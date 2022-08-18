《異動股》平保開跌０﹒５％，平安銀行中期多賺逾２５％不派息

《經濟通通訊社１８日專訊》中國平安（０２３１８）Ｈ股現價跌０﹒５７％，報４３﹒５
元，以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅３﹒３３％。該股成交約１１９萬股，涉資５２１２
萬元。Ａ股（滬：６０１３１８）現價４１﹒１５元人民幣，跌０﹒１４元人民幣，或跌
０﹒３４％，成交９４０萬元人民幣，涉及２３萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價９﹒２６％。
中國平安公布，控股子公司平安銀行（深：０００００１）截至６月３０日止中期盈利約
２２０﹒８８億人民幣，同比增長２５﹒６％，每股盈利１﹒０３元人民幣，不派中期股息。
平安銀行收入９２０﹒２２億人民幣，升８﹒７％，信用及其他資產減值損失約３８８億人
民幣，升１﹒５％，年化淨息差２﹒７６％，跌０﹒０７個百分點，不良貸款比率１﹒０２％，
資本充足比率１３﹒０９％。期內吸收存款３﹒２４萬億人民幣，升９﹒５％，發放貸款和墊款
本金總額約３﹒２３萬億人民幣，升５﹒３％。
現時，恒生指數報１９９９１，升６９點或升０﹒３５％，主板成交２５﹒８４億元。國企
指數報６７８４，升２９點或升０﹒４４％。恒生科技指數報４２４９，升１１點或升
０﹒２６％。
即月期指新報１９９２５，升１９點，低水６７點。即月國指期貨報６７６５，升７點，低
水２０點。即月科指期貨新報４２４０，跌４點，高水８點。
上證綜合指數報３２８６，跌６點或跌０﹒１９％，成交２８﹒６６億元人民幣。
深證成份指數報１２５５７，跌３８點或跌０﹒３０％，成交５２﹒７８億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國平安（０２３１８） ４３﹒５０元 跌０﹒５７％
平安銀行（深：０００００１） １２﹒４８人民幣 升０﹒６５％
國壽（０２６２８） １１﹒３８元 無升跌
財險（０２３２８） ７﹒６８元 跌０﹒３９％
太保（０２６０１） １６﹒２０元 跌０﹒８６％
眾安在線（０６０６０） ２０﹒７５元 跌０﹒４８％
新華保險（０１３３６） １８﹒０４元 跌０﹒９９％
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（ｈｃ）
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