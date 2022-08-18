  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
01211 比亞迪股份
即時 按盤價 跌283.400 -5.400 (-1.870%)
大手異動

18/08/2022 13:20

《異動股》吉利（１７５）跌近２％，中期純利按年跌３５％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》吉利汽車（００１７５）中期純利下跌，現價跌１﹒６１％，
報１７﹒０８元，該股成交約３４２０萬股，涉資５﹒７９億元，盤中高見１７﹒３４元，最低
見１６﹒５４元；比亞迪（０１２１１）跌１﹒３９％，報２８４﹒８元；廣汽集團
（０２２３８）跌１﹒４１％，報６﹒９８元；長汽（０２３３３）跌４﹒５５％，報
１０﹒９２元。
　　吉利汽車公布，截至２０２２年６月３０日止未經審核之中期純利１５﹒５２億元人民幣，
按年跌３４﹒８１％，每股基本及攤薄盈利分別１４﹒８３分及１４﹒７１分，不派中期息。
　　期內收益５８１﹒８４億元人民幣，升２９﹒２１％；毛利８４﹒７６億元人民幣，升
９﹒２４％。
　　現時，恒生指數報１９８２５，跌９６點或跌０﹒４９％，主板成交５３３﹒８３億元。國
企指數報６７２５，跌２９點或跌０﹒４４％。恒生科技指數報４２１２，跌２６點或跌
０﹒６３％。
　　即月期指新報１９８２１，跌８５點，低水５點。即月國指期貨報６７３０，跌２８點，高
水５點。即月科指期貨新報４２１３，跌３１點，高水１點。
　　上證綜合指數報３２７９，跌１３點或跌０﹒４０％，成交２８３１﹒１７億元人民幣。深
證成份指數報１２５２２，跌７３點或跌０﹒５８％，成交１７５３﹒７４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　１７﹒０８元　跌１﹒６１％
　　比亞迪（０１２１１）　　２８４﹒８元　跌１﹒３９％
　　廣汽集團（０２２３８）　　６﹒９８元　跌１﹒４１％
　　長汽（０２３３３）　　　１０﹒９２元　跌４﹒５５％
　　蔚來（０９８６６）　　　１５６﹒３元　跌４﹒５２％
　　理想汽車（０２０１５）　１１９﹒４元　跌２﹒４５％
　　小鵬汽車（０９８６８）　　８７﹒４元　跌２﹒６２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰18/08/2022 09:26  《異動股》比亞迪開市下跌，獲李克強考察，稱支持新能源車政策

其他大手異動
More

16/08/2022 09:23  《異動股》理想高開近１％，惟中期淨虧損擴至６﹒３億人幣

11/08/2022 09:44  《異動股》蔚來（９８６６）升逾６％，隔晚美股造好

11/08/2022 09:26  《異動股》東風集團高開２％，７月銷量２４萬輛，按年升２４％

10/08/2022 10:15  《異動股》比亞迪跌近５％失守２０天線，報２７５﹒６元

10/08/2022 10:05  《異動股》比亞迪等２家公司上午１０：０４異動

備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金