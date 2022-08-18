《中資異動》光大環境挫逾５％失守１０天線，報３﹒８２元

《經濟通通訊社１８日專訊》光大環境（００２５７）跌５﹒４５％，報３﹒８２元，跌穿
１０天線（４﹒０１４元），最低價３﹒８２元，創５２周新低，最高價４﹒０７元；成交
１９５３﹒７萬股，成交金額７６２０﹒０９萬元；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出
２２６２﹒０６萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額４７０﹒８４萬元，加權
平均成交價３﹒８８９元；現時最大淨被動賣出券商為大和資本市場香港，金額６６８﹒９７萬
元，加權平均成交價３﹒８９９元。
現時，恒生指數報１９７９８，跌１２３點或０﹒６２％；恒生中國企業指數報６７１４，
跌４０點或０﹒６％；恒生科技指數報４２０４，跌３４點或０﹒８２％；主板成交
５７２﹒６５億元。
上證綜合指數報３２７７，跌１５點或０﹒４７％，成交３２０９﹒３７億元人民幣。
深證成份指數報１２５２６，跌６８點或０﹒５５％，成交１９９５﹒５８億元人民幣。
基本資料
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現價 ３﹒８２０ 變動 －５﹒４５％
最高價 ４﹒０７０ 最低價 ３﹒８２０
成交股數 １９５３﹒７萬股 成交金額 ７６２０﹒０９萬
１０天平均 ４﹒０１４ 歷史波幅％ ２８﹒９４２
２０天平均 ４﹒０３２ 加權平均價 ３﹒９００
５０天平均 ４﹒２６９ ＲＳＩ１４ ３５﹒２９０
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股份狀態：跌穿１０天線，創５２周新低；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出
２２６２﹒０６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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光大環境（００２５７） ３﹒８２ －５﹒４５
粵海投資（００２７０） ７﹒７９ ＋１﹒０４
北控水務（００３７１） ２﹒２８ －２﹒１５
中國水務（００８５５） ７﹒０３ ＋３﹒８４
東江環保（００８９５） ２﹒８０ 無升跌
齊合環保（００９７６） ０﹒７３ －１﹒３５
天津創業環保股份（０１０６５） ２﹒９８ 無升跌
綠色動力環保（０１３３０） ２﹒９０ －０﹒３４
首創環境（０３９８９） ０﹒１７ －０﹒５８
康達環保（０６１３６） ０﹒６３ 無升跌
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（ｅｄ）
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