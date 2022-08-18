《異動股》東亞銀行跌幅擴大至近４％，擬斥５億元回購股份

《經濟通通訊社１８日專訊》東亞（０００２３）現價跌３﹒６７％，報９﹒９８元，該股

成交約１６９萬股，涉資１７３１萬元，盤中高見１０﹒５元，最低見９﹒９８元；匯控

（００００５）跌１﹒８４％，報５０﹒３元；恒生（０００１１）跌２﹒８７％，報

１２５﹒１元；友邦（０１２９９）跌１﹒１２％，報７５﹒３元。

東亞表示，計劃按於今年５月６日舉行的２０２２年股東周年常會上，股東授予董事會的一

般性授權，將斥不超過５億元，進行場內股份回購，有關行動會視乎當前的市場情況而定。

另外，東亞公布至今年６月底止未經審核之中期業績，純利按年跌４３﹒９％至１４﹒９９

億元，每股基本盈利為０﹒３９元，派中期息０﹒１６元，按年跌５４﹒３％。

期內，淨利息收入按年升５﹒６％至５８﹒３億元，非利息收入按年跌２０﹒９％至

２２﹒８８億元。

現時，恒生指數報１９７２４，跌１９７點或跌０﹒９９％，主板成交７０９﹒５０億元。

國企指數報６６９１，跌６４點或跌０﹒９５％。恒生科技指數報４１８３，跌５５點或跌

１﹒３１％。

即月期指新報１９７１１，跌１９５點，低水１４點。即月國指期貨報６６９６，跌６２點

，高水５點。即月科指期貨新報４１８５，跌５９點，高水２點。

上證綜合指數報３２７７，跌１４點或跌０﹒４６％，成交４１８０﹒７５億元人民幣。深

證成份指數報１２５１７，跌７８點或跌０﹒６２％，成交２６０３﹒６５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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東亞（０００２３） ９﹒９８元 跌３﹒６７％

匯控（００００５） ５０﹒３元 跌１﹒８４％

恒生（０００１１） １２５﹒１元 跌２﹒８７％

友邦（０１２９９） ７５﹒３元 跌１﹒１２％

大新銀行集團（０２３５６） ５﹒８４元 跌１﹒５２％

中銀（０２３８８） ２７﹒１５元 跌１﹒８１％

渣打（０２８８８） ５５﹒４５元 跌３﹒１４％

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（ｅｒ）

