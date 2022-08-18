《異動股》東亞銀行（２３）跌近２％，中期純利按年跌４４％

《經濟通通訊社１８日專訊》東亞（０００２３）中期純利按年下跌，現價跌１﹒７４％，
報１０﹒１８元，該股成交約１０７萬股，涉資１０９６萬元，盤中高見１０﹒５元，最低見
１０﹒１元；匯控（００００５）跌１﹒６５％，報５０﹒４元；恒生（０００１１）跌
２﹒６４％，報１２５﹒４元；友邦（０１２９９）跌０﹒７９％，報７５﹒５５元。
東亞銀行公布至今年６月底止未經審核之中期業績，純利按年跌４３﹒９％至１４﹒９９億
元，每股基本盈利為０﹒３９元，派中期息０﹒１６元，按年跌５４﹒３％。
期內，淨利息收入按年升５﹒６％至５８﹒３億元，非利息收入按年跌２０﹒９％至
２２﹒８８億元。
現時，恒生指數報１９８１６，跌１０６點或跌０﹒５３％，主板成交５３７﹒２５億元。
國企指數報６７２１，跌３３點或跌０﹒４９％。恒生科技指數報４２０８，跌３０點或跌
０﹒７１％。
即月期指新報１９８０９，跌９７點，低水７點。即月國指期貨報６７２５，跌３３點，高
水３點。即月科指期貨新報４２０９，跌３５點，平水。
上證綜合指數報３２７７，跌１４點或跌０﹒４５％，成交２８５７﹒１８億元人民幣。深
證成份指數報１２５１３，跌８２點或跌０﹒６５％，成交１７６８﹒３３億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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東亞（０００２３） １０﹒１８元 跌１﹒７４％
匯控（００００５） ５０﹒４元 跌１﹒６５％
恒生（０００１１） １２５﹒４元 跌２﹒６４％
友邦（０１２９９） ７５﹒５５元 跌０﹒７９％
大新銀行集團（０２３５６） ５﹒８８元 跌０﹒８４％
中銀（０２３８８） ２７﹒２５元 跌１﹒４５％
渣打（０２８８８） ５５﹒６元 跌２﹒８８％
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（ｅｒ）
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