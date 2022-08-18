《異動股》財訊傳媒（００２０５）跌近２０％，報０﹒６８元

《經濟通通訊社１８日專訊》財訊傳媒（００２０５）跌２０％，報０﹒６８元，最低價
０﹒６８元，最高價０﹒９７元；成交７４０﹒０８萬股，成交金額５８９﹒１８萬元；主動買
沽比率２３：７７，資金淨主動賣出３２２﹒４３萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國
際，金額４２﹒９４萬元，加權平均成交價０﹒７７８元；現時最大淨被動賣出券商為中銀國際
證券，金額１２﹒９６萬元，加權平均成交價０﹒７６４元。
現時，恒生指數報１９８３３，跌８８點或０﹒４４％；恒生中國企業指數報６７２８，跌
２６點或０﹒３９％；恒生科技指數報４２１６，跌２２點或０﹒５３％；主板成交
５２９﹒７２億元。
上證綜合指數報３２８０，跌１１點或０﹒３６％，成交２７９７﹒４４億元人民幣。
深證成份指數報１２５２８，跌６７點或０﹒５３％，成交１７３２﹒４億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒６８０ 變動 －２０﹒００％
最高價 ０﹒９７０ 最低價 ０﹒６８０
成交股數 ７４０﹒０８萬股 成交金額 ５８９﹒１８萬
１０天平均 ０﹒５５０ 歷史波幅％ １９８﹒０６５
２０天平均 ０﹒４１８ 加權平均價 ０﹒７９６
５０天平均 ０﹒２９３ ＲＳＩ１４ ６７﹒１８７
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股份狀態：主動買沽比率２３：７７，資金淨主動賣出３２２﹒４３萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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財訊傳媒（００２０５） ０﹒６８０ －２０﹒００
文化傳信（００３４３） ０﹒２５５ －１﹒９２
中視金橋（００６２３） ０﹒７７０ －２﹒５３
筆克遠東（００７５２） １﹒１１０ 無升跌
虎視傳媒（０１１６３） ０﹒５２０ －５﹒４５
兌吧（０１７５３） ０﹒９７０ －１﹒０２
ＵＪＵ ＨＬＤＧ（０１９４８） ３﹒７５０ 無升跌
云想科技（０２１３１） １﹒４００ －０﹒７１
超凡網絡（０８１２１） ０﹒２９０ ＋１１﹒５４
旅橙文化（０８６２７） ０﹒１８９ 無升跌
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（ｅｄ）
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