《異動股》比亞迪開市下跌，獲李克強考察，稱支持新能源車政策

《經濟通通訊社１８日專訊》比亞迪（０１２１１）現價跌０﹒１４％，報２８８﹒４元，

該股成交約３萬股，涉資９３９萬元；吉利汽車（００１７５）跌０﹒３５％，報１７﹒３元；

廣汽集團（０２２３８）無升跌，報７﹒０８元；長汽（０２３３３）無升跌，報１１﹒４４元

。

國務院總理李克強參觀比亞迪公司，他鼓勵企業把科學精神和工匠精神結合起來，進一步做

大做強。他說，新能源汽車在異軍突起，要抓緊研究延續實施支持新能源汽車的相關稅收政策，

擴大大宗消費。

比亞迪公司負責人介紹，作為民營企業目前吸納了５０萬人就業，今年月均新增就業２萬多

人，李克強十分高興。他說，企業發展創造了就業崗位，員工付出也成就了企業壯大。國家堅持

「兩個毫不動搖」（毫不動搖地鞏固和發展公有制經濟；毫不動搖地鼓勵、支持、引導非公有制

經濟發展），對國企、民企、外企和合資企業等各類企業在政策支持上一視同仁。

現時，恒生指數報１９９９１，升６９點或升０﹒３５％，主板成交２５﹒８４億元。國企

指數報６７８４，升２９點或升０﹒４４％。恒生科技指數報４２４９，升１１點或升

０﹒２６％。

即月期指新報１９９３３，升２７點，低水５９點。即月國指期貨報６７７１，升１３點，

低水１４點。即月科指期貨新報４２４２，跌２點，低水８點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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比亞迪（０１２１１） ２８８﹒４元 跌０﹒１４％

吉利汽車（００１７５） １７﹒３元 跌０﹒３５％

廣汽集團（０２２３８） ７﹒０８元 無升跌

長汽（０２３３３） １１﹒４４元 無升跌

蔚來（０９８６６） １６０元 跌２﹒２６％

理想汽車（０２０１５） １２２﹒４元 無升跌

小鵬汽車（０９８６８） ８８﹒８元 跌１﹒０６％

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（ｅｒ）

