《異動股》藥明生物（２２６９）高開逾１％，中期多賺逾３７％

《經濟通通訊社１８日專訊》藥明生物（０２２６９）現價升１﹒３６％，報７０﹒７元，
該股成交約６７萬股，涉資４６５８萬元。
藥明生物公布，截至６月３０日止中期盈利約２５﹒３５億人民幣，比去年同期增加
３７﹒６％，每股盈利６１人民幣分，不派中期股息。
集團指，收益約７２億人民幣，升６３﹒５％，毛利約３４﹒１３億人民幣，升４８﹒６％
，毛利率４７﹒４％，跌４﹒７個百分點。期內綜合項目數由增長３０﹒９％至５３４個，包括
近５００個非ＣＯＶＩＤ綜合項目，臨床前項目數增長３５﹒４％至２８７個。期內為４３４名
客戶提供服務，比去年同期３５２名客戶增８２名，而未完成訂單總量增長至６月底約
１８４﹒６７億美元。
現時，恒生指數報１９９９１，升６９點或升０﹒３５％，主板成交２５﹒８４億元。國企
指數報６７８４，升２９點或升０﹒４４％。恒生科技指數報４２４９，升１１點或升
０﹒２６％。
即月期指新報１９９２８，升２２點，低水６４點。即月國指期貨報６７６８，升１０點，
低水１７點。即月科指期貨新報４２４０，跌４點，高水８點。
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
藥明生物（０２２６９） ７０﹒７０元 升１﹒３６％
藥明康德（０２３５９） ９１﹒２５元 跌１﹒５６％
藥明巨諾（０２１２６） ６﹒２８元 跌０﹒９５％
復星醫藥（０２１９６） ２７﹒１０元 跌０﹒９１％
石藥集團（０１０９３） ８﹒０６元 跌０﹒４９％
中國生物製藥（０１１７７） ４﹒３１元 升０﹒４７％
信達生物（０１８０１） ３５﹒７０元 升２﹒００％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｈｃ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動