《異動股》宏基集團控股升逾８３％破２５０天線，報０﹒２２元

《經濟通通訊社１８日專訊》宏基集團控股（０１７１８）升８３﹒３３％，報０﹒２２元

，升穿２５０天線（０﹒１８２元），最高價０﹒２２元，創１個月新高，最低價０﹒１２４元

；成交４０﹒５萬股，成交金額６﹒３５萬元；主動買沽比率９８：２，資金淨主動買入

６﹒０５萬元。現時最大淨被動買入券商為盈透證券香港，金額６２０元，加權平均成交價

０﹒１２４元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額３﹒４萬元，加權平均成交價

０﹒１７元。

現時，恒生指數報１９８１９，跌１０３點或０﹒５２％；恒生中國企業指數報６７２２，

跌３２點或０﹒４９％；恒生科技指數報４２０９，跌２９點或０﹒６９％；主板成交

５６３﹒２２億元。

上證綜合指數報３２７８，跌１４點或０﹒４４％，成交３１１３﹒４１億元人民幣。

深證成份指數報１２５２５，跌６９點或０﹒５５％，成交１９２９﹒２８億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒２２０ 變動 ＋８３﹒３３％

最高價 ０﹒２２０ 最低價 ０﹒１２４

成交股數 ４０﹒５萬股 成交金額 ６﹒３５萬

１０天平均 ０﹒１３７ 歷史波幅％ １２９﹒２０９

２０天平均 ０﹒１３０ 加權平均價 ０﹒１５７

５０天平均 ０﹒１２２ ＲＳＩ１４ ９０﹒８７５

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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率９８：２，資金淨主動買入６﹒０５

萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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宏基集團控股（０１７１８） ０﹒２２０ ＋８３﹒３３

中鐵（００３９０） ４﹒３７０ －２﹒０２

中鐵建（０１１８６） ４﹒４７０ 無升跌

ＣＴＲ（０１４１６） ０﹒１２６ －８﹒０３

中國中冶（０１６１８） １﹒５５０ 無升跌

中環控股（０１７３５） １９﹒１２０ －１﹒７５

中交建（０１８００） ３﹒７４０ 無升跌

卓航控股（０１８６５） ０﹒７３０ ＋１﹒３９

中鋁國際（０２０６８） １﹒６８０ 無升跌

中建築（０３３１１） ８﹒１８０ －０﹒３７

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（ｅｄ）

