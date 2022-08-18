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00667 中國東方教育
即時 按盤價 跌2.960 -0.060 (-1.987%)
大手異動

18/08/2022 13:51

《異動股》中國東方教育跌近４％創新低，報２﹒９１元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中國東方教育（００６６７）跌３﹒６４％，報２﹒９１元，
最低價２﹒９１元，創上市新低，最高價３﹒０４元；成交１６７﹒０５萬股，成交金額
４９４﹒３５萬元；主動買沽比率２２：７８，資金淨主動賣出２７８﹒９７萬元。現時最大淨
被動買入券商為中信証券經紀，金額８１﹒０５萬元，加權平均成交價２﹒９５８元；現時最大
淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１６﹒９萬元，加權平均成交價２﹒９６２元。以現價計
，該股暫連跌４日，累計跌幅６﹒４３％。
　　現時，恒生指數報１９８０２，跌１１９點或０﹒６％；恒生中國企業指數報６７１６，跌
３８點或０﹒５７％；恒生科技指數報４２０５，跌３３點或０﹒７９％；主板成交
５７３﹒８５億元。
　　上證綜合指數報３２７７，跌１５點或０﹒４７％，成交３２２０﹒４２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５２７，跌６８點或０﹒５４％，成交２００１﹒６３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　２﹒９１０　變動　　　　　－３﹒６４％
　　最高價　　　　　　３﹒０４０　最低價　　　　　２﹒９１０
　　成交股數　　１６７﹒０５萬股　成交金額　　４９４﹒３５萬
　　１０天平均　　　　３﹒０７０　歷史波幅％　　３６﹒６０２
　　２０天平均　　　　３﹒１７０　加權平均價　　　２﹒９５９
　　５０天平均　　　　３﹒６１８　ＲＳＩ１４　　２９﹒９９３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２２：７８，資金淨主動賣出２７８﹒９７萬元；暫連跌
４日，累計跌幅６﹒４３％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國東方教育（００６６７）　　２﹒９１　－３﹒６４
　　中教控股（００８３９）　　　　６﹒０３　－２﹒７４
　　民生教育（０１５６９）　　　　０﹒６６　＋４﹒７６
　　辰林教育（０１５９３）　　　　２﹒１１　＋０﹒４８
　　希望教育（０１７６５）　　　　０﹒６６　－１﹒４９
　　天立國際控股（０１７７３）　　１﹒０２　－０﹒９７
　　嘉宏教育（０１９３５）　　　　３﹒３９　－５﹒３１
　　中國春來（０１９６９）　　　　３﹒０７　－７﹒５３
　　宇華教育（０６１６９）　　　　１﹒１７　－１﹒６８
　　新東方（０９９０１）　　　　１９﹒１８　－３﹒５２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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