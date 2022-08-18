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02007 碧桂園
即時 按盤價 跌2.410 -0.110 (-4.365%)
大手異動

18/08/2022 09:28

《異動股》碧桂園（２００７）低開逾１％，料中期純利大減逾九成

　　《經濟通通訊社１８日專訊》碧桂園（０２００７）現價跌１﹒１９％，報２﹒４９元，以
現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１﹒５８％。該股成交約１７５萬股，涉資４３５萬元。
　　碧桂園發盈警，預期集團截至２０２２年６月３０日止六個月核心淨利潤介乎約４５億至
５０億人幣，而上年同期約１５２億人幣，跌幅約６１﹒１％至約７０﹒４％；而期內股東應佔
淨利潤介乎約２億至１０億人幣，而上年同期１５０億人幣，跌幅約９３﹒３％至９８﹒７％。
　　預期盈利下降主要受房地產行業經營環境嚴峻及新冠疫情持續影響，包括市場下行疊加工程
進度減緩，已出售物業結轉確認的收入減少；本期部分低毛利項目結轉，導致房地產業務結轉毛
利率下降；出於謹慎性原則對物業項目計提的減值增加；及外匯波動造成預期淨匯兌損失所致。
公司董事會認為，上述盈利的影響因素多為非現金性質，集團的經營狀況良好，具備充足的可動
用現金，現金流依舊穩健。
　
＊楊惠妍大手增持＊
　
　　此外，據聯交所紀錄，主席楊惠妍於７月２５日場外增持逾３﹒６億股，每股平均作價
４﹒６７６元，楊惠妍持股量增加１﹒５６％。
　　現時，恒生指數報１９９９１，升６９點或升０﹒３５％，主板成交２５﹒８４億元。國企
指數報６７８４，升２９點或升０﹒４４％。恒生科技指數報４２４９，升１１點或升
０﹒２６％。
　　即月期指新報１９９３３，升２７點，低水５９點。即月國指期貨報６７７０，升１２點，
低水１５點。即月科指期貨新報４２４２，跌２點，高水８點。
　　上證綜合指數報３２８６，跌６點或跌０﹒１９％，成交２８﹒６６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５５７，跌３８點或跌０﹒３０％，成交５２﹒７８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園（０２００７）　　　　２﹒４９元　跌１﹒１９％
　　碧桂園服務（０６０９８）　１５﹒２４元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 10:53
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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