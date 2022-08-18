《異動股》協鑫新能源（４５１）低開６％，擬２０合１改每手千股

《經濟通通訊社１８日專訊》協鑫新能源（００４５１）現價跌６﹒０６％，報０﹒１２４
元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅８﹒１５％。該股成交約３２９萬股，涉資４１萬元
。
協鑫新能源公布，建議每２０股合併為１股，並於股份合併生效後，建議每手買賣單位由
２０００股更改為１０００股合併股份。
以昨天收市價１３﹒２仙計，假設股份合併已生效及更每手買賣單位數目，每手買賣單位價
值由２６４元調整為２６４０元。該集團預期該實施將導致股份每手買賣單位價值整體上升，亦
使其符合指引所載預期每手買賣單位價值不低於２０００元規定，以及增加股份投資對各類投資
者的吸引力。
現時，恒生指數報１９９９１，升６９點或升０﹒３５％，主板成交２５﹒８４億元。國企
指數報６７８４，升２９點或升０﹒４４％。恒生科技指數報４２４９，升１１點或升
０﹒２６％。
即月期指新報１９９２６，升２０點，低水６６點。即月國指期貨報６７６８，升１０點，
低水１７點。即月科指期貨新報４２４２，跌２點，高水８點。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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協鑫新能源（００４５１） ０﹒１２４元 跌６﹒０６％
協鑫科技（０３８００） ３﹒０４０元 升１﹒００％
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（ｈｃ）
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