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03668 兗煤澳大利亞
即時 按盤價 跌28.900 -1.600 (-5.246%)
大手異動

18/08/2022 10:39

《異動股》兗澳（３６６８）跌逾４％，惟中期扭虧賺逾１７億澳元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》兗煤澳大利亞（０３６６８）現價跌４﹒４３％，報
２９﹒１５元，該股成交約２０６萬股，涉資６１４５萬元。
　　兗煤澳大利亞公布，截至２０２２年６月３０日止中期純利１７﹒３８億澳元，而去年同期
淨虧損１﹒２９億澳元；每股基本盈利１﹒３１６澳元，派中期息０﹒５２７１澳元。期內收入
４７﹒７６億澳元，升１﹒６９倍。
　　現時，恒生指數報１９８２１，跌１０１點或跌０﹒５１％，主板成交２９２﹒６０億元。
國企指數報６７２３，跌３１點或跌０﹒４７％。恒生科技指數報４２０４，跌３４點或跌
０﹒８２％。
　　即月期指新報１９８０８，跌９８點，低水１３點。即月國指期貨報６７２７，跌３１點，
高水３點。即月科指期貨新報４２０６，跌３８點，高水６點。
　　上證綜合指數報３２７６，跌１５點或跌０﹒４８％，成交１５６３﹒７３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５１８，跌７７點或跌０﹒６１％，成交２５３６﹒５１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　兗煤澳大利亞（０３６６８）　２９﹒１５０元　　跌４﹒４３％
　　兗礦能源（０１１７１）　　　２７﹒３５０元　　跌０﹒７３％
　　神華（０１０８８）　　　　　２２﹒７５０元　　跌０﹒８７％
　　首鋼資源（００６３９）　　　　２﹒７２０元　　跌０﹒７３％
　　中國旭陽集團（０１９０７）　　３﹒２４０元　　跌０﹒９２％
　　中煤能源（０１８９８）　　　　６﹒４００元　　跌０﹒３１％
　　南南資源（０１２２９）　　　　０﹒３３５元　升３１﹒３７％
　　久泰邦達能源（０２７９８）　　１﹒５１０元　　升２﹒０３％
　　南戈壁－Ｓ（０１８７８）　　　１﹒１９０元　　　　　無升跌
　　蒙古能源（００２７６）　　　　１﹒３７０元　　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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