《中概異動》阿里（０９９８８）跌近３％，報８７﹒８５元

《經濟通通訊社１８日專訊》阿里（０９９８８）跌２﹒７７％，報８７﹒８５元，較
ＡＤＲ收市低０﹒１７％，最低價８７﹒５元，最高價８９﹒０５元；成交２８４２﹒１１萬股
，成交金額２５﹒１７億元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出２２０８﹒３３萬元。
現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額８３１７﹒８９萬元，加權平均成交價
８８﹒４５５元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１﹒６８億元，加權平均成交
價８８﹒５５３元。
現時，恒生指數報１９７２４，跌１９８點或１％；恒生中國企業指數報６６８８，跌６６
點或０﹒９８％；恒生科技指數報４１８３，跌５５點或１﹒３１％；主板成交６６６﹒１５億
元。
上證綜合指數報３２７５，跌１７點或０﹒５２％，成交３７４６﹒５５億元人民幣。
深證成份指數報１２５０４，跌９１點或０﹒７３％，成交２３３０﹒１億元人民幣。
基本資料
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現價 ８７﹒８５０ 變動 －２﹒７７％
最高價 ８９﹒０５０ 最低價 ８７﹒５００
成交股數 ２８４２﹒１１萬股 成交金額 ２５﹒１７億
１０天平均 ９０﹒３８０ 歷史波幅％ ４９﹒９１５
２０天平均 ９３﹒２５８ 加權平均價 ８８﹒５５９
５０天平均 １０２﹒７２３ ＲＳＩ１４ ３８﹒６９４
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股份狀態：主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出２２０８﹒３３萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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阿里（０９９８８） ８７﹒８５ －２﹒７７
騰訊（００７００） ３１２﹒８０ ＋３﹒１７
快手（０１０２４） ７０﹒１０ －２﹒２３
小米（０１８１０） １１﹒６８ 無升跌
理想汽車（０２０１５） １１９﹒１０ －２﹒７０
美團（０３６９０） １６９﹒８０ －０﹒１２
京東集團（０９６１８） ２１７﹒００ －２﹒７８
嗶哩嗶哩（０９６２６） １８１﹒８０ －４﹒４７
百度（０９８８８） １２８﹒１０ －３﹒５４
網易（０９９９９） １４１﹒６０ －１﹒８７
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（ｅｄ）
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