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00023 東亞銀行
即時 按盤價 跌10.000 -0.360 (-3.475%)
大手異動

18/08/2022 15:01

《異動股》東亞銀行跌幅擴大至近４％，擬斥５億元回購股份

　　《經濟通通訊社１８日專訊》東亞（０００２３）現價跌３﹒６７％，報９﹒９８元，該股
成交約１６９萬股，涉資１７３１萬元，盤中高見１０﹒５元，最低見９﹒９８元；匯控
（００００５）跌１﹒８４％，報５０﹒３元；恒生（０００１１）跌２﹒８７％，報
１２５﹒１元；友邦（０１２９９）跌１﹒１２％，報７５﹒３元。
　　東亞表示，計劃按於今年５月６日舉行的２０２２年股東周年常會上，股東授予董事會的一
般性授權，將斥不超過５億元，進行場內股份回購，有關行動會視乎當前的市場情況而定。
　　另外，東亞公布至今年６月底止未經審核之中期業績，純利按年跌４３﹒９％至１４﹒９９
億元，每股基本盈利為０﹒３９元，派中期息０﹒１６元，按年跌５４﹒３％。
　　期內，淨利息收入按年升５﹒６％至５８﹒３億元，非利息收入按年跌２０﹒９％至
２２﹒８８億元。
　　現時，恒生指數報１９７２４，跌１９７點或跌０﹒９９％，主板成交７０９﹒５０億元。
國企指數報６６９１，跌６４點或跌０﹒９５％。恒生科技指數報４１８３，跌５５點或跌
１﹒３１％。
　　即月期指新報１９７１１，跌１９５點，低水１４點。即月國指期貨報６６９６，跌６２點
，高水５點。即月科指期貨新報４１８５，跌５９點，高水２點。
　　上證綜合指數報３２７７，跌１４點或跌０﹒４６％，成交４１８０﹒７５億元人民幣。深
證成份指數報１２５１７，跌７８點或跌０﹒６２％，成交２６０３﹒６５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　東亞（０００２３）　　　　　　９﹒９８元　跌３﹒６７％
　　匯控（００００５）　　　　　　５０﹒３元　跌１﹒８４％
　　恒生（０００１１）　　　　　１２５﹒１元　跌２﹒８７％
　　友邦（０１２９９）　　　　　　７５﹒３元　跌１﹒１２％
　　大新銀行集團（０２３５６）　　５﹒８４元　跌１﹒５２％
　　中銀（０２３８８）　　　　　２７﹒１５元　跌１﹒８１％
　　渣打（０２８８８）　　　　　５５﹒４５元　跌３﹒１４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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