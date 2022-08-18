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00168 青島啤酒股份
即時 按盤價 升77.050 +1.450 (+1.918%)
大手異動

18/08/2022 13:18

《大手成交》青啤一手１８萬股交叉盤，涉資１３９８萬元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》青啤（００１６８）於１：１７ｐｍ錄得１手１８萬股交叉盤
，每股造７７﹒６７５元，較上日收市價高２﹒７４％，涉資１３９８﹒１５萬元。
　　青啤現價升２﹒７１％，報７７﹒６５元；成交２０５﹒６萬股，成交金額１﹒５８億元，
主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入６１００﹒５７萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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