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09966 康寧傑瑞製藥－Ｂ
即時 按盤價 跌6.010 -0.020 (-0.332%)
大手異動

18/08/2022 14:31

《異動股》康寧傑瑞（０９９６６）跌近２％創新低，報５﹒９３元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》康寧傑瑞（０９９６６）跌１﹒６６％，報５﹒９３元，最低
價５﹒９３元，創上市新低，最高價６﹒０９元；成交８７﹒３萬股，成交金額５２２﹒９１萬
元；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入２２﹒６８萬元。現時最大淨被動買入券商為高
盛亞洲證券，金額３５﹒９９萬元，加權平均成交價５﹒９７９元；現時最大淨被動賣出券商為
瑞士信貸證券香港，金額６７﹒５３萬元，加權平均成交價６元。以現價計，該股暫連跌２日，
累計跌幅３﹒２６％。
　　現時，恒生指數報１９７４２，跌１８０點或０﹒９％；恒生中國企業指數報６６９４，跌
６０點或０﹒８９％；恒生科技指數報４１９０，跌４８點或１﹒１５％；主板成交
６５５﹒９４億元。
　　上證綜合指數報３２７６，跌１６點或０﹒４９％，成交３６９３﹒３９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５１０，跌８４點或０﹒６７％，成交２２９９﹒１１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　５﹒９３０　變動　　　　　－１﹒６６％
　　最高價　　　　６﹒０９０　最低價　　　　　５﹒９３０
　　成交股數　　８７﹒３萬股　成交金額　　５２２﹒９１萬
　　１０天平均　　６﹒１６０　歷史波幅％　　３５﹒２５４
　　２０天平均　　６﹒３６８　加權平均價　　　５﹒９９０
　　５０天平均　　７﹒３１４　ＲＳＩ１４　　３３﹒１２２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入２２﹒６８萬元；暫連跌２
日，累計跌幅３﹒２６％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　康寧傑瑞（０９９６６）　　　　５﹒９３　－１﹒６６
　　阿里健康（００２４１）　　　　４﹒４１　－３﹒０８
　　國藥（０１０９９）　　　　　１６﹒７８　－０﹒８３
　　中國生物製藥（０１１７７）　　４﹒２３　－１﹒４０
　　信達生物（０１８０１）　　　３３﹒９０　－３﹒１４
　　錦欣生殖（０１９５１）　　　　５﹒６４　＋２﹒３６
　　復星醫藥（０２１９６）　　　２６﹒８０　－２﹒０１
　　藥明生物（０２２６９）　　　７１﹒７５　＋２﹒８７
　　京東健康（０６６１８）　　　６０﹒２５　－１﹒５５
　　康方生物（０９９２６）　　　２１﹒１０　－４﹒５２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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