《異動股》東亞銀行（２３）跌近２％，中期純利按年跌４４％

《經濟通通訊社１８日專訊》東亞（０００２３）中期純利按年下跌，現價跌１﹒７４％，

報１０﹒１８元，該股成交約１０７萬股，涉資１０９６萬元，盤中高見１０﹒５元，最低見

１０﹒１元；匯控（００００５）跌１﹒６５％，報５０﹒４元；恒生（０００１１）跌

２﹒６４％，報１２５﹒４元；友邦（０１２９９）跌０﹒７９％，報７５﹒５５元。

東亞銀行公布至今年６月底止未經審核之中期業績，純利按年跌４３﹒９％至１４﹒９９億

元，每股基本盈利為０﹒３９元，派中期息０﹒１６元，按年跌５４﹒３％。

期內，淨利息收入按年升５﹒６％至５８﹒３億元，非利息收入按年跌２０﹒９％至

２２﹒８８億元。

現時，恒生指數報１９８１６，跌１０６點或跌０﹒５３％，主板成交５３７﹒２５億元。

國企指數報６７２１，跌３３點或跌０﹒４９％。恒生科技指數報４２０８，跌３０點或跌

０﹒７１％。

即月期指新報１９８０９，跌９７點，低水７點。即月國指期貨報６７２５，跌３３點，高

水３點。即月科指期貨新報４２０９，跌３５點，平水。

上證綜合指數報３２７７，跌１４點或跌０﹒４５％，成交２８５７﹒１８億元人民幣。深

證成份指數報１２５１３，跌８２點或跌０﹒６５％，成交１７６８﹒３３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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東亞（０００２３） １０﹒１８元 跌１﹒７４％

匯控（００００５） ５０﹒４元 跌１﹒６５％

恒生（０００１１） １２５﹒４元 跌２﹒６４％

友邦（０１２９９） ７５﹒５５元 跌０﹒７９％

大新銀行集團（０２３５６） ５﹒８８元 跌０﹒８４％

中銀（０２３８８） ２７﹒２５元 跌１﹒４５％

渣打（０２８８８） ５５﹒６元 跌２﹒８８％

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（ｅｒ）

