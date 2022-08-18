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01229 南南資源
即時 按盤價 升0.340 +0.085 (+33.333%)
大手異動

18/08/2022 13:30

《異動股》南南資源升近５９％突破５０天線，報０﹒４０５元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》南南資源（０１２２９）升５８﹒８２％，報０﹒４０５元，
升穿５０天線（０﹒２９８元），最高價０﹒４１元，創１個月新高，最低價０﹒２６元；成交
７１５０﹒４萬股，成交金額２４６１﹒４３萬元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入
８４９﹒３２萬元。現時最大淨被動買入券商為天風國際證券與期貨，金額１０﹒９２萬元，加
權平均成交價０﹒３３５元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額１２１﹒６８萬元
，加權平均成交價０﹒３４７元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅６４﹒６３％。
　　現時，恒生指數報１９８０３，跌１１９點或０﹒６％；恒生中國企業指數報６７１６，跌
３８點或０﹒５８％；恒生科技指數報４２０３，跌３５點或０﹒８５％；主板成交
５４７﹒４７億元。
　　上證綜合指數報３２７５，跌１６點或０﹒５１％，成交２９６２﹒０８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０２，跌９２點或０﹒７４％，成交１８２９﹒７７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒４０５　變動　　　　　＋５８﹒８２％
　　最高價　　　　　　０﹒４１０　最低價　　　　　　０﹒２６０
　　成交股數　　７１５０﹒４萬股　成交金額　　２４６１﹒４３萬
　　１０天平均　　　　０﹒２８３　歷史波幅％　　１６０﹒０２１
　　２０天平均　　　　０﹒２７８　加權平均價　　　　０﹒３４４
　　５０天平均　　　　０﹒２９８　ＲＳＩ１４　　　６６﹒６８４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入
８４９﹒３２萬元；暫連升２日，累計升幅６４﹒６３％
　
　　　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　南南資源（０１２２９）　　　　　　　　　　　０﹒４０５　＋５８﹒８２
　　弘海高新資源（０００６５）　　　　　　　　　０﹒３９０　　－３﹒７０
　　中國秦發（００８６６）　　　　　　　　　　　０﹒４１５　　＋２﹒４７
　　ＭＯＮＧＯＬ　ＭＩＮＩＮＧ（００９７５）　　１﹒８８０　　－１﹒０５
　　神華（０１０８８）　　　　　　　　　　　　２２﹒８００　　－０﹒６５
　　兗礦能源（０１１７１）　　　　　　　　　　２７﹒６５０　　＋０﹒３６
　　易大宗（０１７３３）　　　　　　　　　　　　１﹒６２０　　－４﹒７１
　　中煤能源（０１８９８）　　　　　　　　　　　６﹒３３０　　－１﹒４０
　　久泰邦達能源（０２７９８）　　　　　　　　　１﹒４８０　　　　無升跌
　　兗煤澳大利亞（０３６６８）　　　　　　　　２９﹒２００　　－４﹒２６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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