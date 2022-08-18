《經濟通通訊社１８日專訊》青啤（００１６８）於１：１７ｐｍ錄得１手１８萬股交叉盤
，每股造７７﹒６７５元，較上日收市價高２﹒７４％，涉資１３９８﹒１５萬元。
青啤現價升２﹒７１％，報７７﹒６５元；成交２０５﹒６萬股，成交金額１﹒５８億元，
主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入６１００﹒５７萬元。（ｒｗ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
18/08/2022 13:18
《大手成交》青啤一手１８萬股交叉盤，涉資１３９８萬元
《經濟通通訊社１８日專訊》青啤（００１６８）於１：１７ｐｍ錄得１手１８萬股交叉盤
，每股造７７﹒６７５元，較上日收市價高２﹒７４％，涉資１３９８﹒１５萬元。
青啤現價升２﹒７１％，報７７﹒６５元；成交２０５﹒６萬股，成交金額１﹒５８億元，
主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入６１００﹒５７萬元。（ｒｗ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
下一篇新聞︰18/08/2022 09:24 《異動股》潤啤（２９１）高開４％，績後集團稱未有全面加價計劃
16/08/2022 15:05 《大手成交》青啤一手２６萬股交叉盤，涉資１９４１萬元
03/08/2022 10:36 《大手成交》青啤一手２０萬股交叉盤，涉資１５６０萬元
02/08/2022 11:09 《大手成交》青啤一手１４萬股交叉盤，涉資１０９７萬元
29/07/2022 11:35 《大手成交》青啤一手約３３萬股交叉盤，涉資２５７７萬元
28/07/2022 09:28 《異動股》百威亞太高開近２％，半年賺６﹒２５億美元升逾２４％
|備註：
|即時報價更新時間為 18/08/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰