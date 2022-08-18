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09988 阿里巴巴－ＳＷ
即時 按盤價 跌88.250 -2.100 (-2.324%)
大手異動

18/08/2022 14:35

《中概異動》阿里（０９９８８）跌近３％，報８７﹒８５元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》阿里（０９９８８）跌２﹒７７％，報８７﹒８５元，較
ＡＤＲ收市低０﹒１７％，最低價８７﹒５元，最高價８９﹒０５元；成交２８４２﹒１１萬股
，成交金額２５﹒１７億元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出２２０８﹒３３萬元。
現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額８３１７﹒８９萬元，加權平均成交價
８８﹒４５５元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１﹒６８億元，加權平均成交
價８８﹒５５３元。
　　現時，恒生指數報１９７２４，跌１９８點或１％；恒生中國企業指數報６６８８，跌６６
點或０﹒９８％；恒生科技指數報４１８３，跌５５點或１﹒３１％；主板成交６６６﹒１５億
元。
　　上證綜合指數報３２７５，跌１７點或０﹒５２％，成交３７４６﹒５５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０４，跌９１點或０﹒７３％，成交２３３０﹒１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　８７﹒８５０　變動　　　　－２﹒７７％
　　最高價　　　　　　８９﹒０５０　最低價　　　８７﹒５００
　　成交股數　　２８４２﹒１１萬股　成交金額　　２５﹒１７億
　　１０天平均　　　　９０﹒３８０　歷史波幅％　４９﹒９１５
　　２０天平均　　　　９３﹒２５８　加權平均價　８８﹒５５９
　　５０天平均　　　１０２﹒７２３　ＲＳＩ１４　３８﹒６９４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出２２０８﹒３３萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里（０９９８８）　　　　８７﹒８５　－２﹒７７
　　騰訊（００７００）　　　３１２﹒８０　＋３﹒１７
　　快手（０１０２４）　　　　７０﹒１０　－２﹒２３
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒６８　　　無升跌
　　理想汽車（０２０１５）　１１９﹒１０　－２﹒７０
　　美團（０３６９０）　　　１６９﹒８０　－０﹒１２
　　京東集團（０９６１８）　２１７﹒００　－２﹒７８
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１８１﹒８０　－４﹒４７
　　百度（０９８８８）　　　１２８﹒１０　－３﹒５４
　　網易（０９９９９）　　　１４１﹒６０　－１﹒８７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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