《異動股》宏基集團控股升逾倍突破２５０天線，報０﹒２９元

《經濟通通訊社１８日專訊》宏基集團控股（０１７１８）升１４１﹒６７％，報０﹒２９
元，升穿２５０天線（０﹒１８２元），最高價０﹒２９５元，創１個月新高，最低價
０﹒１２４元；成交４２﹒５萬股，成交金額６﹒８６萬元；主動買沽比率９８：２，資金淨主
動買入６﹒５６萬元。現時最大淨被動買入券商為盈透證券香港，金額６２０元，加權平均成交
價０﹒１２４元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額３﹒４萬元，加權平均成交價
０﹒１７元。
現時，恒生指數報１９８１９，跌１０２點或０﹒５１％；恒生中國企業指數報６７２２，
跌３２點或０﹒４８％；恒生科技指數報４２０９，跌２９點或０﹒６９％；主板成交
５６４﹒３億元。
上證綜合指數報３２７８，跌１４點或０﹒４３％，成交３１２４﹒７４億元人民幣。
深證成份指數報１２５２７，跌６７點或０﹒５４％，成交１９３６﹒６３億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒２９０ 變動 ＋１４１﹒６７％
最高價 ０﹒２９５ 最低價 ０﹒１２４
成交股數 ４２﹒５萬股 成交金額 ６﹒８６萬
１０天平均 ０﹒１４４ 歷史波幅％ １２９﹒２０９
２０天平均 ０﹒１３４ 加權平均價 ０﹒１６１
５０天平均 ０﹒１２４ ＲＳＩ１４ ９４﹒３７１
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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率９８：２，資金淨主動買入６﹒５６
萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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宏基集團控股（０１７１８） ０﹒２９０ ＋１４１﹒６７
中鐵（００３９０） ４﹒３６０ －２﹒２４
中鐵建（０１１８６） ４﹒４７０ 無升跌
ＣＴＲ（０１４１６） ０﹒１２６ －８﹒０３
中國中冶（０１６１８） １﹒５５０ 無升跌
中環控股（０１７３５） １９﹒１２０ －１﹒７５
中交建（０１８００） ３﹒７４０ 無升跌
卓航控股（０１８６５） ０﹒７３０ ＋１﹒３９
中鋁國際（０２０６８） １﹒６８０ 無升跌
中建築（０３３１１） ８﹒１８０ －０﹒３７
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（ｅｄ）
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