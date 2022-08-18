  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
06862 海底撈
即時 按盤價 跌16.560 -0.480 (-2.817%)
大手異動

18/08/2022 14:00

《異動股》海底撈（０６８６２）跌近３％，報１６﹒５８元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》海底撈（０６８６２）跌２﹒７％，報１６﹒５８元，最低價
１６﹒５２元，最高價１７﹒２２元；成交３３９﹒１９萬股，成交金額５６９８﹒７６萬元；
主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入７２８﹒３萬元。現時最大淨被動買入券商為海通國
際證券，金額２２３﹒２１萬元，加權平均成交價１６﹒８２元；現時最大淨被動賣出券商為極
訊亞太，金額４１６﹒２９萬元，加權平均成交價１６﹒７９１元。
　　現時，恒生指數報１９７３６，跌１８６點或０﹒９４％；恒生中國企業指數報６６９７，
跌５８點或０﹒８６％；恒生科技指數報４１９４，跌４４點或１﹒０４％；主板成交
６０２﹒７４億元。
　　上證綜合指數報３２７７，跌１５點或０﹒４６％，成交３３２３﹒４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５２３，跌７１點或０﹒５７％，成交２０６３﹒４６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１６﹒５８０　變動　　　　　　－２﹒７０％
　　最高價　　　　　１７﹒２２０　最低價　　　　　１６﹒５２０
　　成交股數　　３３９﹒１９萬股　成交金額　　５６９８﹒７６萬
　　１０天平均　　　１６﹒１３２　歷史波幅％　　　４９﹒８２５
　　２０天平均　　　１５﹒９３９　加權平均價　　　１６﹒８０１
　　５０天平均　　　１６﹒１４０　ＲＳＩ１４　　　５４﹒０１３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入７２８﹒３萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　海底撈（０６８６２）　　１６﹒５８　－２﹒７０
　　潤啤（００２９１）　　　５８﹒２０　＋３﹒９３
　　百威亞太（０１８７６）　２３﹒０５　＋１﹒１０
　　安踏體育（０２０２０）　８５﹒００　－２﹒５８
　　申洲國際（０２３１３）　８３﹒３５　－１﹒４２
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３３﹒８５　－０﹒８８
　　李寧（０２３３１）　　　６９﹒４５　－０﹒９３
　　滔搏（０６１１０）　　　　６﹒３８　－１﹒６９
　　中國飛鶴（０６１８６）　　６﹒６９　－３﹒３２
　　九毛九（０９９２２）　　１８﹒５０　－１﹒２８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰17/08/2022 11:13  《異動股》海底撈（０６８６２）升逾３％，報１７﹒２元

其他大手異動
More

16/08/2022 14:32  《異動股》海底撈（０６８６２）跌逾５％，報１６﹒３６元

16/08/2022 11:12  《異動股》海底撈（０６８６２）跌逾３％，報１６﹒７８元

15/08/2022 10:03  《異動股》海底撈升近９％突破５０天線，報１７﹒４４元

15/08/2022 09:31  《異動股》融科控股等４家公司上午９：３０異動

15/08/2022 09:26  《異動股》海底撈（６８６２）跌近１％，料中期轉虧２至３億人幣

備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金