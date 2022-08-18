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00205 財訊傳媒
即時 按盤價 跌0.750 -0.100 (-11.765%)
大手異動

18/08/2022 13:17

《異動股》財訊傳媒（００２０５）跌近２０％，報０﹒６８元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》財訊傳媒（００２０５）跌２０％，報０﹒６８元，最低價
０﹒６８元，最高價０﹒９７元；成交７４０﹒０８萬股，成交金額５８９﹒１８萬元；主動買
沽比率２３：７７，資金淨主動賣出３２２﹒４３萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國
際，金額４２﹒９４萬元，加權平均成交價０﹒７７８元；現時最大淨被動賣出券商為中銀國際
證券，金額１２﹒９６萬元，加權平均成交價０﹒７６４元。
　　現時，恒生指數報１９８３３，跌８８點或０﹒４４％；恒生中國企業指數報６７２８，跌
２６點或０﹒３９％；恒生科技指數報４２１６，跌２２點或０﹒５３％；主板成交
５２９﹒７２億元。
　　上證綜合指數報３２８０，跌１１點或０﹒３６％，成交２７９７﹒４４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５２８，跌６７點或０﹒５３％，成交１７３２﹒４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒６８０　變動　　　　－２０﹒００％
　　最高價　　　　　　０﹒９７０　最低價　　　　　０﹒６８０
　　成交股數　　７４０﹒０８萬股　成交金額　　５８９﹒１８萬
　　１０天平均　　　　０﹒５５０　歷史波幅％　１９８﹒０６５
　　２０天平均　　　　０﹒４１８　加權平均價　　　０﹒７９６
　　５０天平均　　　　０﹒２９３　ＲＳＩ１４　　６７﹒１８７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率２３：７７，資金淨主動賣出３２２﹒４３萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　財訊傳媒（００２０５）　　　　　０﹒６８０　－２０﹒００
　　文化傳信（００３４３）　　　　　０﹒２５５　　－１﹒９２
　　中視金橋（００６２３）　　　　　０﹒７７０　　－２﹒５３
　　筆克遠東（００７５２）　　　　　１﹒１１０　　　　無升跌
　　虎視傳媒（０１１６３）　　　　　０﹒５２０　　－５﹒４５
　　兌吧（０１７５３）　　　　　　　０﹒９７０　　－１﹒０２
　　ＵＪＵ　ＨＬＤＧ（０１９４８）　３﹒７５０　　　　無升跌
　　云想科技（０２１３１）　　　　　１﹒４００　　－０﹒７１
　　超凡網絡（０８１２１）　　　　　０﹒２９０　＋１１﹒５４
　　旅橙文化（０８６２７）　　　　　０﹒１８９　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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