《異動股》吉利（１７５）跌近２％，中期純利按年跌３５％

《經濟通通訊社１８日專訊》吉利汽車（００１７５）中期純利下跌，現價跌１﹒６１％，
報１７﹒０８元，該股成交約３４２０萬股，涉資５﹒７９億元，盤中高見１７﹒３４元，最低
見１６﹒５４元；比亞迪（０１２１１）跌１﹒３９％，報２８４﹒８元；廣汽集團
（０２２３８）跌１﹒４１％，報６﹒９８元；長汽（０２３３３）跌４﹒５５％，報
１０﹒９２元。
吉利汽車公布，截至２０２２年６月３０日止未經審核之中期純利１５﹒５２億元人民幣，
按年跌３４﹒８１％，每股基本及攤薄盈利分別１４﹒８３分及１４﹒７１分，不派中期息。
期內收益５８１﹒８４億元人民幣，升２９﹒２１％；毛利８４﹒７６億元人民幣，升
９﹒２４％。
現時，恒生指數報１９８２５，跌９６點或跌０﹒４９％，主板成交５３３﹒８３億元。國
企指數報６７２５，跌２９點或跌０﹒４４％。恒生科技指數報４２１２，跌２６點或跌
０﹒６３％。
即月期指新報１９８２１，跌８５點，低水５點。即月國指期貨報６７３０，跌２８點，高
水５點。即月科指期貨新報４２１３，跌３１點，高水１點。
上證綜合指數報３２７９，跌１３點或跌０﹒４０％，成交２８３１﹒１７億元人民幣。深
證成份指數報１２５２２，跌７３點或跌０﹒５８％，成交１７５３﹒７４億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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吉利汽車（００１７５） １７﹒０８元 跌１﹒６１％
比亞迪（０１２１１） ２８４﹒８元 跌１﹒３９％
廣汽集團（０２２３８） ６﹒９８元 跌１﹒４１％
長汽（０２３３３） １０﹒９２元 跌４﹒５５％
蔚來（０９８６６） １５６﹒３元 跌４﹒５２％
理想汽車（０２０１５） １１９﹒４元 跌２﹒４５％
小鵬汽車（０９８６８） ８７﹒４元 跌２﹒６２％
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（ｅｒ）
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