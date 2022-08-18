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02146 榮萬家
即時 按盤價 跌2.170 -0.070 (-3.125%)
大手異動

18/08/2022 13:58

《大手成交》榮萬家一手９８０萬股交叉盤，涉資２１９５萬元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》榮萬家（０２１４６）於１：５７ｐｍ錄得１手９８０萬股交
叉盤，每股造２﹒２４元，與上日收市價相同，涉資２１９５﹒２萬元。
　　榮萬家現價無升跌，報２﹒２４元；成交９８０萬股，成交金額２１９５﹒２萬元，主動買
沽比率。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 17:59
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