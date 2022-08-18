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00241 阿里健康
即時 按盤價 跌4.420 -0.130 (-2.857%)
大手異動

18/08/2022 14:07

《異動股》阿里健康（００２４１）跌逾３％，報４﹒４１元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》阿里健康（００２４１）跌３﹒０８％，報４﹒４１元，最低
價４﹒４１元，最高價４﹒５５元；成交１４６４﹒３１萬股，成交金額６５２３﹒６９萬元；
主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出１４３﹒５２萬元。現時最大淨被動買入券商為中國
投資信息，金額３７４﹒２３萬元，加權平均成交價４﹒４４５元；現時最大淨被動賣出券商為
瑞士信貸證券香港，金額４４９﹒８７萬元，加權平均成交價４﹒４５６元。以現價計，該股暫
連跌３日，累計跌幅６﹒１７％。
　　現時，恒生指數報１９７４７，跌１７５點或０﹒８８％；恒生中國企業指數報６６９８，
跌５６點或０﹒８４％；恒生科技指數報４１９４，跌４４點或１﹒０６％；主板成交
６１７﹒６９億元。
　　上證綜合指數報３２７４，跌１７點或０﹒５３％，成交３４１４﹒９４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５１３，跌８２點或０﹒６５％，成交２１１９﹒２３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　４﹒４１０　變動　　　　　　－３﹒０８％
　　最高價　　　　　　　４﹒５５０　最低價　　　　　　４﹒４１０
　　成交股數　　１４６４﹒３１萬股　成交金額　　６５２３﹒６９萬
　　１０天平均　　　　　４﹒６２０　歷史波幅％　　　３８﹒８７２
　　２０天平均　　　　　４﹒７４６　加權平均價　　　　４﹒４５５
　　５０天平均　　　　　５﹒０３１　ＲＳＩ１４　　　３６﹒７４４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出１４３﹒５２萬元；暫連跌３日，累計跌
幅６﹒１７％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里健康（００２４１）　　　４﹒４１　－３﹒０８
　　騰訊（００７００）　　　３１３﹒４０　＋３﹒３６
　　快手（０１０２４）　　　　７０﹒４５　－１﹒７４
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒６８　　　無升跌
　　美團（０３６９０）　　　１７０﹒６０　＋０﹒３５
　　京東集團（０９６１８）　２１７﹒６０　－２﹒５１
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１８２﹒５０　－４﹒１０
　　百度（０９８８８）　　　１２８﹒５０　－３﹒２４
　　阿里（０９９８８）　　　　８８﹒３０　－２﹒２７
　　網易（０９９９９）　　　１４１﹒６０　－１﹒８７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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