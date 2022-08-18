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00451 協鑫新能源
即時 按盤價 跌0.113 -0.019 (-14.394%)
大手異動

18/08/2022 09:26

《異動股》協鑫新能源（４５１）低開６％，擬２０合１改每手千股

　　《經濟通通訊社１８日專訊》協鑫新能源（００４５１）現價跌６﹒０６％，報０﹒１２４
元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅８﹒１５％。該股成交約３２９萬股，涉資４１萬元

　　協鑫新能源公布，建議每２０股合併為１股，並於股份合併生效後，建議每手買賣單位由
２０００股更改為１０００股合併股份。
　　以昨天收市價１３﹒２仙計，假設股份合併已生效及更每手買賣單位數目，每手買賣單位價
值由２６４元調整為２６４０元。該集團預期該實施將導致股份每手買賣單位價值整體上升，亦
使其符合指引所載預期每手買賣單位價值不低於２０００元規定，以及增加股份投資對各類投資
者的吸引力。
　　現時，恒生指數報１９９９１，升６９點或升０﹒３５％，主板成交２５﹒８４億元。國企
指數報６７８４，升２９點或升０﹒４４％。恒生科技指數報４２４９，升１１點或升
０﹒２６％。
　　即月期指新報１９９２６，升２０點，低水６６點。即月國指期貨報６７６８，升１０點，
低水１７點。即月科指期貨新報４２４２，跌２點，高水８點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　協鑫新能源（００４５１）　０﹒１２４元　跌６﹒０６％
　　協鑫科技（０３８００）　　３﹒０４０元　升１﹒００％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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28/07/2022 09:08  《大手成交》協鑫新能源３分鐘內１２手交叉盤，共涉１﹒６億元

28/07/2022 09:07  《大手成交》協鑫新能源２分鐘內９手交叉盤，共涉１﹒２億元

備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 10:53
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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