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01718 宏基集團控股
即時 按盤價 升0.195 +0.075 (+62.500%)
大手異動

18/08/2022 13:42

《異動股》宏基集團控股升逾８３％破２５０天線，報０﹒２２元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》宏基集團控股（０１７１８）升８３﹒３３％，報０﹒２２元
，升穿２５０天線（０﹒１８２元），最高價０﹒２２元，創１個月新高，最低價０﹒１２４元
；成交４０﹒５萬股，成交金額６﹒３５萬元；主動買沽比率９８：２，資金淨主動買入
６﹒０５萬元。現時最大淨被動買入券商為盈透證券香港，金額６２０元，加權平均成交價
０﹒１２４元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額３﹒４萬元，加權平均成交價
０﹒１７元。
　　現時，恒生指數報１９８１９，跌１０３點或０﹒５２％；恒生中國企業指數報６７２２，
跌３２點或０﹒４９％；恒生科技指數報４２０９，跌２９點或０﹒６９％；主板成交
５６３﹒２２億元。
　　上證綜合指數報３２７８，跌１４點或０﹒４４％，成交３１１３﹒４１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５２５，跌６９點或０﹒５５％，成交１９２９﹒２８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒２２０　變動　　　　＋８３﹒３３％
　　最高價　　　　０﹒２２０　最低價　　　　　０﹒１２４
　　成交股數　　４０﹒５萬股　成交金額　　　　６﹒３５萬
　　１０天平均　　０﹒１３７　歷史波幅％　１２９﹒２０９
　　２０天平均　　０﹒１３０　加權平均價　　　０﹒１５７
　　５０天平均　　０﹒１２２　ＲＳＩ１４　　９０﹒８７５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率９８：２，資金淨主動買入６﹒０５
萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　宏基集團控股（０１７１８）　　０﹒２２０　＋８３﹒３３
　　中鐵（００３９０）　　　　　　４﹒３７０　　－２﹒０２
　　中鐵建（０１１８６）　　　　　４﹒４７０　　　　無升跌
　　ＣＴＲ（０１４１６）　　　　　０﹒１２６　　－８﹒０３
　　中國中冶（０１６１８）　　　　１﹒５５０　　　　無升跌
　　中環控股（０１７３５）　　　１９﹒１２０　　－１﹒７５
　　中交建（０１８００）　　　　　３﹒７４０　　　　無升跌
　　卓航控股（０１８６５）　　　　０﹒７３０　　＋１﹒３９
　　中鋁國際（０２０６８）　　　　１﹒６８０　　　　無升跌
　　中建築（０３３１１）　　　　　８﹒１８０　　－０﹒３７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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