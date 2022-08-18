《異動股》中國東方教育跌近４％創新低，報２﹒９１元

《經濟通通訊社１８日專訊》中國東方教育（００６６７）跌３﹒６４％，報２﹒９１元，

最低價２﹒９１元，創上市新低，最高價３﹒０４元；成交１６７﹒０５萬股，成交金額

４９４﹒３５萬元；主動買沽比率２２：７８，資金淨主動賣出２７８﹒９７萬元。現時最大淨

被動買入券商為中信証券經紀，金額８１﹒０５萬元，加權平均成交價２﹒９５８元；現時最大

淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１６﹒９萬元，加權平均成交價２﹒９６２元。以現價計

，該股暫連跌４日，累計跌幅６﹒４３％。

現時，恒生指數報１９８０２，跌１１９點或０﹒６％；恒生中國企業指數報６７１６，跌

３８點或０﹒５７％；恒生科技指數報４２０５，跌３３點或０﹒７９％；主板成交

５７３﹒８５億元。

上證綜合指數報３２７７，跌１５點或０﹒４７％，成交３２２０﹒４２億元人民幣。

深證成份指數報１２５２７，跌６８點或０﹒５４％，成交２００１﹒６３億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒９１０ 變動 －３﹒６４％

最高價 ３﹒０４０ 最低價 ２﹒９１０

成交股數 １６７﹒０５萬股 成交金額 ４９４﹒３５萬

１０天平均 ３﹒０７０ 歷史波幅％ ３６﹒６０２

２０天平均 ３﹒１７０ 加權平均價 ２﹒９５９

５０天平均 ３﹒６１８ ＲＳＩ１４ ２９﹒９９３

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２２：７８，資金淨主動賣出２７８﹒９７萬元；暫連跌

４日，累計跌幅６﹒４３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國東方教育（００６６７） ２﹒９１ －３﹒６４

中教控股（００８３９） ６﹒０３ －２﹒７４

民生教育（０１５６９） ０﹒６６ ＋４﹒７６

辰林教育（０１５９３） ２﹒１１ ＋０﹒４８

希望教育（０１７６５） ０﹒６６ －１﹒４９

天立國際控股（０１７７３） １﹒０２ －０﹒９７

嘉宏教育（０１９３５） ３﹒３９ －５﹒３１

中國春來（０１９６９） ３﹒０７ －７﹒５３

宇華教育（０６１６９） １﹒１７ －１﹒６８

新東方（０９９０１） １９﹒１８ －３﹒５２

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（ｅｄ）

