《異動股》阿里健康（００２４１）跌逾３％，報４﹒４１元

《經濟通通訊社１８日專訊》阿里健康（００２４１）跌３﹒０８％，報４﹒４１元，最低
價４﹒４１元，最高價４﹒５５元；成交１４６４﹒３１萬股，成交金額６５２３﹒６９萬元；
主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出１４３﹒５２萬元。現時最大淨被動買入券商為中國
投資信息，金額３７４﹒２３萬元，加權平均成交價４﹒４４５元；現時最大淨被動賣出券商為
瑞士信貸證券香港，金額４４９﹒８７萬元，加權平均成交價４﹒４５６元。以現價計，該股暫
連跌３日，累計跌幅６﹒１７％。
現時，恒生指數報１９７４７，跌１７５點或０﹒８８％；恒生中國企業指數報６６９８，
跌５６點或０﹒８４％；恒生科技指數報４１９４，跌４４點或１﹒０６％；主板成交
６１７﹒６９億元。
上證綜合指數報３２７４，跌１７點或０﹒５３％，成交３４１４﹒９４億元人民幣。
深證成份指數報１２５１３，跌８２點或０﹒６５％，成交２１１９﹒２３億元人民幣。
基本資料
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現價 ４﹒４１０ 變動 －３﹒０８％
最高價 ４﹒５５０ 最低價 ４﹒４１０
成交股數 １４６４﹒３１萬股 成交金額 ６５２３﹒６９萬
１０天平均 ４﹒６２０ 歷史波幅％ ３８﹒８７２
２０天平均 ４﹒７４６ 加權平均價 ４﹒４５５
５０天平均 ５﹒０３１ ＲＳＩ１４ ３６﹒７４４
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股份狀態：主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出１４３﹒５２萬元；暫連跌３日，累計跌
幅６﹒１７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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阿里健康（００２４１） ４﹒４１ －３﹒０８
騰訊（００７００） ３１３﹒４０ ＋３﹒３６
快手（０１０２４） ７０﹒４５ －１﹒７４
小米（０１８１０） １１﹒６８ 無升跌
美團（０３６９０） １７０﹒６０ ＋０﹒３５
京東集團（０９６１８） ２１７﹒６０ －２﹒５１
嗶哩嗶哩（０９６２６） １８２﹒５０ －４﹒１０
百度（０９８８８） １２８﹒５０ －３﹒２４
阿里（０９９８８） ８８﹒３０ －２﹒２７
網易（０９９９９） １４１﹒６０ －１﹒８７
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（ｅｄ）
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