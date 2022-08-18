《異動股》中國東方教育跌近４％創新低，報２﹒９１元

《經濟通通訊社１８日專訊》中國東方教育（００６６７）跌３﹒６４％，報２﹒９１元，
最低價２﹒９１元，創上市新低，最高價３﹒０４元；成交１６７﹒０５萬股，成交金額
４９４﹒３５萬元；主動買沽比率２２：７８，資金淨主動賣出２７８﹒９７萬元。現時最大淨
被動買入券商為中信証券經紀，金額８１﹒０５萬元，加權平均成交價２﹒９５８元；現時最大
淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１６﹒９萬元，加權平均成交價２﹒９６２元。以現價計
，該股暫連跌４日，累計跌幅６﹒４３％。
現時，恒生指數報１９８０２，跌１１９點或０﹒６％；恒生中國企業指數報６７１６，跌
３８點或０﹒５７％；恒生科技指數報４２０５，跌３３點或０﹒７９％；主板成交
５７３﹒８５億元。
上證綜合指數報３２７７，跌１５點或０﹒４７％，成交３２２０﹒４２億元人民幣。
深證成份指數報１２５２７，跌６８點或０﹒５４％，成交２００１﹒６３億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒９１０ 變動 －３﹒６４％
最高價 ３﹒０４０ 最低價 ２﹒９１０
成交股數 １６７﹒０５萬股 成交金額 ４９４﹒３５萬
１０天平均 ３﹒０７０ 歷史波幅％ ３６﹒６０２
２０天平均 ３﹒１７０ 加權平均價 ２﹒９５９
５０天平均 ３﹒６１８ ＲＳＩ１４ ２９﹒９９３
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２２：７８，資金淨主動賣出２７８﹒９７萬元；暫連跌
４日，累計跌幅６﹒４３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國東方教育（００６６７） ２﹒９１ －３﹒６４
中教控股（００８３９） ６﹒０３ －２﹒７４
民生教育（０１５６９） ０﹒６６ ＋４﹒７６
辰林教育（０１５９３） ２﹒１１ ＋０﹒４８
希望教育（０１７６５） ０﹒６６ －１﹒４９
天立國際控股（０１７７３） １﹒０２ －０﹒９７
嘉宏教育（０１９３５） ３﹒３９ －５﹒３１
中國春來（０１９６９） ３﹒０７ －７﹒５３
宇華教育（０６１６９） １﹒１７ －１﹒６８
新東方（０９９０１） １９﹒１８ －３﹒５２
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（ｅｄ）
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