《異動股》海底撈（０６８６２）跌近３％，報１６﹒５８元

《經濟通通訊社１８日專訊》海底撈（０６８６２）跌２﹒７％，報１６﹒５８元，最低價

１６﹒５２元，最高價１７﹒２２元；成交３３９﹒１９萬股，成交金額５６９８﹒７６萬元；

主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入７２８﹒３萬元。現時最大淨被動買入券商為海通國

際證券，金額２２３﹒２１萬元，加權平均成交價１６﹒８２元；現時最大淨被動賣出券商為極

訊亞太，金額４１６﹒２９萬元，加權平均成交價１６﹒７９１元。

現時，恒生指數報１９７３６，跌１８６點或０﹒９４％；恒生中國企業指數報６６９７，

跌５８點或０﹒８６％；恒生科技指數報４１９４，跌４４點或１﹒０４％；主板成交

６０２﹒７４億元。

上證綜合指數報３２７７，跌１５點或０﹒４６％，成交３３２３﹒４億元人民幣。

深證成份指數報１２５２３，跌７１點或０﹒５７％，成交２０６３﹒４６億元人民幣。



基本資料

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現價 １６﹒５８０ 變動 －２﹒７０％

最高價 １７﹒２２０ 最低價 １６﹒５２０

成交股數 ３３９﹒１９萬股 成交金額 ５６９８﹒７６萬

１０天平均 １６﹒１３２ 歷史波幅％ ４９﹒８２５

２０天平均 １５﹒９３９ 加權平均價 １６﹒８０１

５０天平均 １６﹒１４０ ＲＳＩ１４ ５４﹒０１３

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股份狀態：主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入７２８﹒３萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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海底撈（０６８６２） １６﹒５８ －２﹒７０

潤啤（００２９１） ５８﹒２０ ＋３﹒９３

百威亞太（０１８７６） ２３﹒０５ ＋１﹒１０

安踏體育（０２０２０） ８５﹒００ －２﹒５８

申洲國際（０２３１３） ８３﹒３５ －１﹒４２

蒙牛乳業（０２３１９） ３３﹒８５ －０﹒８８

李寧（０２３３１） ６９﹒４５ －０﹒９３

滔搏（０６１１０） ６﹒３８ －１﹒６９

中國飛鶴（０６１８６） ６﹒６９ －３﹒３２

九毛九（０９９２２） １８﹒５０ －１﹒２８

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（ｅｄ）

