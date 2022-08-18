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00257 光大環境
即時 按盤價 跌3.780 -0.260 (-6.436%)
大手異動

18/08/2022 13:50

《中資異動》光大環境挫逾５％失守１０天線，報３﹒８２元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》光大環境（００２５７）跌５﹒４５％，報３﹒８２元，跌穿
１０天線（４﹒０１４元），最低價３﹒８２元，創５２周新低，最高價４﹒０７元；成交
１９５３﹒７萬股，成交金額７６２０﹒０９萬元；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出
２２６２﹒０６萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額４７０﹒８４萬元，加權
平均成交價３﹒８８９元；現時最大淨被動賣出券商為大和資本市場香港，金額６６８﹒９７萬
元，加權平均成交價３﹒８９９元。
　　現時，恒生指數報１９７９８，跌１２３點或０﹒６２％；恒生中國企業指數報６７１４，
跌４０點或０﹒６％；恒生科技指數報４２０４，跌３４點或０﹒８２％；主板成交
５７２﹒６５億元。
　　上證綜合指數報３２７７，跌１５點或０﹒４７％，成交３２０９﹒３７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５２６，跌６８點或０﹒５５％，成交１９９５﹒５８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　３﹒８２０　變動　　　　　　－５﹒４５％
　　最高價　　　　　　４﹒０７０　最低價　　　　　　３﹒８２０
　　成交股數　　１９５３﹒７萬股　成交金額　　７６２０﹒０９萬
　　１０天平均　　　　４﹒０１４　歷史波幅％　　　２８﹒９４２
　　２０天平均　　　　４﹒０３２　加權平均價　　　　３﹒９００
　　５０天平均　　　　４﹒２６９　ＲＳＩ１４　　　３５﹒２９０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１０天線，創５２周新低；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出
２２６２﹒０６萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　光大環境（００２５７）　　　　　　３﹒８２　－５﹒４５
　　粵海投資（００２７０）　　　　　　７﹒７９　＋１﹒０４
　　北控水務（００３７１）　　　　　　２﹒２８　－２﹒１５
　　中國水務（００８５５）　　　　　　７﹒０３　＋３﹒８４
　　東江環保（００８９５）　　　　　　２﹒８０　　　無升跌
　　齊合環保（００９７６）　　　　　　０﹒７３　－１﹒３５
　　天津創業環保股份（０１０６５）　　２﹒９８　　　無升跌
　　綠色動力環保（０１３３０）　　　　２﹒９０　－０﹒３４
　　首創環境（０３９８９）　　　　　　０﹒１７　－０﹒５８
　　康達環保（０６１３６）　　　　　　０﹒６３　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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