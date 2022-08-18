  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
01211 比亞迪股份
即時 按盤價 跌284.600 -4.200 (-1.454%)
大手異動

18/08/2022 09:26

《異動股》比亞迪開市下跌，獲李克強考察，稱支持新能源車政策

　　《經濟通通訊社１８日專訊》比亞迪（０１２１１）現價跌０﹒１４％，報２８８﹒４元，
該股成交約３萬股，涉資９３９萬元；吉利汽車（００１７５）跌０﹒３５％，報１７﹒３元；
廣汽集團（０２２３８）無升跌，報７﹒０８元；長汽（０２３３３）無升跌，報１１﹒４４元

　　國務院總理李克強參觀比亞迪公司，他鼓勵企業把科學精神和工匠精神結合起來，進一步做
大做強。他說，新能源汽車在異軍突起，要抓緊研究延續實施支持新能源汽車的相關稅收政策，
擴大大宗消費。
　　比亞迪公司負責人介紹，作為民營企業目前吸納了５０萬人就業，今年月均新增就業２萬多
人，李克強十分高興。他說，企業發展創造了就業崗位，員工付出也成就了企業壯大。國家堅持
「兩個毫不動搖」（毫不動搖地鞏固和發展公有制經濟；毫不動搖地鼓勵、支持、引導非公有制
經濟發展），對國企、民企、外企和合資企業等各類企業在政策支持上一視同仁。
　　現時，恒生指數報１９９９１，升６９點或升０﹒３５％，主板成交２５﹒８４億元。國企
指數報６７８４，升２９點或升０﹒４４％。恒生科技指數報４２４９，升１１點或升
０﹒２６％。
　　即月期指新報１９９３３，升２７點，低水５９點。即月國指期貨報６７７１，升１３點，
低水１４點。即月科指期貨新報４２４２，跌２點，低水８點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪（０１２１１）　　２８８﹒４元　跌０﹒１４％
　　吉利汽車（００１７５）　　１７﹒３元　跌０﹒３５％
　　廣汽集團（０２２３８）　　７﹒０８元　　　　無升跌
　　長汽（０２３３３）　　　１１﹒４４元　　　　無升跌
　　蔚來（０９８６６）　　　　　１６０元　跌２﹒２６％
　　理想汽車（０２０１５）　１２２﹒４元　　　　無升跌
　　小鵬汽車（０９８６８）　　８８﹒８元　跌１﹒０６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰16/08/2022 09:23  《異動股》理想高開近１％，惟中期淨虧損擴至６﹒３億人幣

其他大手異動
More

11/08/2022 09:44  《異動股》蔚來（９８６６）升逾６％，隔晚美股造好

11/08/2022 09:26  《異動股》東風集團高開２％，７月銷量２４萬輛，按年升２４％

10/08/2022 10:15  《異動股》比亞迪跌近５％失守２０天線，報２７５﹒６元

10/08/2022 10:05  《異動股》比亞迪等２家公司上午１０：０４異動

09/08/2022 09:24  《異動股》長汽（２３３３）高開近１％，７月銷量升１１﹒３％

備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 10:53
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金