《異動股》騰訊高開逾４％，次季經調整盈利跌１７％勝預期

《經濟通通訊社１８日專訊》騰訊（００７００）現價升４﹒２２％，報３１６元，以現價

計，該股暫連升３日，累計升幅５﹒１９％。該股成交約２０６萬股，涉資６﹒５０億元。

騰訊公布，截至今年６月底止，第二季純利１８６﹒１９億人民幣，按年跌５６％，按季跌

２０％，遜預期。每股基本盈利１﹒９５１元人民幣。不派中期息。

集團第二季非國際財務報告準則的盈利為２８１﹒３９億人民幣，按年跌１７％，按季增

１０％，勝預期。非國際財務報告準則每股盈利２﹒９４９元人民幣。期內，收入

１３４０﹒３４億人民幣，按年跌３％，按季跌１％；經營盈利３００﹒６７億人民幣，按年跌

４３％，按季跌１９％。



＊第二季廣告收入表年跌１８％＊



網絡廣告業務第二季的收入按年下降１８％至１８６億元，反映了互聯網服務、教育及金融

領域需求明顯疲軟。廣告業務於４月及５月受衝擊較大，部分被合併搜狗所帶來的廣告收入所抵

銷。社交及其他廣告收入下降１７％至１６１億元；媒體廣告收入下降２５％至２５億元。

此外，社交網絡收入增長１％至２９２億元，反映了視頻號直播服務及數字內容訂購服務的

收入增長，而音樂直播及遊戲直播的收入減少。

現時，恒生指數報１９９９１，升６９點或升０﹒３５％，主板成交２５﹒８４億元。國企

指數報６７８４，升２９點或升０﹒４４％。恒生科技指數報４２４９，升１１點或升

０﹒２６％。

即月期指新報１９９２８，升２２點，低水６４點。即月國指期貨報６７７０，升１２點，

低水１５點。即月科指期貨新報４２３９，跌５點，高水８點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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騰訊（００７００） ３１６﹒００元 升４﹒２２％

美團（０３６９０） １７３﹒００元 升１﹒７６％

京東集團（０９６１８） ２２３﹒００元 跌０﹒０９％

京東健康（０６６１８） ６１﹒３５元 升０﹒２５％

京東物流（０２６１８） １４﹒２４元 跌０﹒９７％

快手（０１０２４） ７２﹒００元 升０﹒４２％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １８９﹒００元 跌０﹒６８％

創夢天地（０１１１９） ４﹒７０元 無升跌

阿里（０９９８８） ８９﹒００元 跌１﹒４９％

百度（０９８８８） １３１﹒００元 跌１﹒３６％

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（ｈｃ）

