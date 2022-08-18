《異動股》新秀麗高開近６％，中期虧轉賺５６３０萬美元

《經濟通通訊社１８日專訊》新秀麗（０１９１０）現價升５﹒６１％，報１８﹒８４元，

該股成交約２５１萬股，涉資４５３６萬元；裕元集團（００５５１）升０﹒６７％，報

１１﹒９４元；特步國際（０１３６８）升０﹒３１％，報１２﹒９８元；普拉達

（０１９１３）升０﹒５６％，報４５﹒２元。

新秀麗公布，截至６月３０日止中期盈利約５６３０萬美元，去年同期虧損１﹒４３億美元

，每股盈利３﹒９美仙，不派中期股息。

該集團指，銷售淨額１２﹒７億美元，升５９％，經撇除俄羅斯及Ｓｐｅｃｋ銷售淨額，綜

合銷售淨額增加６６﹒８％，經營溢利１﹒６億美元，去年同期虧損８６４０萬美元，毛利率上

升４﹒９個百分點，至５５﹒７％，由於銷售淨額增加；於去年下半年及今年上半年上調產品價

格，以緩和產品、貨運及關稅成本的升幅；及促銷折扣降低。

該集團指，隨著與疫情相關的限制持續放寬，國內外旅遊均呈現強勁的復甦步伐，推動對產

品的需求增長。該集團計劃在下半年及明年進一步增加營銷開支金額及佔銷售淨額百分比，推動

銷售淨額增長。

現時，恒生指數報１９９９１，升６９點或升０﹒３５％，主板成交２５﹒８４億元。國企

指數報６７８４，升２９點或升０﹒４４％。恒生科技指數報４２４９，升１１點或升

０﹒２６％。

即月期指新報１９９２７，升２１點，低水６５點。即月國指期貨報６７６８，升１０點，

低水１７點。即月科指期貨新報４２４１，跌３點，低水９點。

上證綜合指數報３２８６，跌６點或跌０﹒１９％，成交２８﹒６６億元人民幣。深證成份

指數報１２５５７，跌３８點或跌０﹒３０％，成交１４﹒６４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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新秀麗（０１９１０） １８﹒８４元 升５﹒６１％

裕元集團（００５５１） １１﹒９４元 升０﹒６７％

特步國際（０１３６８） １２﹒９８元 升０﹒３１％

普拉達（０１９１３） ４５﹒２元 升０﹒５６％

安踏體育（０２０２０） ８７﹒０５元 跌０﹒２３％

申洲國際（０２３１３） ８４元 跌０﹒６５％

李寧（０２３３１） ７０元 跌０﹒１４％

波司登（０３９９８） ４﹒４６元 跌１﹒１１％

迅銷（０６２８８） ４９﹒２元 無升跌

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（ｅｒ）

