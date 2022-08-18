《異動股》康寧傑瑞（０９９６６）跌近２％創新低，報５﹒９３元

《經濟通通訊社１８日專訊》康寧傑瑞（０９９６６）跌１﹒６６％，報５﹒９３元，最低
價５﹒９３元，創上市新低，最高價６﹒０９元；成交８７﹒３萬股，成交金額５２２﹒９１萬
元；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入２２﹒６８萬元。現時最大淨被動買入券商為高
盛亞洲證券，金額３５﹒９９萬元，加權平均成交價５﹒９７９元；現時最大淨被動賣出券商為
瑞士信貸證券香港，金額６７﹒５３萬元，加權平均成交價６元。以現價計，該股暫連跌２日，
累計跌幅３﹒２６％。
現時，恒生指數報１９７４２，跌１８０點或０﹒９％；恒生中國企業指數報６６９４，跌
６０點或０﹒８９％；恒生科技指數報４１９０，跌４８點或１﹒１５％；主板成交
６５５﹒９４億元。
上證綜合指數報３２７６，跌１６點或０﹒４９％，成交３６９３﹒３９億元人民幣。
深證成份指數報１２５１０，跌８４點或０﹒６７％，成交２２９９﹒１１億元人民幣。
基本資料
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現價 ５﹒９３０ 變動 －１﹒６６％
最高價 ６﹒０９０ 最低價 ５﹒９３０
成交股數 ８７﹒３萬股 成交金額 ５２２﹒９１萬
１０天平均 ６﹒１６０ 歷史波幅％ ３５﹒２５４
２０天平均 ６﹒３６８ 加權平均價 ５﹒９９０
５０天平均 ７﹒３１４ ＲＳＩ１４ ３３﹒１２２
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入２２﹒６８萬元；暫連跌２
日，累計跌幅３﹒２６％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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康寧傑瑞（０９９６６） ５﹒９３ －１﹒６６
阿里健康（００２４１） ４﹒４１ －３﹒０８
國藥（０１０９９） １６﹒７８ －０﹒８３
中國生物製藥（０１１７７） ４﹒２３ －１﹒４０
信達生物（０１８０１） ３３﹒９０ －３﹒１４
錦欣生殖（０１９５１） ５﹒６４ ＋２﹒３６
復星醫藥（０２１９６） ２６﹒８０ －２﹒０１
藥明生物（０２２６９） ７１﹒７５ ＋２﹒８７
京東健康（０６６１８） ６０﹒２５ －１﹒５５
康方生物（０９９２６） ２１﹒１０ －４﹒５２
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（ｅｄ）
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