《異動股》南南資源升近５９％突破５０天線，報０﹒４０５元

《經濟通通訊社１８日專訊》南南資源（０１２２９）升５８﹒８２％，報０﹒４０５元，
升穿５０天線（０﹒２９８元），最高價０﹒４１元，創１個月新高，最低價０﹒２６元；成交
７１５０﹒４萬股，成交金額２４６１﹒４３萬元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入
８４９﹒３２萬元。現時最大淨被動買入券商為天風國際證券與期貨，金額１０﹒９２萬元，加
權平均成交價０﹒３３５元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額１２１﹒６８萬元
，加權平均成交價０﹒３４７元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅６４﹒６３％。
現時，恒生指數報１９８０３，跌１１９點或０﹒６％；恒生中國企業指數報６７１６，跌
３８點或０﹒５８％；恒生科技指數報４２０３，跌３５點或０﹒８５％；主板成交
５４７﹒４７億元。
上證綜合指數報３２７５，跌１６點或０﹒５１％，成交２９６２﹒０８億元人民幣。
深證成份指數報１２５０２，跌９２點或０﹒７４％，成交１８２９﹒７７億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒４０５ 變動 ＋５８﹒８２％
最高價 ０﹒４１０ 最低價 ０﹒２６０
成交股數 ７１５０﹒４萬股 成交金額 ２４６１﹒４３萬
１０天平均 ０﹒２８３ 歷史波幅％ １６０﹒０２１
２０天平均 ０﹒２７８ 加權平均價 ０﹒３４４
５０天平均 ０﹒２９８ ＲＳＩ１４ ６６﹒６８４
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股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入
８４９﹒３２萬元；暫連升２日，累計升幅６４﹒６３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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南南資源（０１２２９） ０﹒４０５ ＋５８﹒８２
弘海高新資源（０００６５） ０﹒３９０ －３﹒７０
中國秦發（００８６６） ０﹒４１５ ＋２﹒４７
ＭＯＮＧＯＬ ＭＩＮＩＮＧ（００９７５） １﹒８８０ －１﹒０５
神華（０１０８８） ２２﹒８００ －０﹒６５
兗礦能源（０１１７１） ２７﹒６５０ ＋０﹒３６
易大宗（０１７３３） １﹒６２０ －４﹒７１
中煤能源（０１８９８） ６﹒３３０ －１﹒４０
久泰邦達能源（０２７９８） １﹒４８０ 無升跌
兗煤澳大利亞（０３６６８） ２９﹒２００ －４﹒２６
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（ｅｄ）
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