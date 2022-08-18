《異動股》南南資源升近５９％突破５０天線，報０﹒４０５元

《經濟通通訊社１８日專訊》南南資源（０１２２９）升５８﹒８２％，報０﹒４０５元，

升穿５０天線（０﹒２９８元），最高價０﹒４１元，創１個月新高，最低價０﹒２６元；成交

７１５０﹒４萬股，成交金額２４６１﹒４３萬元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入

８４９﹒３２萬元。現時最大淨被動買入券商為天風國際證券與期貨，金額１０﹒９２萬元，加

權平均成交價０﹒３３５元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額１２１﹒６８萬元

，加權平均成交價０﹒３４７元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅６４﹒６３％。

現時，恒生指數報１９８０３，跌１１９點或０﹒６％；恒生中國企業指數報６７１６，跌

３８點或０﹒５８％；恒生科技指數報４２０３，跌３５點或０﹒８５％；主板成交

５４７﹒４７億元。

上證綜合指數報３２７５，跌１６點或０﹒５１％，成交２９６２﹒０８億元人民幣。

深證成份指數報１２５０２，跌９２點或０﹒７４％，成交１８２９﹒７７億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒４０５ 變動 ＋５８﹒８２％

最高價 ０﹒４１０ 最低價 ０﹒２６０

成交股數 ７１５０﹒４萬股 成交金額 ２４６１﹒４３萬

１０天平均 ０﹒２８３ 歷史波幅％ １６０﹒０２１

２０天平均 ０﹒２７８ 加權平均價 ０﹒３４４

５０天平均 ０﹒２９８ ＲＳＩ１４ ６６﹒６８４

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股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入

８４９﹒３２萬元；暫連升２日，累計升幅６４﹒６３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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南南資源（０１２２９） ０﹒４０５ ＋５８﹒８２

弘海高新資源（０００６５） ０﹒３９０ －３﹒７０

中國秦發（００８６６） ０﹒４１５ ＋２﹒４７

ＭＯＮＧＯＬ ＭＩＮＩＮＧ（００９７５） １﹒８８０ －１﹒０５

神華（０１０８８） ２２﹒８００ －０﹒６５

兗礦能源（０１１７１） ２７﹒６５０ ＋０﹒３６

易大宗（０１７３３） １﹒６２０ －４﹒７１

中煤能源（０１８９８） ６﹒３３０ －１﹒４０

久泰邦達能源（０２７９８） １﹒４８０ 無升跌

兗煤澳大利亞（０３６６８） ２９﹒２００ －４﹒２６

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（ｅｄ）

