒７６４元。

現時，恒生指數報１９８３３，跌８８點或０﹒４４％；恒生中國企業指數報６７２８，跌

２６點或０﹒３９％；恒生科技指數報４２１６，跌２２點或０﹒５３％；主板成交

５２９﹒７２億元。

上證綜合指數報３２８０，跌１１點或０﹒３６％，成交２７９７﹒４４億元人民幣。

深證成份指數報１２５２８，跌６７點或０﹒５３％，成交１７３２﹒４億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒６８０ 變動 －２０﹒００％

最高價 ０﹒９７０ 最低價 ０﹒６８０

成交股數 ７４０﹒０８萬股 成交金額 ５８９﹒１８萬

１０天平均 ０﹒５５０ 歷史波幅％ １９８﹒０６５

２０天平均 ０﹒４１８ 加權平均價 ０﹒７９６

５０天平均 ０﹒２９３ ＲＳＩ１４ ６７﹒１８７

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股份狀態：主動買沽比率２３：７７，資金淨主動賣出３２２﹒４３萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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財訊傳媒（００２０５） ０﹒６８０ －２０﹒００

文化傳信（００３４３） ０﹒２５５ －１﹒９２

中視金橋（００６２３） ０﹒７７０ －２﹒５３

筆克遠東（００７５２） １﹒１１０ 無升跌

虎視傳媒（０１１６３） ０﹒５２０ －５﹒４５

兌吧（０１７５３） ０﹒９７０ －１﹒０２

ＵＪＵ ＨＬＤＧ（０１９４８） ３﹒７５０ 無升跌

云想科技（０２１３１） １﹒４００ －０﹒７１

超凡網絡（０８１２１） ０﹒２９０ ＋１１﹒５４

旅橙文化（０８６２７） ０﹒１８９ 無升跌

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（ｅｄ）

