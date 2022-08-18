《異動股》宏基集團控股升逾８３％破２５０天線，報０﹒２２元

《經濟通通訊社１８日專訊》宏基集團控股（０１７１８）升８３﹒３３％，報０﹒２２元
，升穿２５０天線（０﹒１８２元），最高價０﹒２２元，創１個月新高，最低價０﹒１２４元
；成交４０﹒５萬股，成交金額６﹒３５萬元；主動買沽比率９８：２，資金淨主動買入
６﹒０５萬元。現時最大淨被動買入券商為盈透證券香港，金額６２０元，加權平均成交價
０﹒１２４元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額３﹒４萬元，加權平均成交價
０﹒１７元。
現時，恒生指數報１９８１９，跌１０３點或０﹒５２％；恒生中國企業指數報６７２２，
跌３２點或０﹒４９％；恒生科技指數報４２０９，跌２９點或０﹒６９％；主板成交
５６３﹒２２億元。
上證綜合指數報３２７８，跌１４點或０﹒４４％，成交３１１３﹒４１億元人民幣。
深證成份指數報１２５２５，跌６９點或０﹒５５％，成交１９２９﹒２８億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒２２０ 變動 ＋８３﹒３３％
最高價 ０﹒２２０ 最低價 ０﹒１２４
成交股數 ４０﹒５萬股 成交金額 ６﹒３５萬
１０天平均 ０﹒１３７ 歷史波幅％ １２９﹒２０９
２０天平均 ０﹒１３０ 加權平均價 ０﹒１５７
５０天平均 ０﹒１２２ ＲＳＩ１４ ９０﹒８７５
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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率９８：２，資金淨主動買入６﹒０５
萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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宏基集團控股（０１７１８） ０﹒２２０ ＋８３﹒３３
中鐵（００３９０） ４﹒３７０ －２﹒０２
中鐵建（０１１８６） ４﹒４７０ 無升跌
ＣＴＲ（０１４１６） ０﹒１２６ －８﹒０３
中國中冶（０１６１８） １﹒５５０ 無升跌
中環控股（０１７３５） １９﹒１２０ －１﹒７５
中交建（０１８００） ３﹒７４０ 無升跌
卓航控股（０１８６５） ０﹒７３０ ＋１﹒３９
中鋁國際（０２０６８） １﹒６８０ 無升跌
中建築（０３３１１） ８﹒１８０ －０﹒３７
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（ｅｄ）
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