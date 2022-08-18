《異動股》康寧傑瑞（０９９６６）跌近２％創新低，報５﹒９３元

《經濟通通訊社１８日專訊》康寧傑瑞（０９９６６）跌１﹒６６％，報５﹒９３元，最低

價５﹒９３元，創上市新低，最高價６﹒０９元；成交８７﹒３萬股，成交金額５２２﹒９１萬

元；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入２２﹒６８萬元。現時最大淨被動買入券商為高

盛亞洲證券，金額３５﹒９９萬元，加權平均成交價５﹒９７９元；現時最大淨被動賣出券商為

瑞士信貸證券香港，金額６７﹒５３萬元，加權平均成交價６元。以現價計，該股暫連跌２日，

累計跌幅３﹒２６％。

現時，恒生指數報１９７４２，跌１８０點或０﹒９％；恒生中國企業指數報６６９４，跌

６０點或０﹒８９％；恒生科技指數報４１９０，跌４８點或１﹒１５％；主板成交

６５５﹒９４億元。

上證綜合指數報３２７６，跌１６點或０﹒４９％，成交３６９３﹒３９億元人民幣。

深證成份指數報１２５１０，跌８４點或０﹒６７％，成交２２９９﹒１１億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ５﹒９３０ 變動 －１﹒６６％

最高價 ６﹒０９０ 最低價 ５﹒９３０

成交股數 ８７﹒３萬股 成交金額 ５２２﹒９１萬

１０天平均 ６﹒１６０ 歷史波幅％ ３５﹒２５４

２０天平均 ６﹒３６８ 加權平均價 ５﹒９９０

５０天平均 ７﹒３１４ ＲＳＩ１４ ３３﹒１２２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入２２﹒６８萬元；暫連跌２

日，累計跌幅３﹒２６％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

康寧傑瑞（０９９６６） ５﹒９３ －１﹒６６

阿里健康（００２４１） ４﹒４１ －３﹒０８

國藥（０１０９９） １６﹒７８ －０﹒８３

中國生物製藥（０１１７７） ４﹒２３ －１﹒４０

信達生物（０１８０１） ３３﹒９０ －３﹒１４

錦欣生殖（０１９５１） ５﹒６４ ＋２﹒３６

復星醫藥（０２１９６） ２６﹒８０ －２﹒０１

藥明生物（０２２６９） ７１﹒７５ ＋２﹒８７

京東健康（０６６１８） ６０﹒２５ －１﹒５５

康方生物（０９９２６） ２１﹒１０ －４﹒５２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

