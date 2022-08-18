《異動股》碧桂園（２００７）低開逾１％，料中期純利大減逾九成

《經濟通通訊社１８日專訊》碧桂園（０２００７）現價跌１﹒１９％，報２﹒４９元，以

現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１﹒５８％。該股成交約１７５萬股，涉資４３５萬元。

碧桂園發盈警，預期集團截至２０２２年６月３０日止六個月核心淨利潤介乎約４５億至

５０億人幣，而上年同期約１５２億人幣，跌幅約６１﹒１％至約７０﹒４％；而期內股東應佔

淨利潤介乎約２億至１０億人幣，而上年同期１５０億人幣，跌幅約９３﹒３％至９８﹒７％。

預期盈利下降主要受房地產行業經營環境嚴峻及新冠疫情持續影響，包括市場下行疊加工程

進度減緩，已出售物業結轉確認的收入減少；本期部分低毛利項目結轉，導致房地產業務結轉毛

利率下降；出於謹慎性原則對物業項目計提的減值增加；及外匯波動造成預期淨匯兌損失所致。

公司董事會認為，上述盈利的影響因素多為非現金性質，集團的經營狀況良好，具備充足的可動

用現金，現金流依舊穩健。



＊楊惠妍大手增持＊



此外，據聯交所紀錄，主席楊惠妍於７月２５日場外增持逾３﹒６億股，每股平均作價

４﹒６７６元，楊惠妍持股量增加１﹒５６％。

現時，恒生指數報１９９９１，升６９點或升０﹒３５％，主板成交２５﹒８４億元。國企

指數報６７８４，升２９點或升０﹒４４％。恒生科技指數報４２４９，升１１點或升

０﹒２６％。

即月期指新報１９９３３，升２７點，低水５９點。即月國指期貨報６７７０，升１２點，

低水１５點。即月科指期貨新報４２４２，跌２點，高水８點。

上證綜合指數報３２８６，跌６點或跌０﹒１９％，成交２８﹒６６億元人民幣。

深證成份指數報１２５５７，跌３８點或跌０﹒３０％，成交５２﹒７８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園（０２００７） ２﹒４９元 跌１﹒１９％

碧桂園服務（０６０９８） １５﹒２４元 無升跌

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（ｈｃ）

