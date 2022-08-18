《異動股》兗澳（３６６８）跌逾４％，惟中期扭虧賺逾１７億澳元

《經濟通通訊社１８日專訊》兗煤澳大利亞（０３６６８）現價跌４﹒４３％，報

２９﹒１５元，該股成交約２０６萬股，涉資６１４５萬元。

兗煤澳大利亞公布，截至２０２２年６月３０日止中期純利１７﹒３８億澳元，而去年同期

淨虧損１﹒２９億澳元；每股基本盈利１﹒３１６澳元，派中期息０﹒５２７１澳元。期內收入

４７﹒７６億澳元，升１﹒６９倍。

現時，恒生指數報１９８２１，跌１０１點或跌０﹒５１％，主板成交２９２﹒６０億元。

國企指數報６７２３，跌３１點或跌０﹒４７％。恒生科技指數報４２０４，跌３４點或跌

０﹒８２％。

即月期指新報１９８０８，跌９８點，低水１３點。即月國指期貨報６７２７，跌３１點，

高水３點。即月科指期貨新報４２０６，跌３８點，高水６點。

上證綜合指數報３２７６，跌１５點或跌０﹒４８％，成交１５６３﹒７３億元人民幣。

深證成份指數報１２５１８，跌７７點或跌０﹒６１％，成交２５３６﹒５１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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兗煤澳大利亞（０３６６８） ２９﹒１５０元 跌４﹒４３％

兗礦能源（０１１７１） ２７﹒３５０元 跌０﹒７３％

神華（０１０８８） ２２﹒７５０元 跌０﹒８７％

首鋼資源（００６３９） ２﹒７２０元 跌０﹒７３％

中國旭陽集團（０１９０７） ３﹒２４０元 跌０﹒９２％

中煤能源（０１８９８） ６﹒４００元 跌０﹒３１％

南南資源（０１２２９） ０﹒３３５元 升３１﹒３７％

久泰邦達能源（０２７９８） １﹒５１０元 升２﹒０３％

南戈壁－Ｓ（０１８７８） １﹒１９０元 無升跌

蒙古能源（００２７６） １﹒３７０元 無升跌

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（ｈｃ）

