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02269 藥明生物
即時 按盤價 升70.300 +0.550 (+0.789%)
大手異動

18/08/2022 09:25

《異動股》藥明生物（２２６９）高開逾１％，中期多賺逾３７％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》藥明生物（０２２６９）現價升１﹒３６％，報７０﹒７元，
該股成交約６７萬股，涉資４６５８萬元。
　　藥明生物公布，截至６月３０日止中期盈利約２５﹒３５億人民幣，比去年同期增加
３７﹒６％，每股盈利６１人民幣分，不派中期股息。
　　集團指，收益約７２億人民幣，升６３﹒５％，毛利約３４﹒１３億人民幣，升４８﹒６％
，毛利率４７﹒４％，跌４﹒７個百分點。期內綜合項目數由增長３０﹒９％至５３４個，包括
近５００個非ＣＯＶＩＤ綜合項目，臨床前項目數增長３５﹒４％至２８７個。期內為４３４名
客戶提供服務，比去年同期３５２名客戶增８２名，而未完成訂單總量增長至６月底約
１８４﹒６７億美元。
　　現時，恒生指數報１９９９１，升６９點或升０﹒３５％，主板成交２５﹒８４億元。國企
指數報６７８４，升２９點或升０﹒４４％。恒生科技指數報４２４９，升１１點或升
０﹒２６％。
　　即月期指新報１９９２８，升２２點，低水６４點。即月國指期貨報６７６８，升１０點，
低水１７點。即月科指期貨新報４２４０，跌４點，高水８點。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物（０２２６９）　　　７０﹒７０元　升１﹒３６％
　　藥明康德（０２３５９）　　　９１﹒２５元　跌１﹒５６％
　　藥明巨諾（０２１２６）　　　　６﹒２８元　跌０﹒９５％
　　復星醫藥（０２１９６）　　　２７﹒１０元　跌０﹒９１％
　　石藥集團（０１０９３）　　　　８﹒０６元　跌０﹒４９％
　　中國生物製藥（０１１７７）　　４﹒３１元　升０﹒４７％
　　信達生物（０１８０１）　　　３５﹒７０元　升２﹒００％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 10:53
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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