《異動股》藥明生物（２２６９）高開逾１％，中期多賺逾３７％

《經濟通通訊社１８日專訊》藥明生物（０２２６９）現價升１﹒３６％，報７０﹒７元，

該股成交約６７萬股，涉資４６５８萬元。

藥明生物公布，截至６月３０日止中期盈利約２５﹒３５億人民幣，比去年同期增加

３７﹒６％，每股盈利６１人民幣分，不派中期股息。

集團指，收益約７２億人民幣，升６３﹒５％，毛利約３４﹒１３億人民幣，升４８﹒６％

，毛利率４７﹒４％，跌４﹒７個百分點。期內綜合項目數由增長３０﹒９％至５３４個，包括

近５００個非ＣＯＶＩＤ綜合項目，臨床前項目數增長３５﹒４％至２８７個。期內為４３４名

客戶提供服務，比去年同期３５２名客戶增８２名，而未完成訂單總量增長至６月底約

１８４﹒６７億美元。

現時，恒生指數報１９９９１，升６９點或升０﹒３５％，主板成交２５﹒８４億元。國企

指數報６７８４，升２９點或升０﹒４４％。恒生科技指數報４２４９，升１１點或升

０﹒２６％。

即月期指新報１９９２８，升２２點，低水６４點。即月國指期貨報６７６８，升１０點，

低水１７點。即月科指期貨新報４２４０，跌４點，高水８點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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藥明生物（０２２６９） ７０﹒７０元 升１﹒３６％

藥明康德（０２３５９） ９１﹒２５元 跌１﹒５６％

藥明巨諾（０２１２６） ６﹒２８元 跌０﹒９５％

復星醫藥（０２１９６） ２７﹒１０元 跌０﹒９１％

石藥集團（０１０９３） ８﹒０６元 跌０﹒４９％

中國生物製藥（０１１７７） ４﹒３１元 升０﹒４７％

信達生物（０１８０１） ３５﹒７０元 升２﹒００％

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（ｈｃ）

