《異動股》平保開跌０﹒５％，平安銀行中期多賺逾２５％不派息

《經濟通通訊社１８日專訊》中國平安（０２３１８）Ｈ股現價跌０﹒５７％，報４３﹒５

元，以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅３﹒３３％。該股成交約１１９萬股，涉資５２１２

萬元。Ａ股（滬：６０１３１８）現價４１﹒１５元人民幣，跌０﹒１４元人民幣，或跌

０﹒３４％，成交９４０萬元人民幣，涉及２３萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價９﹒２６％。

中國平安公布，控股子公司平安銀行（深：０００００１）截至６月３０日止中期盈利約

２２０﹒８８億人民幣，同比增長２５﹒６％，每股盈利１﹒０３元人民幣，不派中期股息。

平安銀行收入９２０﹒２２億人民幣，升８﹒７％，信用及其他資產減值損失約３８８億人

民幣，升１﹒５％，年化淨息差２﹒７６％，跌０﹒０７個百分點，不良貸款比率１﹒０２％，

資本充足比率１３﹒０９％。期內吸收存款３﹒２４萬億人民幣，升９﹒５％，發放貸款和墊款

本金總額約３﹒２３萬億人民幣，升５﹒３％。

現時，恒生指數報１９９９１，升６９點或升０﹒３５％，主板成交２５﹒８４億元。國企

指數報６７８４，升２９點或升０﹒４４％。恒生科技指數報４２４９，升１１點或升

０﹒２６％。

即月期指新報１９９２５，升１９點，低水６７點。即月國指期貨報６７６５，升７點，低

水２０點。即月科指期貨新報４２４０，跌４點，高水８點。

上證綜合指數報３２８６，跌６點或跌０﹒１９％，成交２８﹒６６億元人民幣。

深證成份指數報１２５５７，跌３８點或跌０﹒３０％，成交５２﹒７８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國平安（０２３１８） ４３﹒５０元 跌０﹒５７％

平安銀行（深：０００００１） １２﹒４８人民幣 升０﹒６５％

國壽（０２６２８） １１﹒３８元 無升跌

財險（０２３２８） ７﹒６８元 跌０﹒３９％

太保（０２６０１） １６﹒２０元 跌０﹒８６％

眾安在線（０６０６０） ２０﹒７５元 跌０﹒４８％

新華保險（０１３３６） １８﹒０４元 跌０﹒９９％

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（ｈｃ）

