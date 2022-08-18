《異動股》融信中國（０３３０１）跌逾３％創新低，報０﹒８７元

《經濟通通訊社１８日專訊》融信中國（０３３０１）跌３﹒３３％，報０﹒８７元，最低

價０﹒８６元，創上市新低，最高價０﹒８９元；成交１５２﹒８萬股，成交金額１３４﹒３４

萬元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出３﹒７２萬元。現時最大淨被動買入券商為中

國創盈市場服務，金額３９﹒３５萬元，加權平均成交價０﹒８７７元；現時最大淨被動賣出券

商為高盛亞洲證券，金額１６﹒０１萬元，加權平均成交價０﹒８８３元。以現價計，該股暫連

跌２日，累計跌幅５﹒４３％。

現時，恒生指數報１９７５４，跌１６７點或０﹒８４％；恒生中國企業指數報６７００，

跌５５點或０﹒８２％；恒生科技指數報４１９２，跌４６點或１﹒０９％；主板成交

６３２﹒６２億元。

上證綜合指數報３２７５，跌１７點或０﹒５２％，成交３５１１﹒５億元人民幣。

深證成份指數報１２５０５，跌８９點或０﹒７１％，成交２１７７﹒１４億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒８７０ 變動 －３﹒３３％

最高價 ０﹒８９０ 最低價 ０﹒８６０

成交股數 １５２﹒８萬股 成交金額 １３４﹒３４萬

１０天平均 ０﹒９０９ 歷史波幅％ ５６﹒４１２

２０天平均 ０﹒９６５ 加權平均價 ０﹒８７９

５０天平均 １﹒３７３ ＲＳＩ１４ ２７﹒３２１

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出３﹒７２萬元；暫連跌２日

，累計跌幅５﹒４３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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融信中國（０３３０１） ０﹒８７ －３﹒３３

中海宏洋（０００８１） ３﹒４７ －５﹒７１

恒隆地產（００１０１） １３﹒３６ ＋０﹒３０

中海外（００６８８） １９﹒５０ －２﹒４０

中國金茂（００８１７） １﹒６３ －１﹒８１

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１１ －４﹒０９

潤地（０１１０９） ３０﹒２０ －１﹒６３

碧桂園（０２００７） ２﹒３９ －５﹒１６

萬科企業（０２２０２） １４﹒４４ －１﹒２３

綠城（０３９００） １４﹒５２ －３﹒３３

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（ｅｄ）

