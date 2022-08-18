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03301 融信中國
即時 按盤價 跌0.870 -0.030 (-3.333%)
大手異動

18/08/2022 14:16

《異動股》融信中國（０３３０１）跌逾３％創新低，報０﹒８７元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》融信中國（０３３０１）跌３﹒３３％，報０﹒８７元，最低
價０﹒８６元，創上市新低，最高價０﹒８９元；成交１５２﹒８萬股，成交金額１３４﹒３４
萬元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出３﹒７２萬元。現時最大淨被動買入券商為中
國創盈市場服務，金額３９﹒３５萬元，加權平均成交價０﹒８７７元；現時最大淨被動賣出券
商為高盛亞洲證券，金額１６﹒０１萬元，加權平均成交價０﹒８８３元。以現價計，該股暫連
跌２日，累計跌幅５﹒４３％。
　　現時，恒生指數報１９７５４，跌１６７點或０﹒８４％；恒生中國企業指數報６７００，
跌５５點或０﹒８２％；恒生科技指數報４１９２，跌４６點或１﹒０９％；主板成交
６３２﹒６２億元。
　　上證綜合指數報３２７５，跌１７點或０﹒５２％，成交３５１１﹒５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０５，跌８９點或０﹒７１％，成交２１７７﹒１４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒８７０　變動　　　　　－３﹒３３％
　　最高價　　　　　０﹒８９０　最低價　　　　　０﹒８６０
　　成交股數　　１５２﹒８萬股　成交金額　　１３４﹒３４萬
　　１０天平均　　　０﹒９０９　歷史波幅％　　５６﹒４１２
　　２０天平均　　　０﹒９６５　加權平均價　　　０﹒８７９
　　５０天平均　　　１﹒３７３　ＲＳＩ１４　　２７﹒３２１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出３﹒７２萬元；暫連跌２日
，累計跌幅５﹒４３％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　融信中國（０３３０１）　　　　０﹒８７　－３﹒３３
　　中海宏洋（０００８１）　　　　３﹒４７　－５﹒７１
　　恒隆地產（００１０１）　　　１３﹒３６　＋０﹒３０
　　中海外（００６８８）　　　　１９﹒５０　－２﹒４０
　　中國金茂（００８１７）　　　　１﹒６３　－１﹒８１
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒１１　－４﹒０９
　　潤地（０１１０９）　　　　　３０﹒２０　－１﹒６３
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒３９　－５﹒１６
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒４４　－１﹒２３
　　綠城（０３９００）　　　　　１４﹒５２　－３﹒３３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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