《異動股》潤啤（２９１）高開４％，績後集團稱未有全面加價計劃

《經濟通通訊社１８日專訊》潤啤（００２９１）績後繼續上升，現價升４﹒４６％，報
５８﹒５元，該股成交約７２萬股，涉資４２２７萬元；青啤（００１６８）無升跌，報
７５﹒６元；百威亞太（０１８７６）升０﹒６６％，報２２﹒９５元；蒙牛乳業
（０２３１９）升０﹒８８％，報３４﹒４５元。
華潤啤酒上日公布中期業績。集團首席執行官侯孝海在網上會議中表示，下半年集團沒有進
一步全國性的產品價格調整計劃，但部分市場會根據實際變化會作出局部和個別品種的價格調整
。他指出，集團早前已因應成本壓力完成調價，該加幅可以覆蓋成本上升。
他表示，上半年受到成本、疫情和經濟下行的壓力，在衝擊下保持穩健增長已屬不易，而集
團高檔酒發展速度亦較預期慢，反映內地啤酒市場在疫情和經濟影響下，令高檔酒的消費前景和
場所受到限制，惟相信業務在未來會錄得改善。
至於下半年，他認為，隨著內地的疫情防控更科學和更精準，料疫情仍然對內地啤酒業務造
成衝擊，但並不會大範圍及長期影響啤酒消費。他預期，集團下半年的銷售、利潤和收入將會上
升，情況亦會較上半年好，期望７至８月銷售可按年錄雙位數增長，雖然在疫情及全球環境中有
不確定因素，仍希望有向好的趨勢。
侯孝海指，集團今年沒有關閉任何工廠，目前正在杭州建設第三間工廠，並已準備投產。公
司正計劃建設第四間工廠，料將在２０２４年底至２０２５年初開始投產。他又指，集團在電商
的比例相對較低，但有迅速的發展，目前未有明確的比例目標，強調發展需時，預期未來可能在
業務上佔５至１０％。
＊中期純利跌１１％，派息２３﹒４分＊
華潤啤酒公布，截至今年６月底止中期，錄得純利３８﹒０２億元人民幣，按年減少
１１﹒４％，每股基本盈利１﹒１７元，派中期息０﹒２３４元，按年跌１１﹒４％。
期內，營業額２１０﹒１３億元人民幣，按年增加７﹒０２％；毛利８８﹒７８億元人民幣
，按年升６﹒９％。
現時，恒生指數報１９９９１，升６９點或升０﹒３５％，主板成交２５﹒８４億元。國企
指數報６７８４，升２９點或升０﹒４４％。恒生科技指數報４２４９，升１１點或升
０﹒２６％。
即月期指新報１９９５２，升４６點，低水４０點。即月國指期貨報６７７８，升２０點，低水
７點。即月科指期貨新報４２４７，升３點，低水３點。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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潤啤（００２９１） ５８﹒５元 升４﹒４６％
青啤（００１６８） ７５﹒６元 無升跌
百威亞太（０１８７６） ２２﹒９５元 升０﹒６６％
蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒４５元 升０﹒８８％
中國飛鶴（０６１８６） ６﹒９５元 升０﹒４３％
農夫山泉（０９６３３） ４６﹒２元 無升跌
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（ｅｒ）
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