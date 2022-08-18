《中概異動》阿里（０９９８８）跌近３％，報８７﹒８５元

《經濟通通訊社１８日專訊》阿里（０９９８８）跌２﹒７７％，報８７﹒８５元，較

ＡＤＲ收市低０﹒１７％，最低價８７﹒５元，最高價８９﹒０５元；成交２８４２﹒１１萬股

，成交金額２５﹒１７億元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出２２０８﹒３３萬元。

現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額８３１７﹒８９萬元，加權平均成交價

８８﹒４５５元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１﹒６８億元，加權平均成交

價８８﹒５５３元。

現時，恒生指數報１９７２４，跌１９８點或１％；恒生中國企業指數報６６８８，跌６６

點或０﹒９８％；恒生科技指數報４１８３，跌５５點或１﹒３１％；主板成交６６６﹒１５億

元。

上證綜合指數報３２７５，跌１７點或０﹒５２％，成交３７４６﹒５５億元人民幣。

深證成份指數報１２５０４，跌９１點或０﹒７３％，成交２３３０﹒１億元人民幣。



基本資料

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現價 ８７﹒８５０ 變動 －２﹒７７％

最高價 ８９﹒０５０ 最低價 ８７﹒５００

成交股數 ２８４２﹒１１萬股 成交金額 ２５﹒１７億

１０天平均 ９０﹒３８０ 歷史波幅％ ４９﹒９１５

２０天平均 ９３﹒２５８ 加權平均價 ８８﹒５５９

５０天平均 １０２﹒７２３ ＲＳＩ１４ ３８﹒６９４

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股份狀態：主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出２２０８﹒３３萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） ８７﹒８５ －２﹒７７

騰訊（００７００） ３１２﹒８０ ＋３﹒１７

快手（０１０２４） ７０﹒１０ －２﹒２３

小米（０１８１０） １１﹒６８ 無升跌

理想汽車（０２０１５） １１９﹒１０ －２﹒７０

美團（０３６９０） １６９﹒８０ －０﹒１２

京東集團（０９６１８） ２１７﹒００ －２﹒７８

嗶哩嗶哩（０９６２６） １８１﹒８０ －４﹒４７

百度（０９８８８） １２８﹒１０ －３﹒５４

網易（０９９９９） １４１﹒６０ －１﹒８７

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（ｅｄ）

