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00700 騰訊控股
即時 按盤價 升311.400 +8.200 (+2.704%)
大手異動

18/08/2022 09:24

《異動股》騰訊高開逾４％，次季經調整盈利跌１７％勝預期

　　《經濟通通訊社１８日專訊》騰訊（００７００）現價升４﹒２２％，報３１６元，以現價
計，該股暫連升３日，累計升幅５﹒１９％。該股成交約２０６萬股，涉資６﹒５０億元。
　　騰訊公布，截至今年６月底止，第二季純利１８６﹒１９億人民幣，按年跌５６％，按季跌
２０％，遜預期。每股基本盈利１﹒９５１元人民幣。不派中期息。
　　集團第二季非國際財務報告準則的盈利為２８１﹒３９億人民幣，按年跌１７％，按季增
１０％，勝預期。非國際財務報告準則每股盈利２﹒９４９元人民幣。期內，收入
１３４０﹒３４億人民幣，按年跌３％，按季跌１％；經營盈利３００﹒６７億人民幣，按年跌
４３％，按季跌１９％。
　
＊第二季廣告收入表年跌１８％＊
　
　　網絡廣告業務第二季的收入按年下降１８％至１８６億元，反映了互聯網服務、教育及金融
領域需求明顯疲軟。廣告業務於４月及５月受衝擊較大，部分被合併搜狗所帶來的廣告收入所抵
銷。社交及其他廣告收入下降１７％至１６１億元；媒體廣告收入下降２５％至２５億元。
　　此外，社交網絡收入增長１％至２９２億元，反映了視頻號直播服務及數字內容訂購服務的
收入增長，而音樂直播及遊戲直播的收入減少。
　　現時，恒生指數報１９９９１，升６９點或升０﹒３５％，主板成交２５﹒８４億元。國企
指數報６７８４，升２９點或升０﹒４４％。恒生科技指數報４２４９，升１１點或升
０﹒２６％。
　　即月期指新報１９９２８，升２２點，低水６４點。即月國指期貨報６７７０，升１２點，
低水１５點。即月科指期貨新報４２３９，跌５點，高水８點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊（００７００）　　　３１６﹒００元　升４﹒２２％
　　美團（０３６９０）　　　１７３﹒００元　升１﹒７６％
　　京東集團（０９６１８）　２２３﹒００元　跌０﹒０９％
　　京東健康（０６６１８）　　６１﹒３５元　升０﹒２５％
　　京東物流（０２６１８）　　１４﹒２４元　跌０﹒９７％
　　快手（０１０２４）　　　　７２﹒００元　升０﹒４２％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１８９﹒００元　跌０﹒６８％
　　創夢天地（０１１１９）　　　４﹒７０元　　　　無升跌
　　阿里（０９９８８）　　　　８９﹒００元　跌１﹒４９％
　　百度（０９８８８）　　　１３１﹒００元　跌１﹒３６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 10:53
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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