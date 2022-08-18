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02318 中國平安
即時 按盤價 跌43.400 -0.350 (-0.800%)
大手異動

18/08/2022 09:31

《異動股》平保開跌０﹒５％，平安銀行中期多賺逾２５％不派息

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中國平安（０２３１８）Ｈ股現價跌０﹒５７％，報４３﹒５
元，以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅３﹒３３％。該股成交約１１９萬股，涉資５２１２
萬元。Ａ股（滬：６０１３１８）現價４１﹒１５元人民幣，跌０﹒１４元人民幣，或跌
０﹒３４％，成交９４０萬元人民幣，涉及２３萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價９﹒２６％。
　　中國平安公布，控股子公司平安銀行（深：０００００１）截至６月３０日止中期盈利約
２２０﹒８８億人民幣，同比增長２５﹒６％，每股盈利１﹒０３元人民幣，不派中期股息。
　　平安銀行收入９２０﹒２２億人民幣，升８﹒７％，信用及其他資產減值損失約３８８億人
民幣，升１﹒５％，年化淨息差２﹒７６％，跌０﹒０７個百分點，不良貸款比率１﹒０２％，
資本充足比率１３﹒０９％。期內吸收存款３﹒２４萬億人民幣，升９﹒５％，發放貸款和墊款
本金總額約３﹒２３萬億人民幣，升５﹒３％。
　　現時，恒生指數報１９９９１，升６９點或升０﹒３５％，主板成交２５﹒８４億元。國企
指數報６７８４，升２９點或升０﹒４４％。恒生科技指數報４２４９，升１１點或升
０﹒２６％。
　　即月期指新報１９９２５，升１９點，低水６７點。即月國指期貨報６７６５，升７點，低
水２０點。即月科指期貨新報４２４０，跌４點，高水８點。
　　上證綜合指數報３２８６，跌６點或跌０﹒１９％，成交２８﹒６６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５５７，跌３８點或跌０﹒３０％，成交５２﹒７８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國平安（０２３１８）　　　　　　４３﹒５０元　跌０﹒５７％
　　平安銀行（深：０００００１）　１２﹒４８人民幣　升０﹒６５％
　　國壽（０２６２８）　　　　　　　　１１﹒３８元　　　　無升跌
　　財險（０２３２８）　　　　　　　　　７﹒６８元　跌０﹒３９％
　　太保（０２６０１）　　　　　　　　１６﹒２０元　跌０﹒８６％
　　眾安在線（０６０６０）　　　　　　２０﹒７５元　跌０﹒４８％
　　新華保險（０１３３６）　　　　　　１８﹒０４元　跌０﹒９９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 10:53
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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